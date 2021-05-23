На трех «китах»: биткоин попал в зависимость от «олигархов»

Биткоин в последние недели два раза обрушился после постов в Twitter основателя Tesla Илона Маска. Самая популярная криптовалюта опустилась почти на треть от достигнутого максимума. О крайней волатильности «крипты» по сравнению со всеми другими активами говорили уже давно, и сейчас этот тезис получает очередное подтверждение. Но еще важнее, что судьба даже таких мощных валют с почти триллионной капитализацией, как биткоин, находится в руках небольшого количества людей — как бизнес-знаменитостей, так и просто нескольких крупных держателей. Подробности — в материале «Известий».

На трех Илон Маск Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

В конце января 2021 года Илон Маск превратился в главную движущую силу криптовалютного рынка. Сначала он добавил хештег #bitcoin к своему профилю в Twitter, затем заявил в соцсети Clubhouse, что является сторонником биткоина — «хорошей штуки». В конечном счете Tesla призналась, что накупила самой популярной криптовалюты на полтора миллиарда долларов, а ее автомобили можно будет купить за биткоины. Всё это подействовало безотказно на и без того разгоряченный рынок. 9 февраля биткоин взмыл к 48 тыс. долларов — рост на четверть буквально за пару дней.

Большинство участников рынка восприняли эти новости как решающий прорыв, который позволит криптовалюте занять ключевое место в мировой финансовой системе, а значит, ее надо покупать, пока есть возможность.

Однако роман главы Tesla с биткоином продлился всего ничего. В апреле стало известно, что Tesla продала примерно 10% своих запасов данной криптовалюты, а во второй декаде мая Маск и вовсе развернул свою прежнюю позицию на 180 градусов. Он заявил, что в качестве платежного средства биткоин не годится по соображениям экологическим. По его словам, при майнинге и осуществлении транзакций биткоина используется электричество, произведенное в том числе из «грязных» источников, прежде всего, угля.

На трех Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Ничего нового тут открыто не было: о том, что майнинг биткоина сейчас требует примерно столько же электроэнергии, как вся экономика крупной страны вроде Аргентины, было известно давно. Как и о том, что страны, где производится большая часть блоков для валюты, активно используют уголь в выработке электричества. Очевидно, что всё это не могло быть секретом и для Маска, так что претензия выглядит просто как повод для разрыва — полного или частичного.

Чуть позже глава Tesla добавил масла в огонь, утвердительно ответив на пост пользователя Twitter CryptoWhale, в котором поcледний написал: «Биткоинеры схватятся за голову, когда узнают, что Маск сбросил остатки своих вложений в биткоин». Криптовалюта, и без того находившаяся в состоянии свободного падения, опустилась и вовсе к 43 тыс. долларов, что является минимумом за три месяца. Еще в апреле такой курс и вообразить себе было трудно.

Затем масла в огонь добавили и государственные игроки. Китайские регуляторы анонсировали запрет для платежных систем и других компаний финансовых услуг вести дела в виртуальных валютах. Биткоин немедленно провалился до 30 тыс. долларов. Вскоре ему удалось отыграть часть потерь, но курс всё равно зафиксировался ниже 40-тысячной отметки.

Вслед за биткоином рухнули курсы и других криптовалют. Так, эфир подешевел примерно на 20%, отступив от рекордных показателей, достигнутых к 12 мая. Еще сильне просел Dogecoin, которому тоже досталось от Маска. Основатель Tesla, активно поддерживавший данную криптовалюту в последние несколько месяцев, в эфире Saturday Night Live назвал ее «разводкой», что немедленно сказалось на ее курсе — с 70 центов он упал до 50.

Позднее Илон Маск прояснил свою позицию по некоторым вопросам, отметив, что пока Tesla не собирается полностью распродавать свои вложения в биткоин. Однако в данном случае эффект оказался ограниченным: биткоин немного поднялся, но по-прежнему остается на самых низких отметках с начала весны. Оптимизма по поводу экспоненциального роста криптовалют у инвесторов поубавилось, что заметно по «боковому» тренду в последние дни.

Данная история в очередной раз показала крайнюю волатильность криптовалют. Биткоин, самая стабильная из них, имеет более высокий индекс волатильности, чем 90% компаний из индекса S&P 500. Если же сравнивать криптовалюту с ее непосредственными конкурентами, то есть распространенными фиатными валютами или золотом, то разница и вовсе будет 4–6-кратной. Для того чтобы резко поднять или опустить ее курс, достаточно пары резких высказываний со стороны известного бизнесмена.

На трех Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Таким образом, биткоин можно сопоставить с акциями компании, вложения в которую означают повышенный риск. Это подрывает саму «миссию» биткоина как в первую очередь долгосрочной и надежной цели для инвестиций, которая защищена от инфляции и прочих потрясений традиционных валют.

В то же время по масштабу торговли рынок биткоина заметно превышает рынки этих высокорисковых инструментов. В определенный момент она достигала триллиона долларов, а сейчас превышает 800 млрд, что сопоставимо только с бумагами самых крупных корпораций мира (стабильность котировок которых уже сравнима с ведущими валютами и золотом). Суммарная же капитализация криптовалют приближается к 2 трлн долларов — то есть пара слов, оброненных инвестором или популярным деловым ньюсмейкером, могут убрать с рынка сотни миллиардов долларов в считаные часы или даже минуты.

В случае с криптовалютой ситуация осложняется тем, что ее контролирует сравнительно небольшое число людей — так называемых «китов». Около 7% всех биткоинов находится на счетах всего трех человек. 1000 самых крупных счетов владеют уже более 40%. В итоге биткоин является активом с очень высокой концентрацией собственности в руках ограниченного круга людей. Это, в свою очередь, создает разнообразные риски. Единичный крупный игрок может манипулировать рынком в своих интересах практически неограниченно, тем более что он всё время будет оставаться анонимным. Кроме того, регулирования криптовалютного рынка сейчас, по сути, не существует, и такое понятие, как инсайдерская торговля, здесь отсутствует.

Но даже если самые большие счета не участвуют в манипуляциях, это создает другие опасности. Излишняя пассивность владельцев сотен тысяч или миллионов биткоинов (предполагаемый создатель криптовалюты, австралиец Крейг Райт, владеет, по некоторым оценкам, именно миллионом) может приводить к тому, что ликвидность на рынке будет небольшой и даже мелкие движения спровоцируют резкий рост или падение котировок. Если же они продают свои вложения постепенно, чтобы не привлекать внимание, рыночная ситуация также может искажаться. Всё это оказывается причиной высокой волатильности даже без наличия какого-либо злого умысла.

На трех Фото: REUTERS/Mike Segar

Для некоторых стран ситуация с колебаниями криптовалюты сейчас весьма актуальна, поскольку она стало довольно заметной частью экономики. Низкие цены на электричество, холодный климат и высокая скорость интернета помогают майнингу в России процветать. На отечественных «шахтеров» приходится примерно 7% добычи биткоина в мире, что ставит Россию на третье место в мире по этому показателю после Китая и США (Казахстан — на четвертом с 6%).