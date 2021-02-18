Псу под хвост: откуда взялся Dogecoin

Биткоин стоит уже свыше 50 тыс. долларов, дорожают и другие криптовалюты. Один из самых необычных игроков крипторынка — Dogecoin. Его придумали ради шутки, но только за последний год он подорожал на 1500%, а капитализация сравнялась со стоимостью крупных публичных компаний. Однако создатель «догекоина» признался: он не заработал на ней ничего. А денег, вырученных с продажи монет, едва хватило на подержанный автомобиль. К тому же, как выяснилось, «собачьи деньги» сильно зависят от капризов Илона Маска, 15 февраля одним твитом обвалившего курс Dogecoin. Откуда взялся Dogecoin, зачем он понадобился Илону Маску, и почему вдохновитель «доге» остался не у дел, разбирались «Известия».

Мемная крипта

Dogecoin возник на основе популярного в 2010-х интернет-мема с собакой породы сиба-ину. Интернет в то время захватил биткоин-бум, после того как криптовалюта совершила несколько ценовых скачков. В ноябре 2013-го маркетолог из Adobe Джексон Палмер пошутил в твиттере, что «инвестирует в Dogecoin».

Тему подхватили другие пользователи, а Палмер запустил сайт на домене dogecoin.com. Сайтом заинтересовался программист из Портленда Билли Маркус и взялся за разработку кода. Создатели не раз подчеркивали: проект запустили на фоне ажиотажа вокруг биткоина. На логотип своей криптовалюты они поместили изображение раздумывающей собаки-мема.

Dogecoin, как и многие другие криптовалюты, разработали на базе Litecoin. Dogecoin стартовал в декабре 2013 года, на пике первого большого бума биткоина.

Псу под хвост Фото: Global Look Press/Yuriko Nakao

Dogecoin оказался продуктом, который люди начали использовать сразу же после его запуска — к немалому удивлению Маркуса и Палмера. Только за первый месяц после официального запуска в декабре 2013 года, на dogecoin.com пришли более миллиона уникальных посетителей.

Пригодился на донаты

Почему одна из многих цифровых валют, возникших на пустом месте, и не представлявших никакой ценности, завоевала популярность? Хайп вокруг догекоина развернули участники сообщества Reddit, быстро найдя ему применение. Дешевый коин — каждая монета стоила доли цента — стали использовать в качестве донатов. Пользователи переводили друг другу «догекоины» с помощью специальных ботов, благодаря друг друга за интересную информацию, забавные сообщения, обмен идеями, другой полезный контент.

В итоге цифровая валюта мгновенно взорвалась на Reddit, создав на тот момент рыночную стоимость в 8 миллионов долларов. Всего через неделю после запуска Dogecoin стал второй валютой с наибольшей доходностью. Вокруг постепенно сформировалось активное сообщество пользователей, которых привлекали особенности альткоина — простота, легкость майнинга, анонимность.

Известность догекоину принесла благотворительность. В январе 2014 года на Reddit собрали почти 30 тысяч долларов этой крипты, чтобы отправить команду Ямайки по бобслею на зимние Олимпийские игры. А в рамках акции Doge4Water собрали 32 000 долларов на поставку чистой воды в Кении.

Псу под хвост Фото: Global Look Press/Thiago Prudencio

Преимущества нового коина оценили и трейдеры. Он позволяет выводить средства с более низкой комиссией, чем, например, в случае с биткоином.

« Litecoin — одна из самых популярных цифровых валют, которая хорошо подходит в том числе и для майнинга. Но связка догекоина с лайткоином для пользователей означает, что любые возможные обновления либо изменения в лайткоине автоматически приводят к изменениям и в догекоине. При этом у догекоина наблюдается достаточно лояльная аудитория, которая активно использует его в качестве именно платежного инструмента, а не спекулятивного инструмента», — отмечает финансовый эксперт Петр Ватутин.

В какой-то момент в 2014 году объем торгов мемной криптовалютой оказался настолько велик, что даже ненадолго затмил биткоин, как и все другие цифровые валюты. Разработчики, впрочем, всегда заявляли что не планируют конкурировать с криптовалютным гигантом.

В 2017 году валюта перешагнула новый рубеж — ее рыночная стоимость достигла уже двух миллиардов долларов, курс достиг исторического максимума — $0,017-$0,18. Dogecoin вышла на биржи. Сначала на небольшие площадки — Nexgen, BTC38, Yacuna, Bter, Vircurex , затем на топовые Bittrex, Poloniex, HitBTC.

Илон Маск и «доге»

Повышенный интерес к валюте оказался связан с Илоном Маском. В начале февраля после твита Маска с одним словом «Доге» курс Dogecoin скакнул почти на 50%. Так он поддержал флешмоб пользователей Reddit, пытавшихся поднять стоимость токена до одного доллара. Он стартовал в конце января: начав скоординированно скупать догекоин, реддиторы подняли его его курс почти на 470%. Сам Маск признался, что сделал это ради «фана», а также сообщил, что купил догекоины для своего сына, чтобы тот был «инвестором-грудничком».

Однако позже Маск заявил, что высокая концентрация догекоина у ограниченного числа пользователей создает основу для возможных манипуляций с ее курсом. А потому ее нужно продавать. После такого высказывания курс «доге» резко упал. Почему Илон Маск призвал держателем̆ сбрасывать эту криптовалюту?

Псу под хвост Илон Маск Фото: REUTERS/Joe Skipper

Как отмечает Михаил Савченко, CTO в Chrono.tech, Маск уже не раз манипулировал рынками подобными способом. (В 2018 твит стоил Маску кресла председателя совета директоров Tesla). «Я думаю для Илона это своеобразная игра, такая финансовая политика, когда армия "боевых хомяков" пляшет под его дудку», — уверен он.

«Что касается призывов Маска, он предлагает продать эту валюту прежде всего «китам» т.е. владельцам, сосредоточившим в своих руках значительные суммы, для того чтобы монета снова стала более «народной», — считает Пётр Дворянкин, основатель Digital Partners Consulting

Так является ли догекоин пузырем? Как утверждает инвестор Дмитрий Мачихин, определенно— да. «Не знаю специально ли, но проекту удалось сделать из себя своеобразный символ пузырей и волатильности всех криптовалют», — отмечает он.

Голый король?

Так или иначе, с начала года Dogecoin вырос на 1500%, в начале февраля его капитализация достигла $9 млрд (За прошедшую неделю курс вновь обвалился — на 21%, нынешняя капитализация $6,70 млрд). Это означает, что Dogecoin стоит больше, чем производитель смартфонов BlackBerry ($6,43 млрд).

На этом фоне история шокирующим оказалось признание сооснователя криптовалюты Билли Маркуса.

«Я больше не являюсь частью проекта Dogecoin: я ушел примерно в 2015 году», — написал он в отрытом письме на Reddit. «...у меня нет других криптомонет, кроме тех, что мне недавно пожертвовали. Я раздал или продал всю крипту, которая у меня была, еще в 2015 году». По его словам, этих денег ему хватило на покупку подержанной Honda Civic.

Как сказал Маркус в феврале в интервью Bloomberg, мания, которую породил Dogecoin, выглядит сюрреалистично.

Наблюдатели, впрочем, не видят в этом ничего необычного. Как отмечает Дмитрий Мачихин, разработчик «вполне мог все продать задолго до хайпа» — например, создатель Litecoin также давно продал все свои криптомонеты.