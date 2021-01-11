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Слон в ссудной лавке: 2020 год стал звездным часом криптовалюты

Вся финансовая архитектура мира вскоре может измениться до неузнаваемости
Фото: Global Look Press/Christoph Hardt/Geisler-Fotopres
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Слон в ссудной лавке: 2020 год стал звездным часом криптовалюты
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2020-12-28 17:56:51
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2020 год, черный для мировой экономики в целом, оказался невероятно удачным для индустрии криптовалют. Если начинала она его, продолжая восстанавливаться после сокрушительного удара 2018 года, без особых надежд на возвращение к временам «большого хайпа», то окончание оказалось ударным. На исходе декабря биткоин вплотную приблизился к отметке в $30 тыс., а уже в первые дни 2021 года продолжил стремительный рост и преодолел отметку в $41 тыс. По прогнозам экспертов, к концу текущего года он и вовсе может подорожать до $100 тыс. Многие другие виртуальные валюты также подорожали за 2020 год в разы, а половина государств мира, включая и Россию, задумались о введении собственной «крипты» под надзором и управлением центробанков. И эти события уже в ближайшем будущем способны пошатнуть весь известный нам финансовый мир.

Из пепла

Год с небольшим назад российский банкир Олег Тиньков предрек безрадостное будущее для виртуальных валют: по его мнению, в криптовалютной истории можно смело ставить точку. Понять скептический настрой предпринимателя было нетрудно: в конце 2019 года из-за конфликта с американскими регуляторами потерпел неудачу проект Павла Дурова TON, платформа Facebook Libra тоже столкнулась с множественными проблемами, в которых также поучаствовали правительство и конгресс США.

слон
платформа Facebook Libra
Фото: Global Look Press/Christian Ohde
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Курс биткоина так и не пришел в себя после обвала начала 2018 года: на конец 2019-го он едва превышал отметку в $7000 — почти втрое ниже исторического максимума. У остальных валют дела обстояли еще хуже: второй по популярности эфириум стоил около $130. Ни одну из имеющихся проблем (в первую очередь, конечно, недостаточную скорость операций) виртуальные валюты не решили, а их функция как средства инвестирования и накопления выглядела довольно жалко по сравнению, например, с фондовым рынком, который штамповал один рекорд за другим.

Всё перевернулось менее чем за год, что наглядно демонстрирует курс биткоина. После колебаний в коридоре $6–8 тыс. в течение первого полугодия осенью «биток» преодолел 10-тысячную отметку и затем ниже нее и опускался. Вслед за ним вверх поползли и другие криптовалюты: эфириум с июля взлетел более чем вдвое. Наконец, в начале декабря биткоин наконец смог побить свой рекорд трехлетней давности, а затем и как нож сквозь масло прошел через отметку в $41 тыс.

слон
криптовалюта эфириум

Криптовалюта эфириум

Фото: Global Look Press/Klaus Ohlenschläger
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Что внезапно изменило отношение инвесторов к еще недавно «пропащим» виртуальным валютам? В первую очередь свой курс скорректировали институциональные игроки и регуляторы. В октябре штат Нью-Йорк разрешил платежной системе PayPal торговать в криптовалютах, то есть биткоином и другими (например, альткоином) можно свободно заплатить в огромном множестве онлайн-магазинов по всему миру.

Фактически это признание биткоина со товарищи равноправной денежной единицей. Если раньше использование криптовалюты по прямому назначению, то есть в качестве платежного средства, было спорадическим, то теперь наступил час действительно свободного хождения. Важный момент: компания, ведущая транзакции, будет считать курс криптовалюты на момент осуществления сделки. Это позволит избежать ситуаций резкого изменения курса, вызванных большой волатильностью криптовалют.

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Разворот на 180 градусов

Вскоре о создании собственной криптовалюты заявил банк JP Morgan. Это показательно, поскольку еще совсем недавно гендиректор кредитной организации Джейми Даймон высказывал крайний скептицизм в отношении перспектив биткоина, прямо называя его аферой. Теперь же он высоко оценил блокчейн-технологии: криптовалюта банка позволит решать задачи по международным платежам. Раньше у крупных институциональных игроков с ними регулярно были проблемы, связанные с обработкой чеков. Таким образом, четко просматривается эволюция взглядов серьезных людей, управляющих мировыми финансами. Из спекулятивной игрушки блокчейн и его производные, включая криптовалюты, превращаются в уважаемое средство платежей, к которому приковано всё больше внимания. Уже одного этого было достаточно, чтобы как следует разогреть рынок.

слон
криптовалюта биткоин
Фото: Global Look Press/McPHOTO/M. Gann
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Но помимо принятия биткоина крупными игроками была и еще одна причина бурного роста «крипты» — доллар США. За последние несколько месяцев в оборот было введено примерно 35% всех наличных и безналичных долларов, эмитированных за всю американскую историю. Включение печатного станка на полную мощность — не что-то новое. В 2008 году ФРС США выбросили на рынок триллионы долларов ликвидности, чтобы смягчить острейший в истории кризис. Но сейчас масштабы происходящего затмевают всё, что было когда-то прежде.

Доллар с начала года подешевел примерно на 15% к евро, на 7–8% к юаню, но инфляцию в США так и не разогнал. Вместо этого деньги (часто просто не добирающиеся до широкой экономики) хлынули в акции, облигации и другие инвестиционные активы. Американский фондовый рынок многократно в этом году обновлял максимумы на фоне острейшего экономического кризиса — дело совершенно невиданное в истории. Это неизбежно привело к тому, что некоторые инвесторы поспешили прикупить биткоин, поскольку его эмиссия, в отличие от долларовой, является ограниченной. Криптовалюты стали способом сохранения и приумножения средств, размываемых беспрецедентной «инфляцией активов».

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Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже
Фото: Global Look Press/Wang Ying
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Ралли «крипты» оказалось настолько убедительным и мощным, что к концу года вновь пошли серьезные разговоры о том, что биткоин может вытеснить золото как главную альтернативную «тихую гавань» для инвесторов, не связанную с государственными или корпоративными ценными бумагами. Преимущества биткоина вновь были продемонстрированы наглядно: легкость обращения, отсутствие необходимости держать большое помещение для хранения, а также жесткий потолок эмиссии (всего может быть выпущено 20 млн биткоинов, тогда как мы не знаем, сколько всего будет добыто золота). Разумеется, у драгоценного металла есть свои преимущества, как объективные, так и субъективные — начиная от того, что у золота есть практическое применение. Как бы то ни было, но подъем золота в конце года несколько приостановился, тогда как биткоин установил целый ряд впечатляющих рекордов.

Нынешние показатели, абсолютно невероятные год назад, еще далеко не предел. На данный момент рыночная капитализация биткоина составляет чуть больше $400 млрд. Это много, но может оказаться мелочью по сравнению цифрой, которая образуется, когда на рынок придут институциональные инвесторы с бездонными карманами. В первую очередь крупные банки, страховые компании и пенсионные фонды. Один из ведущих американских страховщиков, Washington Mutual, закупился биткоином на $100 млн. Этот момент может оказаться переломным в восприятии криптовалют рыночными «мажорами». Аналитики JP Morgan допустили, что пенсионные фонды и страховщики США, Великобритании, еврозоны и Японии могут выделить для инвестиций в биткоин около 1% своих ресурсов. Это повысит капитализацию виртуальной валюты на 600 млрд долларов, то есть на 150% больше нынешнего уровня.

Государства вступают в игру

Однако всё это может оказаться мелочью по сравнению с настоящим, как говорят американцы, «слоном в комнате» (или, если быть ближе к нашему предмету, в ссудной лавке) — распространению национальных криптовалютных систем, в движении к которым в минувшем году наметилось сразу несколько прорывов. Долгое время государства (как и частные банкиры) не принимали блокчейновые системы всерьез. Однако этот год показал, что ситуация изменилась. И государства в силу своей уникальной позиции как пользующихся всеобщим доверием посредников могут процесс перехода на «крипту» возглавить.

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банк россии цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

В октябре Банк России анонсировал создание цифрового рубля. Пока точная архитектура национальной криптовалюты неясна, но судя по заявлениям представителей ЦБ, она будет представлять собой гибридную платформу, в которой будут использоваться как централизованные технологии, так и распределенные реестры. Анонимностью виртуальных кошельков при этом было решено пожертвовать, чтобы исключить уход финансовых операций в тень.

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Практически одновременно Народный банк Китая опубликовал самые первые результаты эксперимента с цифровым юанем. Цифровые кошельки заводились для 50 тыс. граждан, отобранных случайным образом. Оказалось, что всё может отлично работать, и было решено продолжить исследования на более широкой выборке, которая будет включать большую часть территории КНР. На данный момент ситуация выглядит так, что Китай дальше всех продвинулся в создании цифровой валюты. Между тем первое государство, которое сможет поставить себе на службу такую технологию, получит из-за накопленного опыта и компетенций огромные преимущества перед другими — поэтому идущая сейчас гонка между ЦБ стран мира настолько важна.

Что может дать России национальная криптовалюта? В первую очередь это удар по теневой экономике, повышение общей прозрачности, собираемости налогов и контроля над выводом средств в офшоры. Кроме того, это позволит сократить до минимума хождение наличности, оборот которой непрост и требует от государства немалых денег сам по себе. В перспективе открываются и другие возможности, например, снижение зависимости от системы SWIFT, которую цифровая валюта во многом будет дублировать. В условиях ужесточения санкций это соображение может оказаться решающим.

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криптовалюта юань
Фото: Global Look Press/Yuriko Nakao
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Есть, однако, и опасность, связанная с коренным изменением всей финансовой системы. После создания централизованной криптовалюты ЦБ станет полноценным игроком, а не просто регулятором. Он получит возможность вести дела напрямую с частным потребителем финансовых услуг. Смысл существования коммерческих банков в такой системе ставится под сомнение. В результате прогноз Германа Грефа от 2016 года, в котором он предрек полный слом всего банковского дела в кратчайшие сроки, внезапно оказывается актуальным. Очевидно, что Банк России или какой-то другой ЦБ не хотят коллапса банковской системы, так что внедрять новый вид валюты придется с большой осторожностью.

В целом 2020 год показал, что мир стоит на пороге революции в финансовой отрасли. И всё больше данных указывает на то, что революция эта придется к месту. Существующая финансовая система не уберегла мир от двух катастрофических кризисов за 12 лет, а зашкаливающие показатели фондовых рынков в период экономического обвала и глубокой рецессии выглядят чем-то сюрреалистическим, демонстрирующим, что финансы совершенно оторвались от реальности, и пора бы привести их в чувство. Криптовалюты — как частные, так и государственные — могут стать ключом к восстановлению равновесия.

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