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Стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $41 тыс.

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Стоимость криптовалюты биткоин продолжает расти, она обновила исторический максимум, превысив отметку в $41 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap в пятницу, 8 января.

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По состоянию на 14:10 мск цена биткоина подорожала на 9,08% и достигла $41 281.

Накануне 7 января стоимость криптовалюты превысила $40 тыс. Эксперты прогнозируют повышение курса биткоина в 2021 году до $90 тыс.

Биткоин показал резкий рост впервые с 2017 года в конце ноября 2020 года. Тогда криптовалюта подорожала на 3,56%, в пике достигая отметки $19 тыс.

Криптовалюта продолжала расти, обновляя исторический максимум. Затем 4 января цена биткоина упала более чем на 15% — до $28 тыс.

7 января стоимость криптовалюты вновь обновила исторический рекорд и установилась на отметке $37002.

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