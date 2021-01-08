Стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $41 тыс.
Стоимость криптовалюты биткоин продолжает расти, она обновила исторический максимум, превысив отметку в $41 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap в пятницу, 8 января.
По состоянию на 14:10 мск цена биткоина подорожала на 9,08% и достигла $41 281.
Накануне 7 января стоимость криптовалюты превысила $40 тыс. Эксперты прогнозируют повышение курса биткоина в 2021 году до $90 тыс.
Биткоин показал резкий рост впервые с 2017 года в конце ноября 2020 года. Тогда криптовалюта подорожала на 3,56%, в пике достигая отметки $19 тыс.
Криптовалюта продолжала расти, обновляя исторический максимум. Затем 4 января цена биткоина упала более чем на 15% — до $28 тыс.
7 января стоимость криптовалюты вновь обновила исторический рекорд и установилась на отметке $37002.