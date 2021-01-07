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Цена биткоина превысила историческую отметку в $37 тыс.

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Стоимость биткоина превысила отметку $37 тыс., обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов CoinMarketCap в четверг, 7 января.

По состоянию на 02:55 мск цена криптовалюты выросла на 7,48% и установилась на отметке $37 002.

Тем не менее спустя уже несколько минут биткоин частично потерял свои позиции и торговался в районе $36 833.

3 января эксперты Hash CIB спрогнозировали, что к концу 2021 года криптовалюта может подорожать до $100 тыс.

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