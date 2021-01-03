К концу 2021 года биткоин может подорожать до $100 тыс

Hash CIB: биткоин может подорожать до $100 тыс. Схожие прогнозы даёт целый ряд экспертов по криптовалюте, передает телеканал «Известия».Максимум в $100 тыс. ждут к концу 2021 года. По мнению президента Российской ассоциации криптоэкономики, прогнозируют цену $65–75 тыс. в III квартале 2021 года. И после рекордных подорожаний к концу года начнётся резкое падение до $10–15 тыс. В последние дни цена биткоина обновила ряд исторических максимумов. Самая популярная криптовалюта год назад стоимость была $7,4 тыс., сейчас порядка $34,5 тыс. На сегодняшний день создано уже 19 млн биткоинов из 21 млн возможных.

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