Стоимость биткоина впервые превысила $40 тыс.

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые превысила $40 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap о ходе торгов 7 января.

Ресурс высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам. По состоянию на 21:30 мск биткоин за день подорожал на 14,28%, превысив историческую отметку в $40 158.

Ранее в четверг сообщалось, что по состоянию на 15:06 мск биткоин подорожал на 9,95% — до $38 104.

Стоимость биткоина показала резкий рост впервые с 2017 года в конце ноября 2020 года. Тогда криптовалюта подорожала на 3,56%.