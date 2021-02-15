Маск призвал крупных владельцев Dogecoin сбросить часть криптовалюты

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в воскресенье, 14 февраля, обратился к крупным держателям криптовалюты Dogecoin с призывом продать большую часть своих сбережений во избежание концентрации средств.

«Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, это получит мою полную поддержку. Слишком большая концентрация — единственная реальная проблема, как я думаю», — написал он в своем Twitter.

В начале февраля на рекордные 780% подорожал находящийся на 11-м месте в рейтинге Dogecoin. Очередной скачок цены произошел после публикации 4 февраля Илоном Маском в его Twitter слова Doge в ответ на картинку с ракетой-носителем Falcon 9. Цена на криптовалюту в моменте увеличилась на 76%. Сейчас ее можно купить за $0,049.

29 января стало известно, что в результате стремительного роста курса токена Dogecoin (DOGE) трейдеры за сутки понесли убытки на сумму более $300 млн. Тенденция к ликвидации курса токена обусловлена его колоссальными колебаниями. Еще 28 января его цена составляла менее $0,008, а на следующий день установила новый исторический максимум в $0,087.

Кроме того, стоимость биткоина резко выросла после того, как предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск поставил на своей странице в соцсети соответствующий хештег. По мнению аналитиков, биткоин может подорожать до $100 тыс. к концу 2021 года.