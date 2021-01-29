Трейдеры лишились $300 млн из-за десятикратного роста токена Dogecoin

В результате стремительного роста курса токена Dogecoin (DOGE) трейдеры за сутки понесли убытки на сумму более $300 млн. Об этом свидетельствуют данные сервиса bybt.com на 29 января.

За минувшие сутки цена DOGE выросла более чем на 300%. Благодаря этому токен вышел на первое место по объему ликвидаций и опередил по этому показателю биткоин. Трейдеры, совершавшие сделки с Dogecoin с использованием кредитного плеча, лишились в совокупности около $270 млн.

Тенденция к ликвидации курса токена обусловлена его колоссальными колебаниями. Еще вчера его цена составляла менее $0,008, а в пятницу установила новый исторический максимум в $0,087.

За несколько минут до взлета цены Dogecoin пользователь Twitter WSB Chairman спросил у 386 тыс. подписчиков о том, какую криптовалюту они держат. В числе монет пользователи часто называли Dogecoin. После этого начался стремительный рост курса DOGE.

Кроме того, стоимость биткоина резко выросла после того, как предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск поставил на своей странице в Twitter соответствующий хештег. По мнению аналитиков, биткоин может подорожать до $100 тыс. к концу 2021 года.