Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон о продлении ДСНВ между США и Россией
Происшествия
В Самарской области в ДТП с автобусом погибли шесть человек
Общество
В Петербурге с предприятий общепита сняли часть ограничений
Общество
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение
Мир
Кравчук назвал переговоры с Россией по Донбассу зашедшими в тупик
Общество
Названы сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в России
Общество
Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19
Мир
Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии
Мир
В Турции анонсировали начало работы совместного с Россией центра по Карабаху
Сюжет:

Трейдеры лишились $300 млн из-за десятикратного роста токена Dogecoin

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате стремительного роста курса токена Dogecoin (DOGE) трейдеры за сутки понесли убытки на сумму более $300 млн. Об этом свидетельствуют данные сервиса bybt.com на 29 января.

Чудеса откладываются: роль биткоина как спасителя подвергли сомнению
Бурный рост на криптовалютных рынках сменился оглушительным обвалом

За минувшие сутки цена DOGE выросла более чем на 300%. Благодаря этому токен вышел на первое место по объему ликвидаций и опередил по этому показателю биткоин. Трейдеры, совершавшие сделки с Dogecoin с использованием кредитного плеча, лишились в совокупности около $270 млн.

Тенденция к ликвидации курса токена обусловлена его колоссальными колебаниями. Еще вчера его цена составляла менее $0,008, а в пятницу установила новый исторический максимум в $0,087.

За несколько минут до взлета цены Dogecoin пользователь Twitter WSB Chairman спросил у 386 тыс. подписчиков о том, какую криптовалюту они держат. В числе монет пользователи часто называли Dogecoin. После этого начался стремительный рост курса DOGE.

Кроме того, стоимость биткоина резко выросла после того, как предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск поставил на своей странице в Twitter соответствующий хештег. По мнению аналитиков, биткоин может подорожать до $100 тыс. к концу 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021