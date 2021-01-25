Чудеса откладываются: роль биткоина как спасителя подвергли сомнению

Биткоин на торгах 21 января обрушился на 17%, оказавшись ниже отметки $30 тыс. Хотя волатильность криптовалюты стала уже привычным делом, этот спад оказался самым сильным с марта прошлого года. Пока трудно сказать, достиг ли биткоин долговременного потолка, но аналитики считают, что со временем он неизбежно потеряет статус тихой гавани, защищающей от потрясений на рынке.

Pост биткоина в прошлом году был впечатляющим: начав менее чем с $9 тыс., самая популярная криптовалюта подорожала до $30 тыс., а после Нового года пересекла и 40-тысячную отметку. В качестве основной причины такого ренессанса называлось стремление инвесторов (часто мелких) защитить и приумножить сбережения в условиях беспрецедентного по масштабам включения печатного станка в США, да и во многих других странах. Легкие и «бесплатные» деньги устремились как на фондовый рынок (что видно по регулярным рекордам большинства фондовых индексов), так и на рынок криптовалют.

На минувшей неделе рост сменился падением, а к четвергу и вовсе случился обвал, когда биткоин просел ниже 30-тысячной отметки. Это падение стало самым тяжелым за последние девять месяцев. Довольно сильный спад затронул практически все криптовалюты, в том числе и эфириум, ранее укрепившийся почти втрое. Позднее случился отскок, но зафиксироваться биткоин смог только на уровне $32–33 тыс., что очень далеко от исторических максимумов. В целом коррекция на бурно растущем рынке снесла разом более $200 млрд капитализации.

Байден не порадовал

Что произошло? Во-первых, в отчете криптовалютной биржи BitMEX допускается, что в блокчейне биткоина может существовать уязвимость, способная приводить к «двойному расходованию». В такой ситуации говорить о надежности данной виртуальной валюты не приходится, и игроки рынка отреагировали незамедлительно. Впоследствии специалисты предположили, что речь идет о ложной тревоге, вызванной одновременной «добычей» сразу двух блоков, и, соответственно, о реорганизации цепи. Это выглядело двойным расходованием, но не являлось им. Несмотря на опровержение, определенный «осадочек» остался.

Чудеса откладываются Кандидат на пост министра финансов страны Джанет Йеллен Фото: Global Look Press/Marius Becker/dpa

Во-вторых, представленный сейчас уже полноправным президентом США Джо Байденом кандидат на пост министра финансов страны Джанет Йеллен выступила с крайне неоднозначным заявлением, в котором выразила озабоченность существованием виртуальных валют. По ее словам, они используются в первую очередь для «незаконных финансовых операций». Соответственно, нужно подумать о том, как ограничить их хождение. Не такого ожидали энтузиасты «крипты» от нового состава американской администрации.

Стоит отметить, что предложения о борьбе с отмыванием денег при помощи криптовалют были подготовлены еще администрацией Трампа, и теперь Белому дому предстоит решить, что с ними делать. Судя по высказываниям Йеллен, ситуация для криптовалютного рынка может возникнуть тревожная, и трейдеры учитывают это в своих оценках будущего биткоина.

По мнению руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура, главной причиной падения рыночной стоимости биткоина является коррекционная фаза рыночной динамики этой криптовалюты, которая началась большим падением 10–11 января 2021 года:

— Ее стартом был пробой поддержки в районе $40,3 тыс. 10 января. То, что мы наблюдаем сейчас, является ее продолжением. Тем не менее на бирже CEX.IO мы все еще видим значительную концентрацию ордеров на покупку в районе 31 тыс. Они характеризуют эту цену как уверенную поддержку на графике курса биткоина. В среднесрочной перспективе мы также ожидаем увидеть колебания котировки BTC/USD в диапазоне 28–36 тыс. до определения дальнейшего направления движения.

Чудеса откладываются Фото: Global Look Press/Marius Becker/dpa

Настроения инвесторов между тем показывают, что рынок криптовалют и так «перекуплен», и котировки не совсем адекватные. Согласно опросу Deutsche Bank, более половины из 627 игроков рынка в ответ на просьбу оценить вероятность пузыря по шкале от 1 до 10 (где чем больше, тем выше опасность) поставили «десятку». По мнению трейдеров, скорее биткоин через год подешевеет в два раза, чем подорожает. Разумеется, мнение о пузыре касается не только криптовалют, но и почти всего рынка акций, в особенности таких компаний, как Tesla.

Хлипкая защита

Что касается функции биткоина как актива — «тихой гавани», защищающей от инфляции и финансовых пузырей, — то аналитики банка JP Morgan в последнем обзоре подвергли данное утверждение сомнению. Стратеги банковского холдинга Джон Норманд и Федерико Маникарди сравнили главную криптовалюту с предыдущими активами, дорожавшими в прошлом рекордными темпами. К таковым отнесли золото в 1970-е, японский индекс Nikkei в 1980-е, доткомы в 1990-е, сырьевые товары и китайский фондовый рынок в 2000-е и, наконец, акции крупнейших интернет-компаний (Google, Apple и т.д.) в 2010-е. Каждый из них демонстрировал колоссальный рост и получал уникальные эпитеты от энтузиастов (от «японского экономического чуда» в случае с Nikkei до «бесконечного роста» относительно интернет-мажоров).

Чудеса откладываются Индекс акций Nikkei на самой высокой отметке более чем за 30 лет Фото: Global Look Press/Du Xiaoyi/XinHua

Аналитики пришли к выводу, что все эти цели для инвестиций в конечном итоге после первичного рывка начинали расти и падать вместе с рынком, превращаясь тем самым из способа хеджировать инвестиционные риски в обычные циклические активы. По их мнению, такая же судьба вскоре ждет и биткоин, который станет первой жертвой в случае рыночных потрясений. Впрочем, сотрудники JP Morgan допустили, что криптовалюты могут подходить инвесторам, которые разочарованы или напуганы девальвацией традиционных фиатных валют, признаки которой сейчас имеются.

«Можно потерять все»

Некоторые считают, что у биткоина в более долгосрочной перспективе дела могут быть хуже, чем даже у самых сильно раздутых по стоимости активов традиционного фондового рынка. Так, аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев посетовал на колоссальную волатильность биткоина, объяснив ее тем, что криптовалюта не обеспечена вообще ничем:

— Он летает туда и обратно, с $9 тыс. до $40 тыс., потом падает ниже 30 тыс. Весомых факторов для того, чтобы биткоин так колебался, нет. Это исключительно спекулятивное движение, которое никоим образом не зависит от ситуации в мировой и национальных экономиках. Цену двигают инвесторы, которые имеют такую возможность, потому что владеют большой долей в биткоине.

По словам собеседника «Известий», инвестиции в биткоин сейчас слишком рискованны, чтобы рассматривать их всерьез. На эти цели можно выделить только очень небольшую часть портфеля при условии, что у инвестора есть лишние деньги.

Чудеса откладываются Фото: Global Look Press/Marius Becker/dpa

— Можно много заработать (если, как обещают, биткоин подорожает до $150 тыс. или выше), но можно и потерять все, если валюта обвалится до нуля. Когда криптовалюты будут чем-то обеспечены и по ним будет создано соответствующее законодательство, об этом можно будет говорить серьезно.

Пока же главными проигравшими от взлета криптовалют в начале года являются любители компьютерных игр. Рост цен (в первую очередь на эфириум) привел к бешеному спросу на мощные видеокарты, с помощью которых обеспечивается процесс майнинга. В результате собрать себе новый игровой компьютер стало нереальной задачей: цены на современные карты вроде Nvidia GeForce 30-й серии подскочили в разы, а во многих странах, включая и Россию, они просто исчезли из продажи, так как перекупщики или даже сами майнеры скупают их прямо у поставщиков оптом. Возможно, снижение цен на рынках приведет к какому-то облегчению хотя бы для геймеров, предпочитающих PC.