 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Помпео отменил визит в Европу после отказа чиновников ЕС встретиться с ним
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram
Мир
Сенаторов предупредили о штурме Капитолия во время инаугурации Байдена
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Общество
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Цветкова
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля
Спорт
Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе в Австрии
/

Золотые дни впереди: биткоин грозится заменить драгметаллы

Однако золото как средство «защитных» инвестиций в обозримом будущем никуда не денется
Фото: REUTERS
Главный слайд
Начало статьи
Золотые дни впереди: биткоин грозится заменить драгметаллы
2021-01-12 20:22:52">
2021-01-12 20:22:52
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масштабное ралли на мировых рынках в начале года никак не затронуло золото. Оно, напротив, опустилось в цене более чем на $50 и в последние дни демонстрирует достаточно вялую динамику. Многие аналитики связывают скромный интерес инвесторов к металлу с возникновением реального конкурента в лице биткоина, который с начала года несколько раз продемонстрировал исторический максимум. У двух инструментов действительно много сходств, но несмотря на огромную популярность криптовалюты, списывать золото со счетов рано — его преимущества перед биткоином всё еще очевидны. Подробности — в материале «Известий».

Конец долгого ралли

Золотое время: Россия увеличила экспорт драгметаллов
Но о распродаже золотого запаса речи не идет

Первая половина 2020 года выдалась поистине золотой эрой для золота. Драгоценный металл побил несколько рекордов, а потом и превысил исторически значимую отметку в $2 тыс. за унцию. Всё тогда объяснялось очевидно: коронавирус, экономический кризис, включенный на полную мощность печатный станок (более 35% долларов за всю историю были напечатаны в течение года) — эти факторы во все времена играли в пользу золота.

Во втором полугодии графики оказались не столь впечатляющими. Максимумов лета цены уже не достигли. Напротив, драгметалл «похудел» примерно на $200, откатившись к отметке в $1850 за унцию в начале-середине января. Всё еще много, если сравнивать с докризисными временами, но ничего выдающегося в ряду рекордов, которые бьются большинством других активов.

Золотые дни впереди_2
Золотой песок
Фото: REUTERS/Baz Ratner
Ценная реакция: как рынки и биткоин отреагировали на события в США
С начала 2021-го индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а курс биткоина пробил $41 тыс.

Скажем, американский фондовый индекс S&P 500 сейчас оценивается почти на 20% выше, чем в конце лета, котировки отдельных компаний выросли за последние месяцы на десятки процентов или даже в разы. Например, Tesla подорожала с октября вдвое, что позволило Илону Маску стать самым богатым человеком в мире. Даже цены на нефть поднялись выше $50 за баррель. Таким образом, золото оказалось в аутсайдерах невиданного «бычьего рынка», происходящего на фоне слабого восстановления мировой экономики после кризиса.

На сравнительно низкие показатели золота могло повлиять множество факторов. Во-первых, инвесторы на фоне ободряющих новостей об успехах вакцин могли вложиться в другие, более рискованные активы. Золото как «актив-убежище» перестало играть одну из главных ролей. Во-вторых, в последние недели доллар стал усиливаться параллельно с ростом ставок по американским государственным облигациям — такая комбинация играет не в пользу драгоценного металла. Однако самой популярной теорией последних месяцев стала идея о том, что золоту найдена долгосрочная замена в лице криптовалют и конкретно биткоина.

Золотые дни впереди_3
Выплавка слитка золота
Фото: REUTERS/Rick Wilking
Слон в ссудной лавке: 2020 год стал звездным часом криптовалюты
Вся финансовая архитектура мира вскоре может измениться до неузнаваемости

Действительно, биткоин по многим параметрам выглядит как привлекательная альтернатива традиционному вложению средств в золотые слитки и бумаги ориентирующихся на инвестиции в драгоценные металлы фондов. Его взлет в минувшем году был совершенно невероятным — с $8 тыс. в начале года до $27 тыс. в конце (как и в случае с золотом, был многократно побит исторический максимум). Более того, он продолжил подъем и в новом году, за считаные дни добравшись и превзойдя отметку в $40 тыс. Лишь в самые последние дни было зафиксировано некоторое снижение, но даже так котировки самой популярной криптовалюты на 12 января выглядели фантастическими — $34 тыс.

Взрыв популярности биткоина стал возможен благодаря его признанию институциональными игроками фондового и валютного рынков. Кроме того, благодаря поддержке PayPal биткоин стало легче купить и продать — и это огромный шаг к превращению его в «нормальную» валюту. Уже сам этот факт вызвал бурный всплеск интереса к «битку», и в игру втянулись миллионы мелких инвесторов, ранее безразличных к криптовалютам.

Форт-Нокс не нужен

Преимущества биткоина даже по сравнению с золотом фиксируются многими аналитиками. Основной плюс драгоценного металла — его ограниченность «эмиссии». В мире хранится и ходит несколько сотен тысяч тонн золота, скорее всего, большая его часть уже добыта. В то же время фиатные валюты могут эмитироваться и обесцениваться до бесконечности. Однако у биткоина есть четко очерченный потолок — 21 млн монет, после чего его выпуск прекратится. На самом деле, майнинг закончится еще раньше, поскольку в определенный момент даже очень дорогой биткоин не сможет оправдать стоимость электричества, затраченного на его производство. Это ставит криптовалюту в выигрышное положение даже в сравнении с золотом, запасы которого будут расти еще долго.

Золотые дни впереди_1
Золотые слитки
Фото: REUTERS/Baz Ratner

Второй плюс в том, что биткоин удобно хранить. Настоящее золото требует места в хранилищах, ему необходим транспорт для перевозки. Обменять его на ту или иную валюту может быть делом сложным и затратным, тогда как для конвертации биткоина достаточно просто компьютера или смартфона.

В-третьих, биткоин популярен у молодежи. «Мода» на него ассоциируется с цифровой свободой и независимостью от государственных институтов. В криптовалюту серьезно вложились энтузиасты, убежденные, что за ней будущее. Такого рода энтузиазм в отношении будущего может преодолевать вполне объективные сомнения инвесторов даже на протяжении длительных временных периодов — достаточно вспомнить ту же Tesla, которая не так уж далека от триллионной рыночной капитализации, несмотря на то, что всё еще ждет своей первой годовой прибыли. Цены поддерживают миллионы уверенных в конечном успехе инвесторов.

Старое, проверенное, твое

Вложение и вычитание: какие инвестиции стали самыми выгодными в 2020-м
Лидерами по прибыльности оказались биткоин и золото, рублевые депозиты принесли скромный доход

И всё-таки утверждать, что биткоин окончательно свергнет золото с позиции самого надежного альтернативного вложения, пока рано. Несмотря на колоссальные успехи последнего года, слишком много факторов всё еще могут сыграть на стороне традиционалистов, предпочитающих классический драгоценный металл.

Во-первых, подвижки в направлении признания биткоина официальным расчетным средством всё еще малы. PayPal позволил пользователям покупать и продавать криптовалюту, но по факту, он лишь разрешил спекулировать ей — чем люди и так занимались на криптовалютных биржах или в частных сделках. Список товаров, за которые можно напрямую заплатить биткоином, по-прежнему ограничен.

Во-вторых, биткоин остается крайне волатильным средством. Рост и обвал на 10% в день — нормальное для него явление. Любой серьезный инвестор десять раз задумается, прежде чем рискнет ставить на такой нестабильный актив. В-третьих, один из главных козырей золота — поддержка со стороны центральных банков.

Золотые дни впереди_4
Биткоин на фоне графика колебаний цены
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Крипта на повышение: объем сделок с цифровой валютой в РФ вырос втрое
В 2021 году при самом оптимистичном сценарии эксперты прогнозируют повышение курса биткоина до $90 тыс

В начале 2021 года драгоценный металл в стоимостном выражении обошел доллар в качестве доли международных резервов России. Скупкой золота занимается Народный банк Китая, ЦБ Индии, Турции и множества других государств, а самый большой золотой запас находится в распоряжении ФРС США. О покупке независимых криптовалют не задумывался пока никто из государственных игроков — и вряд ли это произойдет в обозримом будущем.

Золото ко всему прочему еще и не знает конкурентов в своем классе — обороты платины недостаточно высоки, а серебро всерьез бороться с золотом не могло никогда. Биткоин же растет во многом из-за общего оптимизма по поводу перспектив криптовалют. Однако даже если эта форма денег завоюет всемирную популярность, никто не дает гарантии, что биткоин останется лидером в этом секторе.

Наконец, золото сейчас и в будущем будет иметь практическое применение. Его ценность в промышленности и при производстве украшений бесспорна. Утилитарность золота исторически играла ключевую роль в его популярности в качестве платежного средства и здесь едва ли что-то поменяется.

Хотя в данный момент биткоин показывает намного лучшую динамику по сравнению с золотом, в будущем инвесторы с высокой вероятностью будут использовать оба способа защиты и приумножения своих средств. А подобные инструменты в целом и дальше будут оставаться актуальными, поскольку центральные банки не торопятся со свертыванием своих программ насыщения ликвидностью, то есть печатания денег в практически неограниченном количестве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021