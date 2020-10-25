Золотое время: Россия увеличила экспорт драгметаллов

Согласно актуальным данным ФТС, Россия в августе 2020 года экспортировала 20,6 т золота на $1,3 млрд, что в 1,9 раза больше прошлого августа. Пик экспорта пришелся на апрель (42,6 т на $2,3 млрд). Рост экспорта многие эксперты связали с падением доходов от продажи газа за рубеж. Однако с такими выводами согласны далеко не все. По мнению ряда ведущих аналитиков, сейчас лучшее время, чтобы продавать за рубеж золото, — как и любой другой товар. Подробности — в материале «Известий».

При чем тут газ

Продажи российского золота за рубеж впервые превысили объем газового экспорта, а выручка за реализацию 66,4 т желтого металла только в апреле-мае составила $3,58 млрд. Это факт, который некоторые эксперты интерпретируют не совсем верно, но при этом однозначно. О вывозе золота из страны рассуждают как о негативном событии, а экспорт газа и нефти воспринимается, как обычно, панацеей от всех коронавирусных бед и спасением бюджета страны.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева настаивает на том, что необходимо отделить зерна от плевел, а газ — от золота. «Ф акты, что объем экспорта газа в долларовом выражении снизился, а золота вырос, имеют разные причинно-следственные связи. Более того, доходы от продажи золота никогда не смогут компенсировать убытки от коронакризиса и не предназначены для этого », — считает Косарева.

Золотое время Гравировка золотого слитка высшей пробы 99,99% чистоты на Красноярском заводе цветных металлов имени В.Н. Гулидова Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

По мнению эксперта, падение объема экспорта газа в долларовом выражении связано с привязкой цен на газ по долгосрочным контрактам к нефтяной корзине , но, как известно, в какой-то момент цены на нефть на бирже даже стали отрицательными; с остановкой производств, карантинными мерами, принятыми по всему миру, глобальной рецессией. «Спрос упал закономерно, но всё это краткосрочные явления, и фундаментальная картина мирового рынка газа не изменится», — уверена аналитик из WMT Consult.

Эту мысль подтверждают и независимые отчеты Международного энергетического агентства. По оценкам МЭА, мировое потребление газа растет в среднем на 1,8% в год и будет расти на 1,5% ближайшие пять лет. Анализ спроса по всем континентам показывает стабильный потенциал к росту и приоритет в пользу голубого топлива. Газ — сырье для нужд нефтехимии, например в производстве полимеров и других сложных углеводородов высокого передела, а СПГ — молодое и перспективное направление для работы газовых компаний по всему миру без привязки к трубе. Спрос на газ со временем будет только расти.

Высоковолатильный актив

Теперь о золоте. Во-первых, никакой речи о «вывозе золотого запаса» из страны вообще не идет. Экспорт российского золота за границу — обычная цепочка реализации российской продукции за рубеж . «Экспорт золота может стать источником поступления валюты в страну в условиях, когда доходы от продажи нефти и газа сократились из-за падения цен на энергоресурсы», - уверен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, покупки золота Центробанком РФ сокращаются, так как доля золота в золотовалютных резервах достигла оптимальных величин, превысив 20%. На данный момент рост экспорта связан с приостановкой покупок золота Центробанком в 2020 году и последовавшей за этим либерализацией экспорта золота.

Но и в течение всего 2019 года ЦБ постепенно снижал объем закупок на внутреннем рынке. С 2014 года банковский регулятор приобретал почти всё золото, производимое в России. А в середине февраля 2019 года пресс-служба Центробанка сообщила о планах по приобретению золота с дисконтом. Тогда, разумеется, ни о каком коронавирусе речи не шло. Такая ценовая политика ЦБ оказалась невыгодной производителям. И весь объем продукции направился в российские коммерческие банки, которые с выгодой для себя начали закупать золото у российских производителей и перепродавать его за рубеж. Кроме банков в апреле нынешнего года право продажи золота за рубеж получили сами производители золота, а также аффинажные предприятия. Естественно, они тут же воспользовались этим правом.

Золотое время Плавка стандартных слитков золота пробы 999,9 в литейном цехе Новосибирского аффинажного завода Фото: РИА Новости/Валерий Титиевский

Если все-таки воспользоваться аналогией с ТЭКом, более релевантна ситуация, которая произошла с поставками нефти. В I квартале 2020 года Китай помимо привычного сорта нефти ESPO закупил дешевую российскую Urals и наполнил ею нефтехранилища. Но этот факт «распродажи» национального достояние, да еще и «по дешевке» никого не возмутил. По мнению экспертов, либерализация экспорта — это хорошо для бюджета, потому что хотя бы таким путем обеспечен поток денег в казну.

«Для российского бюджета в условиях падения цен на газ и на нефть экспорт золота — это некое временное решение, позволяющее наполнять бюджет и ждать либо улучшения внешней конъюнктуры, либо сталкиваться с неизбежностью реформ. В период пандемии все инвесторы переформируют свои портфели в пользу защитных активов, а золото — древнейший защитный актив», - считает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Во-вторых, золотой фонд страны наполнен . В России одна из крупнейших долей именно золота в золотовалютных резервах по сравнению с другими странами мира с сопоставимыми объемами резервов. С высокой вероятностью это и стало причиной приостановки закупок Центробанком, считают в WMT Consult. Соблюдать баланс важно и потому, что золото — это высоковолатильный актив. При дальнейшем росте доли золота в резервах Банк России подвергал бы себя риску резкой и значительной негативной переоценки своих активов при падении цены на золото. Возможно, есть и ограничения по объему хранилищ, но это не подтверждено официально.

Золотое время Золото, полученное в аффинажном цехе Кыштымского медеэлектролитного завода в Челябинской области Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

В-третьих, продавать золото выгодно именно сейчас . По данным Bloomberg, в течение I квартала 2020 года цена на золото в долларах на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 4,34% по сравнению с 31 декабря 2019 года. А уже к концу II квартала цена выросла еще на 12,2% по сравнению с концом марта.

На международных финансовых рынках возникла уникальная ситуация: ультрамягкая денежно-кредитная политика ведущих центральных банков и беспрецедентные объемы вливаний ликвидности на рынок в виде масштабных программ количественного смягчения, в том числе ФРС США. «Золото имеет статус хеджа от инфляции и вообще защитного актива, поэтому не исключено, что этот драгоценный металл превысит отметку в $2 тыс. за тройскую унцию к концу 2020 года – началу 2021 года», – считает Екатерина Косарева.

Мало что поменялось

Несмотря на предоставленную возможность, далеко не все золотопромышленники бросились торговать с иностранными государствами напрямую , считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам». По мнению эксперта, главными игроками на золотовалютном рынке остаются банки, через которых производители предпочитают работать «по старинке». У банков и раньше была возможность экспортировать не купленное Центробанком золото. «Издержки такой схемы небольшие, к тому же можно избежать транспортных расходов. Таким образом, сама по себе либерализация экспорта сыграла в его росте меньшую роль, чем снижение закупок в резервы», — комментирует «Известиям» Беленькая.

Золотое время Готовая продукция Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Кроме того, по мнению старшего директора, руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, для страха потери золотовалютных резервов нет причин. На фоне низких экспортных доходов продажа золота помогает не столько поддержать падающие доходы, сколько поддержать золотодобывающую отрасль. «Опасаться того, что золото из России будет вывезено, не стоит, так как при нынешних уровнях цен и текущих технологиях Россия способна добывать до 500 т золота в год. (По итогам 2019 показатель составил 368 т.) Это объясняется вводом в эксплуатацию месторождений упорных руд ГК Петропавловск и Полиметалл. Кроме того, «Полюс» запускает добычу на Сухом Логе», — резюмирует Худалов.