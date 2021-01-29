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Биткоин резко начал расти в цене после поста Илона Маска

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Стоимость биткоина резко выросла после того, как предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск поставил на своей странице в Twitter соответствующий хештег. О росте цен свидетельствуют данным торгов портала CoinMarketCap за 29 января.

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По данным портала на 15:33 мск, стоимость криптовалюты за последние сутки выросла на 18,39% и составила $37,420. При этом за неделю биткоин взлетел на 15,54%.

При этом на бирже Binance эта криптовалюта за прошедшие 24 часа подорожала на 18,59%.

Накануне сообщалось, что цена этой криптовалюты выросла за последние 24 часа более чем на 10% и на тот момент составила $32 773. Ранее 14 января стоимость биткоина выросла более чем на 13% за сутки, впервые с 10 января курс криптовалюты превысил $39 тыс.

До этого 11 января стоимость биткоина опустилась за сутки более чем на 21%, до $32 тыс. 8 января он обновил исторический максимум, превысив отметку $41 тыс.

По мнению аналитиков, биткоин может подорожать до $100 тыс. к концу 2021 года.

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