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Цена биткоина выросла более чем на 10% и превысила $32,7 тыс.

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Цена криптовалюты биткоин выросла за последние 24 часа более чем на 10%. Согласно данным торгов портала CoinMarketCap, стоимость составляет $32 773.

По состоянию на 23:05, стоимость криптовалюты выросла на 10,12% за сутки и 3,24% за последнюю неделю. На бирже Binance биткоин дорожает на 6,60%, до $32,76 тыс.

14 января стоимость биткоина выросла более чем на 13% за сутки, впервые с 10 января курс криптовалюты превысил $39 тыс.

11 января стоимость биткоина опустилась за сутки более чем на 21%, до $32 тыс. 8 января он обновил исторический максимум, превысив отметку $41 тыс.

По мнению аналитиков, биткоин может подорожать до $100 тыс. к концу 2021 года.

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