Цена биткоина выросла более чем на 10% и превысила $32,7 тыс.
Цена криптовалюты биткоин выросла за последние 24 часа более чем на 10%. Согласно данным торгов портала CoinMarketCap, стоимость составляет $32 773.
По состоянию на 23:05, стоимость криптовалюты выросла на 10,12% за сутки и 3,24% за последнюю неделю. На бирже Binance биткоин дорожает на 6,60%, до $32,76 тыс.
14 января стоимость биткоина выросла более чем на 13% за сутки, впервые с 10 января курс криптовалюты превысил $39 тыс.
11 января стоимость биткоина опустилась за сутки более чем на 21%, до $32 тыс. 8 января он обновил исторический максимум, превысив отметку $41 тыс.
По мнению аналитиков, биткоин может подорожать до $100 тыс. к концу 2021 года.