На бычий манер: криптовалюты резко подорожали с начала года

Только за последнюю неделю курсы десяти самых популярных криптовалют выросли от 10% до 50%. Увеличение с начала года у некоторых из них составило до 148%. Но все рекорды побил находящийся на 11 месте в рейтинге Dogecoin. Он подорожал на 780%. Опрошенные «Известиями» эксперты ожидают дальнейшего роста стоимости альткоинов и биткоина с некоторыми коррекциями курса. Последний может достичь $120 тыс.

Гонка на повышение

Рост криптовалют из топ-10 за 2021 год составил от 20% до 148%. Котировки ни одной из них не снизились. Сильнее всего взлетели курсы альткоинов: Chainlink – на 102%, Ethereum – на 125%, Cardano – на 143%, Stellar – на 146%, Polkadot – на 148%.

При этом наибольшее увеличение курса с начала года и за последнюю неделю показал Dogecoin, который теперь находится на 11 месте по капитализации в мире. С первого января он подорожал почти в девять раз — на 780%. А только за последнюю неделю больше, чем втрое. Очередной скачок цены произошел после публикации 4 февраля Илоном Маском в его твиттере слова «Doge» в ответ на картинку с ракетой-носителем Falcon 9. Цена на криптовалюту в моменте увеличилась на 76%. Сейчас ее можно купить за $0,049.

Поскольку у цифровых валют отсутствует «справедливая» стоимость, скоординированные действия игроков могут управлять изменением их котировок, считает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Вкладываясь в эти активы с помощью множества анонимных кошельков – счетов, крупные инвесторы или группы розничных инвесторов могут создавать первоначальный импульс, который получает свое развитие при подключении менее квалифицированных вкладчиков, желающих поучаствовать в тренде и заработать.

Подобные волны роста курсов криптовалют уже происходили в 2011, 2013 и 2016-2017 годах. На каждой из них биткоин дорожал в 10-20 раз, поэтому в моменте его стоимость вполне может увеличиться до $100-200 тыс., сообщил аналитик. Однако после этого резкие коррекции неизбежны. Так в 2011 году курс биткоина упал в 11 раз, в 2014-2015-м – в четыре, а в 2018-м – в пять раз.

Спрос на криптовалюты во многом отражает спекулятивные настроения розничных инвесторов, считает руководитель аналитического отдела департамента персонального банковского обслуживания банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили. По его мнению, на фоне очень мягкой монетарной политики в США и Европе вероятен рост инфляции и дальнейший интерес к активам с защитой от нее, которыми во многом и являются криптовалюты. Дополнительной причиной подорожания цифровых активов могли бы стать программы стимулирования экономики в Европе и Азии, так как они обеспечили бы приток на рынок новых розничных инвесторов.

27 января котировки всех криптовалют из топ-10 упали в пределах 13%. Во многом этот момент продажи цифровых активов совпал с пиком спекуляций розничных инвесторов на акциях и опционах таких компаний как Gamestop и AMC, рассказал аналитик Георгий Окромчедлишвили. Он считает, что в тот день инвесторы вывели деньги из криптовалют, чтобы вложиться в акции идущего к банкротству магазина компьютерных игр с возможностью больше заработать.

В ожидании роста

Эксперты ожидают продолжения текущего тренда на рост курсов криптовалют, и в том числе биткоина. Приток институционального капитала в сектор цифровых активов будет и дальше присутствовать, и в долгосрочной перспективе это приведет к подорожанию электронных валют, считает руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур. Эксперт считает, что после коррекции биткоина на уровне $19-20,5 тыс., с новой волной роста его цена может достигнуть $42 тыс.

Еще более оптимистичный прогноз дает гендиректор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Cметанин. По его мнению, коррекция курса вероятна, однако в ближайшие два года биткоин может приблизиться к $100-120 тыс. Печатание денег и их обесценивание привело к росту цен на золото и цифровых активов. Сейчас этот сектор становится все более привлекательным и доступным для большого капитала.

Теперь крупные институциональные инвесторы могут не только напрямую приобретать криптовалюты, но и косвенно вкладываться в такие активы, например, покупая акции компании MiсroStrategy, которая стала использовать биткоин как свою резервную валюту, вместо того чтобы хранить средства в долларах на счетах в банке, рассказал эксперт.

Стремительный рост криптовалют и, в первую очередь, биткоина, начался еще с октября 2020, когда PayPal дала возможность клиентам покупать, продавать, а с 2021 года расплачиваться цифровыми валютами Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) и Litecoin (LTC), сообщил сооснователь инвестиционной компании Exante Анатолий Князев.

Эксперт называет и другие причины подорожания цифровых валют. Во-первых, их популярность среди институциональных инвесторов, которые начали использовать такие вложения как средство защиты от инфляции. Во-вторых, значительный объем ликвидности, который и раскручивает гонку на фондовом рынке, и создает спрос на рисковые активы. И в-третьих, влияние знаменитых инвесторов, например, Илона Маска, который смог за короткое время поднять цену на биткоин на несколько тысяч. Значительный эффект, безусловно, оказали и спекуляции криптосообщества Reddit.

Юрий Мазур из CEX.IO Broker основными причинами резкого подорожания топ-10 криптовалют с начала 2021 года считает продолжающийся спрос на биткоин и отставание от него альткоинов по относительным показателям роста. Другого мнения придерживается аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Основное влияние оказало появление у населения денег, которые люди готовы были вложить в рисковые активы. Они могли появиться и в результате премий по итогам года, и как помощь от государства, рассказал эксперт. Резкое подорожание альткоинов также могло быть следствием стабильности биткоина: игроки начинают думать, что он исчерпал свой потенциал и вкладываются в альтернативные цифровые активы.

Анатолий Князев иначе объясняет изменение котировок. Он считает, что рост курса биткоина вызывает подорожание других токенов, поскольку от них в силу волатильности ждут еще большего увеличения. А с ростом альткоинов, увеличивается и интерес к биткоину, так как без него портфель активов выглядит слишком рисковым. Однако эксперт предупреждает, что инвесторам стоит следить за переоценкой традиционных активов. Если на фондовых рынках начнется коррекция, то с большой вероятностью, она затронет и криптовалюты.