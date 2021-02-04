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Эксперты допустили дальнейший рост курсов криптовалют

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За последнюю неделю курсы 10 криптовалют выросли от 10 до 50%, а увеличение с начала года некоторых из них составило до 148%. Опрошенные «Известиями» эксперты ожидают дальнейшего роста стоимости альткоинов и биткоина с некоторыми коррекциями курса.

Сильнее всего взлетели курсы альткоинов: Chainlink — на 102%, Ethereum — на 125%, Cardano — на 143%, Stellar — на 146%, Polkadot — на 148%.

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На рекордные 780% подорожал находящийся на 11-м месте в рейтинге Dogecoin. Очередной скачок цены произошел после публикации 4 февраля Илоном Маском в его Twitter слова Doge в ответ на картинку с ракетой-носителем Falcon 9. Цена на криптовалюту в моменте увеличилась на 76%. Сейчас ее можно купить за $0,049.

Подобные волны роста курсов криптовалют уже происходили в 2011, 2013 и 2016–2017 годах. На каждой из них биткоин дорожал в 10–20 раз, поэтому в моменте его стоимость вполне может увеличиться до $100–200 тыс., сообщил старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.

После этого резкие коррекции неизбежны. Так, в 2011 году курс биткоина упал в 11 раз, в 2014–2015-м — в четыре, а в 2018-м — в пять раз.

Эксперты ожидают продолжения текущего тренда на рост курсов криптовалют, и в том числе биткоина. Приток институционального капитала в сектор цифровых активов будет и дальше присутствовать, и в долгосрочной перспективе это приведет к подорожанию электронных валют, отметил руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Эксперт считает, что после коррекции биткоина на уровне $19–20,5 тыс. с новой волной роста его цена может достигнуть $42 тыс.

Еще более оптимистичный прогноз дает гендиректор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Cметанин. По его мнению, коррекция курса вероятна, однако в ближайшие два года биткоин может приблизиться к $100–120 тыс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На бычий манер: криптовалюты резко подорожали с начала года

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