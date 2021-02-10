Криптой подъем: биткоину предсказали курс в $50 тыс. в течение недели

В ближайшую неделю курс биткоина способен пробить отметку $50 тыс., ожидают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако уже в течение одного-двух месяцев он вернется в диапазон $37–40 тыс . Во вторник, 9 февраля, стоимость наиболее популярной криптовалюты подскочила до исторического максимума — $48 тыс. Это произошло на фоне заявления главы Tesla Илона Маска о покупке компанией биткоина на $1,5 млрд . Кроме того, он допустил, что Tesla будет принимать оплату в «крипте». Эксперты ожидают, что аналогичные заявления в ближайшем будущем могут сделать и другие хай-тек-корпорации, но многое будет зависеть от финансовых регуляторо в.

Есть запас

В понедельник, 8 февраля, стоимость биткоина подскочила с $38,5 тыс. до $43,9 тыс., достигнув исторического максимума. Во вторник ралли криптовалюты продолжилось: на пике ее курс превышал $48,2 тыс . Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, с которыми ознакомились «Известия». Затем стоимость цифровой валюты пошла вниз, опустившись до $46,7 тыс. к 18:00 мск.

Скачок курса произошел на фоне официального заявления производителя электромобилей Tesla о покупке биткоина на $1,5 млрд, напомнил ведущий аналитик по международным рынкам «Открытие Брокер» Алексей Корнилов. Компания также сказала, что будет принимать криптовалюты, но пока на ограниченной основе. Резкий рост стоимости актива связан не столько с объемом покупки, сколько с признанием со стороны крупной и популярной компании .

Криптой подъём Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Если заявления Илона Маска будут поддержаны другими лидерами мнений и руководителями крупных холдингов, то возможно превышение биткоином отметки в $50 тыс. в моменте , поделился прогнозом с «Известиями» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Однако по мере уменьшения влияний этих заявлений криптовалюта вновь начнёт снижаться ближе к уровням $35–37 тыс. Сейчас она крайне волатильна: коридор колебаний биткоина находится в пределах $30–50 тыс. за монету, оценили в НРА.

До конца недели первая криптовалюта будет стараться удержаться около $50 тыс. за единицу и курс продолжит подогреваться ажиотажем на рынке , согласен управляющий директор инвестиционной компании «Универ Капитал» Артем Лютик. При этом остаются прежние факторы риска для цифровой валюты: вероятность локдауна в разных странах мира, следующая за этим массовая паника и распродажа активов, отметил эксперт. По его оценкам, серьезный негатив способен вызвать коррекцию на рынке, когда валюта может потерять 10–15% стоимости. Тогда ее курс опустится до $43–45 тыс.

Сегодня на рынке криптовалюты мы наблюдаем скорее не экономическое, а социальное явление. Фундаментальных причин для столь взрывного роста биткоина нет, хотя есть основания для его удорожания в перспективе. Актив растет на заявлениях мощной медийной персоны Илона Маска и носит эмоциональный характер, уверен CEO швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.

Криптой подъём Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Он напомнил, что в конце января рост стоимости «крипты» с $32 тыс. до $38,5 тыс. был связан с тем, что Илон Маск опубликовал у себя в Twitter хештег #Биткоин. Но потом стоимость монеты вернулась к $33 тыс . С учетом текущего энтузиазма курс цифровой валюты, возможно, достигнет $50 тыс., после чего можно ожидать коррекцию, считает Владимир Сметанин. Впрочем, по его прогнозам, на горизонте двух лет цены криптоактивов из топ-10 могут приблизиться к $100–120 тыс. за монету.

Решение за регулятором

До конца недели цена биткоина может обновить уровни $48,2 тыс. , солидарен Артём Моисеев, CEO компании J2TX, которая специализируется на криптовалютах. Однако, по его словам, возможен и другой вариант: в случае фиксации прибыли крупными игроками цена скорректируется до январского максимума в $42 тыс. Затем в течение месяца показатель может вырасти до $55,7 тыс., ожидает эксперт.

Достижения рубежа в $50 тыс. можно ожидать до конца февраля, считает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. Он добавил, что на курс биткоина способна оказать влияние риторика американских законодателей и представителей местных органов самоуправления США. Если другие крупные компании последуют вслед за Tesla, различные штаты могут начать предпринимать консолидированные действия по регламентированию использования криптовалюты на своей территории .

Tesla заявила, что нацелена на диверсификацию и максимизацию доходности финансовых активов, не участвующих в поддержании необходимого уровня ликвидности: потенциал роста биткоина соответствует этим целям, добавил директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. По его словам, вслед за Tesla аналогичные шаги могут сделать другие высокотехнологичные компании, например Square, Inc. Джека Дорси. Решающим фактором будет одобрение инициативы Tesla на законодательном уровне, подчеркнул эксперт.

Криптой подъём Фото: REUTERS/Dado Ruvic

— В теории использование «крипты» могло бы помочь диверсифицировать риски при расчетах, однако для этого среди контрагентов должен быть широкий круг единомышленников, готовых проводить операции в таком формате . Также возможной причиной использования биткоина может быть стремление к диверсификации валютных рисков ввиду ожидания снижения курса доллара и длительного периода низких ставок в мировой экономике, — разъяснил управляющий директор АКРА Владимир Сноркин.

По предположениям руководителя аналитического отдела департамента персонального обслуживания банка «Зенит» Георгия Окромчедлишвили, с помощью биткоина Илон Маск пытается защитить Tesla на одном из крупнейших для нее рынков — КНР, где власти, судя по всему, готовятся применить к компании жесткие санкции за несоответствие качества локально выпускаемых под этой маркой электромобилей заявленным в рекламе характеристикам.