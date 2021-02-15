Твиты Илона Маска обвалили стоимость криптовалюты Dogecoin

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск после призыва в Twitter к крупным владельцам криптовалюты Dogecoin продать часть своих монет «уронил» курс криптовалюты. Это в понедельник, 15 февраля, следует из данных сервиса по отслеживанию рейтинга криптовалют CoinMarketCap.

По информации сервиса, криптовалюта, созданная в 2013 году в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, на фоне твитов Маска подешевела на 14%, до 5,6 цента.

В прошлый понедельник Dogecoin достиг исторического максимума на уровне 8,4 цента.

14 февраля Илон Маск обратился к крупным держателям криптовалюты Dogecoin с призывом продать большую часть своих сбережений во избежание концентрации средств.

«Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, это получит мою полную поддержку. Слишком большая концентрация — единственная реальная проблема, как я думаю», — написал он в своем Twitter.

В начале февраля на рекордные 780% подорожал находящийся на 11-м месте в рейтинге Dogecoin. Очередной скачок цены произошел после публикации 4 февраля Илоном Маском в его Twitter слова Doge в ответ на картинку с ракетой-носителем Falcon 9. Цена на криптовалюту в моменте увеличилась на 76%.

29 января стало известно, что в результате стремительного роста курса токена Dogecoin (DOGE) трейдеры за сутки понесли убытки на сумму более $300 млн. Тенденция к ликвидации курса токена обусловлена его колоссальными колебаниями. Еще 28 января его цена составляла менее $0,008, а на следующий день установила новый исторический максимум в $0,087.