На грани прорыва: биткоин может обновить рекорд в начале 2022-го

В 2022 году курс биткоина может достигнуть $100 тыс. , считают опрошенные «Известиями» аналитики. По их мнению, сейчас рынок находится в решающем моменте. Однако за выходные котировки криптовалют резко снизились . Курс биткоина упал почти на $15 тыс. в течение суток, и 4 декабря спускался до $42 тыс. В этот момент снизились котировки всех ведущих альткоинов. Сильнее всего из топ-10 криптовалют по капитализации с конца прошлой недели упала стоимость Polkadot, Solana и Cardano. Основные причины — фиксация прибыли крупными инвесторами, распродажа биткоина и временное снижение индексов технических компаний , считают эксперты.

Причины падения

Цифровые активы резко подешевели за прошедшие выходные. Вслед за биткоином, цена которого упала с $57 тыс. до $42 тыс. 4 декабря одновременно рухнули и курсы топ-10 альткоинов по капитализации . Так, например, с конца прошлой недели Polkadot подешевел на 29%, Cardano и Solana — на 26%, Dogecoin — на 24%, Ripple — на 22%, а Ethereum — на 13%. Сейчас главная криптовалюта находится на уровне $48,4 тыс.

Снижение рынка цифровых финансовых активов произошло из-за фиксации прибыльных позиций крупными инвесторами. Так, основные продажи биткоина наблюдались в группе участников с объемами криптовалюты на кошельках от 1 тыс. до 10 тыс. монет. Именно эти игроки активно покупали цифровые валюты в начале года на уровнях $20-$25 тыс. и сейчас продают свои вложения , оказывая давление на рынок крипты, рассказал ведущий аналитик финансовой компании 8848 Invest Виктор Першиков.

Для падения курса биткоина был и технический фактор. С начала прошлой недели главная криптовалюта торговалась в очень узком ценовом диапазоне. В таких рыночных условиях участники настраиваются на более низкую волатильность, и меньшего повода оказывается достаточно, чтобы роботы и торговые системы расценили снижение как смену тренда , объяснил ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. В пятницу на новостях о слабых данных по занятости в США и комментариях о монетарной политике цена биткоина упала на 7%, а в субботу, когда рынок вновь достиг этих минимумов около $52 тыс., сформировалась целая лавина автоматических сделок по продаже актива, заранее настроенных инвесторами. Так, ведущая монета за минуты подешевела на $10 тыс. Из-за этого на текущий момент тренд на рост оказался под вопросом, но еще не перешел решающую черту.

На прошлой неделе криптовалюта также начала терять позиции вслед за финансовыми рынками, испытывающими давление из-за неопределенности в связи с новым штаммом коронавируса и ростом инфляции , считает директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. По его мнению, ранее действия быков привели к перепроданности актива, поэтому если в ближайшие дни получится добиться стабилизации и небольшого отката, то это может стать новым сигналом к дальнейшему росту.

На грани прорыва_1 Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

Кроме того, в последние месяцы крипторынок повторял динамику индексов компаний высоких технологий, с этим может быть связано и снижение котировок , сообщил аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход. В дальнейшем он ожидает роста курсов цифровых активов из-за укрепления высокотехнологического сектора и повышения инфляции.

Цикл или тренд

На текущий момент крипторынок находится в неустойчивом балансе. Закрытие года при цене биткоина на уровне $40 тыс. практически обнулит его рост в 2021-м и может быть расценено как сигнал наступления медвежьего тренда для цифровых активов и повторения ситуации 2018 и 2014 годов. Такое развитие событий вписывалось бы в четырехлетние циклы главной монеты, рассказал ведущий стратег Exante Янис Кивкулис.

По негативному сценарию, уже к концу следующего года курс биткоина может снизиться до $17-22 тыс. Вероятность такого развития событий будет более понятна в ближайшие несколько дней. Если же быки отстоят тренд роста монеты, то уже в первом или втором квартале 2022-го курс главной криптовалюты может превысить $70 тыс. и приблизиться к $100 тыс. на максимумах года , считает эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход придерживается положительного прогноза. По его мнению, стоит ожидать возвращения биткоина к $66 тыс., а Ethereum — к $4,8 тыс. в ближайшее время. В этом году главная цифровая валюта не обновит исторический максимум, однако в следующем — уже способна его превысить и достичь $75 тыс., сообщил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Он также ожидает повышения капитализации рынка до $4 трлн, в том числе за счет секторов децентрализованных финансов, GameFI, роста активов секторов NFT и токенов метавселенных.

Сейчас инвесторы обеспокоены распространением нового штамма «Омикрон», на фоне чего снизились цены на классические финансовые активы. Однако такая ситуация скорее всего станет причиной переноса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США с 2022-го на 2023 год, что создаст поддержку стоимости криптовалют , объяснил эксперт. Бычьему тренду будет также способствовать усиливающаяся инфляция. Это подтолкнет инвесторов вкладываться в биткоин и Ethereum, которые дефляционны и позволят сберечь активы от обесценивания.

Если главная криптовалюта сохранит восходящий тренд, то в следующем году ее курс способен достичь $100 тыс. или даже $200 тыс. , считает IT-эксперт, специалист в области технического анализа Даниил Шеповалов. Однако в обратном случае цена монеты может подешеветь и до $20-30 тыс. При этом восходящий тренд сохраняется, пока стоимость биткоина находится выше $39 тыс.

Вслед за главной криптовалютой пойдут и курсы альткоинов. Однако, например, Ethereum и проекты, связанные с популярными метавселенными менее склонны таким коррекциям, а проекты со слабым фундаментам — в гораздо большей степени, рассказал финансовый директор и руководитель департамента торговых операций фонда криптоактивов ICB Fund Чэнь Лиминь. По его мнению, вкладываться стоит в проекты, которые поддерживают крупные фонды, чтобы те могли удержать токены от падения и быстро увеличить цену в период роста. Среди таких, например, Sandbox, Solana, Enjin и др.