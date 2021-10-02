Опасная игра: подходит ли биткоин для сбережений

Капитализация рынка криптовалют — почти триллион долларов. Биткоин доминирует на этом рынке, несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны других криптовалют. Казалось бы, идеальный инструмент для сбережений. Но не всё так просто. Почему биткоин не замена долларам и евро, можно ли рассматривать его как актив-убежище и подходит ли он на роль цифрового золота — выясняли «Известия».

Крайне волатильный

В 2020 году биткоин подорожал на 300%, а с начала этого года — еще вдвое. Ни доллар, ни евро — традиционные валюты сбережений — такой динамики никогда не покажут.

— Если бы вы вложили в биткоин пару долларов в 2010 году, когда он стоил 0,06 цента, вы бы были долларовым миллионером, — отмечает Данатар Атаджанов, бренд-менеджер криптоплатформы OXLY.IO.

Тем не менее использовать главную криптовалюту в качестве средства сбережений слишком опасно, предупредила аналитик Deutsche Bank Research Марион Лабур. Биткоин и фиатная валюта (например, доллар и евро) — очень разные типы активов.

«Традиционные валюты поддерживаются правительствами и являются законным платежным средством. Это означает, что их принятие в качестве платежного средства является юридическим обязательством, чего нельзя сказать о любой частной криптовалюте», — пишет Лабур в своей статье, опубликованной на сайте Deutsche Bank.

Опасная игра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

К тому же биткоин — слишком нестабильный актив. Таковым его делают несколько факторов.

Во-первых, две трети доступных биткоинов используются для инвестиций и спекуляций. Во-вторых, количество биткоинов в обращении ограничено. Максимальное количество биткоинов, которое когда-либо будет существовать, — чуть менее 21 млн. Около 89% от общего количества биткоинов уже находится в обращении. Потому его просто недостаточно, чтобы использовать в качестве законного платежного средства.

Вдобавок из-за ограниченного обращения курсом биткоина очень легко манипулировать: несколько крупных покупок или продаж криптовалюты могут существенно повлиять на баланс спроса и предложения. Поэтому биткоин крайне волатилен. Колебания его курса могут достигать впечатляющей амплитуды в течение всего нескольких дней или часов. И очень часто это зависит от его восприятия инвесторами.

Не одно и то же

Несмотря на очевидные риски, крупнейшие банки не исключают, что в будущем биткоин станет чем-то вроде цифрового золота.

В январе стратеги американского JPMorgan высказали мнение, что биткоин начнет конкурировать с золотом. На то, что биткоин вполне может претендовать на это, указывает и Марион Лабур.

«Люди всегда стремились к активам, которые не контролировались государством. Золото играет эту роль на протяжении веков. Я потенциально предполагаю, что биткоин станет цифровым золотом XXI века. Не будем забывать, что золото также исторически было нестабильным», — отмечает аналитик. Но пока, по ее словам, до этого слишком далеко, так как «он слишком волатилен, чтобы сегодня быть надежным средством сбережения». И, скорее всего, в обозримом будущем останется крайне нестабильным.

Опасная игра Фото: Global Look Press/Erwin Wodicka/imago-images

Биткоин и золото действительно имеют много общего.

— Его так же сложно и дорого добыть, его невозможно подделать, его наличие жестко ограничено, он не портится и может храниться неограниченное количество времени, его легко разделить на части и передать, — отмечает Данатар Атаджанов из OXLY.IO.

Однако, в отличие от золота, всё портит высокая волатильность биткоина.

— Математическая модель дефляции биткоина предполагает его экспоненциальный рост на протяжении десятилетий, и на длинном промежутке времени биткоин сильно обыгрывает традиционные активы. Но делает он это, как на американских горках, по синусоиде, от чего у классических инвесторов могут не выдержать нервы, — поясняет Дмитрий Мачихин, CEO Pressman Capital.

Риски конвертации

Большой риск заключается в процессе конвертации традиционной валюты в биткоин и обратно. В российском законодательстве, как и в любом другом, не существует закрепленного порядка проведения таких операций. Отсутствие устоявшегося правового поля и стабильной позиции государственных финансовых регуляторов совсем не на пользу биткоину.

Опасная игра Фото: Global Look Press/Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

— Любая подобная сделка находится в «серой зоне» со всеми сопутствующими рисками: недобросовестность контрагента, отсутствие судебной защиты и т.д. По этой причине либо вы принимаете этот риск, либо делаете сделки на внешних регулируемых рынках, либо отказываетесь от этой идеи вовсе. Безусловно, наличие таких альтернатив не способствует принятию биткоина как цифрового золота. Ведь драгоценный металл можно приобрести без каких-либо ограничений во всех развитых странах, — указывает Виталий Кирпичев, директор по развитию TradingView.

Таким образом, использование криптовалют для сбережений, подобно долларам или евро, очень рискованно.

— Лучше выбрать другие инвестиционные инструменты — например, акции небольших перспективных компаний, — советует Алексей Новиков, руководитель направления «Инвестиции» «Банки.ру».

Рискованный эксперимент

Единственной страной в мире, легализовавшей биткоин как платежное средство, стал Сальвадор. Курс обмена между криптовалютой и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах. Одно из беднейших государств Латинской Америки решилось на подобный эксперимент не от хорошей жизни. Предполагается, что внедрение биткоина должно помочь выходу из затяжного кризиса.

Опасная игра Фото: Global Look Press/Camilo Freedman/Keystone Press Agency

Криптовалютой разрешили рассчитываться наравне с долларом. Налоги тоже можно уплачивать в биткоинах. Пользоваться цифровой валютой граждане смогут с помощью официального криптовалютного кошелька — приложения Chivo. Местный бизнес и население восприняли инициативу в штыки.