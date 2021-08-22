ID и купи: cпрос инвесторов на NFT вырос в 165 раз

Мировой объем продаж невзаимозаменяемых токенов (NFT) за семь месяцев 2021 года составил $2,8 млрд, в 165 раз превысив показатель за аналогичный период 2020-го . Эти монеты имеют свой уникальный идентификатор и могут быть привязаны к объекту в реальном мире и отслеживаться, подтверждая его подлинность. В отличие от других криптовалют, например, биткоина, все NFT разные. Эксперты ожидают дальнейшего роста спроса на такие токены и расширения сфер их применения. По итогам года продажи могут достичь $7 млрд .

Спрос на уникальность

Объем продаж NFT вырос с $17,1 млн за семь месяцев 2020 года до $2,8 млрд за аналогичный период 2021-го, увеличившись в 165 раз, рассказали «Известиям» в «Финаме». По словам аналитика Леонида Делицына, одна из причин такого повышения спроса — возможность использования подобных монет для роста доходности и минимизации рисков вложений в традиционные криптовалюты . Так, невзаимозаменяемые токены — один из немногих видов благ, которые можно купить за цифровые активы, к тому же он помогает сохранить сбережения в случае повышенной волатильности биткоина и альткоинов без вывода средств в фиат .

С февраля по август этого года месячный размер торгов NFT вырос с $35 млн до $808 млн, а число активных кошельков увеличилось с 17 до 64 тыс. , рассказал руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур. По его мнению, это свидетельствует о значительном росте популярности невзаимозаменяемых токенов среди покупателей. Кроме того, недавно спрос оказался подогрет уходом участников рынка традиционных криптовалют из-за ужесточения политики к цифровым активам в Китае .

Справка «Известий» NFT — это токен, который имеет свой уникальный идентификатор и не может быть заменен другими, в отличие от обычных криптовалют, как, например, биткоин. NFT (non fungible token) так и переводится — невзаимозаменяемый токен. Большинство NFT сейчас поддерживаются на платформе Ethereum, хотя другие блокчейны также на это способны. Подобная монета может быть привязана к уникальному объекту в реальном мире, что делает их особенно популярными в сфере искусства. Невзаимозаменяемый токен — это цифровой сертификат, который определяет какой-либо объект и право собственности на него. Его можно продать и купить. Он позволяет отличить один объект от другого и подтвердить принадлежность определенному человеку.

Блокчейн помог решить постоянную проблему рынка искусства — появление сложноотличимых подделок . Люди готовы платить за уникальность и невозможность сфальсифицировать определенный объект, рассказал руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов. Все возможные выпущенные копии токена можно отследить по блокчейну, так же как первоочередность и принадлежность монеты . Однако регулирующего органа в этой сфере нет.

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С января по середину августа 2021 года размер продаж NFT уже достиг $3,34 млрд, $1,95 млрд из которых пришлись на сферу искусства и коллекционирования . Так, известным событием стала покупка произведения «Everydays: The First 5000 Days» от цифрового художника Beeple за $69,3 млн, рассказал финансовый директор и руководитель департамента торговых операций фонда криптоактивов ICB Fund Чэнь Лиминь. По его мнению, одной из основных причин резкого роста продаж таких токенов стало расширение аудитории и создателей NFT.

На потенциал сферы обратили внимание аукционные дома и музеи, в частности, Эрмитаж, фонды и инвесторы, а также биткоин-биржи, такие как Binance, FTX и Crypto.com . Однако увеличиваются не только объемы продаж и сферы использования токенов, но и число площадок для торговли ими, отметил эксперт.

С момента запуска NFT-маркетплейса крупнейшей криптовалютной биржей Binance 24 июня продажи на площадке достигли $25 млн, а число создателей токенов — 400 . Рынок демонстрировал сильный растущий импульс, рассказали в компании. На продажу выставлялись коллекции цифровых художников, музыкантов и других знаменитостей. Например, токенами стали произведения Энди Уорхола и Сальвадора Дали, одно из которых было куплено за $2,8 млн.

В ожидании роста

К концу года объем продаж NFT может достичь $7 млрд , уверен Леонид Делицын. Менее оптимистичный прогноз дает Денис Восквицов. По мнению руководителя Exantech, показатель превысит $5 млрд. Тем не менее эксперты единогласно прогнозируют увеличение спроса на невзаимозаменяемые токены .

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В этот быстрорастущий рынок начали включаться и институциональные инвесторы. На текущий момент NFT скорее пользуются спросом у коллекционеров, однако подобные токены, связанные со спортом, музыкой и развлечениями, также набирают популярность, что постепенно расширяет вовлеченность разных категорий людей . В последнее время к тренду присоединились и знаменитости, например, основатель Twitter и Square Джек Дорси в начале этого года продал свой первый твит как NFT за $2,9 млн, рассказал Денис Восквицов.

Цены на невзаимозаменяемые токены связаны с крипторынком, так, в мае со значительным падением курсов цифровых валют объем торгов значительно снизился, однако их активность продолжала расти , отметил эксперт. Он уверен, что NFT в будущем распространятся на множество областей. Правительства могут начать использовать их, добавляя токены к бюллетеням для голосования, чтобы гарантировать невозможность незаконных действий.