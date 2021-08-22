 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посол РФ в Афганистане рассказал о просьбе талибов к дипломатам
Мир
Захарова указала на роль Польши в обострении миграционного кризиса
Мир
США заявили об угрозе со стороны ИГ для американцев в Афганистане
Спорт
Россияне победили парагвайцев на чемпионате мира по пляжному футболу
Общество
Путин посетил Нижегородский кремль
Спорт
Рублев победил Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати
Авто
Автоэксперт прокомментировал изменение дорожных знаков с 1 сентября
Мир
Захарова заявила о сожалении из-за реакции Запада на отход Киева от Минских соглашений
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после взрыва в московской квартире
/

ID и купи: cпрос инвесторов на NFT вырос в 165 раз

Почему продажи резко подскочили и как может расшириться их применение
Фото: REUTERS/SOPA Images/Sipa USA/Rafael Henrique
Главный слайд
Начало статьи
ID и купи: cпрос инвесторов на NFT вырос в 165 раз
2021-08-18 16:16:23">
2021-08-18 16:16:23
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировой объем продаж невзаимозаменяемых токенов (NFT) за семь месяцев 2021 года составил $2,8 млрд, в 165 раз превысив показатель за аналогичный период 2020-го. Эти монеты имеют свой уникальный идентификатор и могут быть привязаны к объекту в реальном мире и отслеживаться, подтверждая его подлинность. В отличие от других криптовалют, например, биткоина, все NFT разные. Эксперты ожидают дальнейшего роста спроса на такие токены и расширения сфер их применения. По итогам года продажи могут достичь $7 млрд.

Спрос на уникальность

NFT дороже нефти: нобелевское изобретение выставили на торги
Главные аукционные лоты июня

Объем продаж NFT вырос с $17,1 млн за семь месяцев 2020 года до $2,8 млрд за аналогичный период 2021-го, увеличившись в 165 раз, рассказали «Известиям» в «Финаме». По словам аналитика Леонида Делицына, одна из причин такого повышения спроса — возможность использования подобных монет для роста доходности и минимизации рисков вложений в традиционные криптовалюты. Так, невзаимозаменяемые токены — один из немногих видов благ, которые можно купить за цифровые активы, к тому же он помогает сохранить сбережения в случае повышенной волатильности биткоина и альткоинов без вывода средств в фиат.

С февраля по август этого года месячный размер торгов NFT вырос с $35 млн до $808 млн, а число активных кошельков увеличилось с 17 до 64 тыс., рассказал руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур. По его мнению, это свидетельствует о значительном росте популярности невзаимозаменяемых токенов среди покупателей. Кроме того, недавно спрос оказался подогрет уходом участников рынка традиционных криптовалют из-за ужесточения политики к цифровым активам в Китае.

Справка «Известий»

NFT — это токен, который имеет свой уникальный идентификатор и не может быть заменен другими, в отличие от обычных криптовалют, как, например, биткоин. NFT (non fungible token) так и переводится — невзаимозаменяемый токен. Большинство NFT сейчас поддерживаются на платформе Ethereum, хотя другие блокчейны также на это способны. Подобная монета может быть привязана к уникальному объекту в реальном мире, что делает их особенно популярными в сфере искусства.

Невзаимозаменяемый токен — это цифровой сертификат, который определяет какой-либо объект и право собственности на него. Его можно продать и купить. Он позволяет отличить один объект от другого и подтвердить принадлежность определенному человеку.

Блокчейн помог решить постоянную проблему рынка искусства — появление сложноотличимых подделок. Люди готовы платить за уникальность и невозможность сфальсифицировать определенный объект, рассказал руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов. Все возможные выпущенные копии токена можно отследить по блокчейну, так же как первоочередность и принадлежность монеты. Однако регулирующего органа в этой сфере нет.

ID и купи
ID и купи: cпрос инвесторов на NFT вырос в 165 раз
Фото: Global Look Press/Jens Kalaene/ZB
Без трех букв: когда музеи смогут коллекционировать NFT
Почему криптоискусство не попадает в российские государственные собрания

С января по середину августа 2021 года размер продаж NFT уже достиг $3,34 млрд, $1,95 млрд из которых пришлись на сферу искусства и коллекционирования. Так, известным событием стала покупка произведения «Everydays: The First 5000 Days» от цифрового художника Beeple за $69,3 млн, рассказал финансовый директор и руководитель департамента торговых операций фонда криптоактивов ICB Fund Чэнь Лиминь. По его мнению, одной из основных причин резкого роста продаж таких токенов стало расширение аудитории и создателей NFT.

На потенциал сферы обратили внимание аукционные дома и музеи, в частности, Эрмитаж, фонды и инвесторы, а также биткоин-биржи, такие как Binance, FTX и Crypto.com. Однако увеличиваются не только объемы продаж и сферы использования токенов, но и число площадок для торговли ими, отметил эксперт.

С момента запуска NFT-маркетплейса крупнейшей криптовалютной биржей Binance 24 июня продажи на площадке достигли $25 млн, а число создателей токенов — 400. Рынок демонстрировал сильный растущий импульс, рассказали в компании. На продажу выставлялись коллекции цифровых художников, музыкантов и других знаменитостей. Например, токенами стали произведения Энди Уорхола и Сальвадора Дали, одно из которых было куплено за $2,8 млн.

В ожидании роста

К концу года объем продаж NFT может достичь $7 млрд, уверен Леонид Делицын. Менее оптимистичный прогноз дает Денис Восквицов. По мнению руководителя Exantech, показатель превысит $5 млрд. Тем не менее эксперты единогласно прогнозируют увеличение спроса на невзаимозаменяемые токены.

ID и купи
ID и купи: cпрос инвесторов на NFT вырос в 165 раз
Фото: Pixabay
Токен так: стоимость криптовалют достигла трехмесячных максимумов
Насколько цифровые активы подорожают на этой волне роста и стоит ли опасаться резкого падения цен

В этот быстрорастущий рынок начали включаться и институциональные инвесторы. На текущий момент NFT скорее пользуются спросом у коллекционеров, однако подобные токены, связанные со спортом, музыкой и развлечениями, также набирают популярность, что постепенно расширяет вовлеченность разных категорий людей. В последнее время к тренду присоединились и знаменитости, например, основатель Twitter и Square Джек Дорси в начале этого года продал свой первый твит как NFT за $2,9 млн, рассказал Денис Восквицов.

Цены на невзаимозаменяемые токены связаны с крипторынком, так, в мае со значительным падением курсов цифровых валют объем торгов значительно снизился, однако их активность продолжала расти, отметил эксперт. Он уверен, что NFT в будущем распространятся на множество областей. Правительства могут начать использовать их, добавляя токены к бюллетеням для голосования, чтобы гарантировать невозможность незаконных действий.

Гендиректор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин согласен, что в будущем NFT смогут применяться для идентификации и физических объектов: например, служить удостоверением личности, подтверждать подлинность юридических документов, персональных данных человека и так далее.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021