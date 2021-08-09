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Токен так: стоимость криптовалют достигла трехмесячных максимумов

Насколько цифровые активы подорожают на этой волне роста и стоит ли опасаться резкого падения цен
Фото: REUTERS/xEIBNER/DROFITSCH
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Токен так: стоимость криптовалют достигла трехмесячных максимумов
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2021-08-09 16:49:54
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Котировки криптовалют резко выросли: 8 августа биткоин и Ethereum достигли максимума с середины мая этого года и превысили $45 тыс. и $3,1 тыс. соответственно. Основными причинами повышения стали обновление сети Ethereum и уничтожение 33% монет, за счет чего вырос спрос, а также позитивные новости о расширении применения цифровых валют. В этом году биткоин способен достичь исторических максимумов, а Ethereum превысить отметку в 4,5 тыс., однако всё же сохраняется ряд рисков, из-за которых криптовалюты могут резко подешеветь, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Обещанный рост

За четыре дня стоимость биткоина увеличилась на 20%, а второй по капитализации монеты Ethereum — на 30%. Вместе с ними с 4 по 8 августа быстро подорожали и многие другие альткоины: Dogecoin — на 42%, Uniswap — на 39%, Polkadot — на 24%, a Ripple — на 19%. 9 августа биткоин продолжил волну роста и, по данным Investing.com, в 16:00 превышал $45,8 тыс.

токен так
Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

Основная причина такой динамики котировок цифровых активов — обновление программного обеспечения сети Ethereum 4 августа, за счет чего комиссии по трансакциям для майнеров стали повышаться медленнее, чем раньше, рассказал аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Это обеспечило защиту от инфляции криптовалюты и стабилизировало ее курс, что и привлекло инвесторов. А вслед за этим токеном подорожали и другие монеты, считает эксперт.

С этим согласен ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. По его мнению, это был один из немногих случаев, когда биткоин выступил в роли ведомого. Динамику задавал Ethereum, цена которого увеличилась в преддверии и по результатам обновления сети, снизившего стоимость трансакций и запустившего уничтожение части этих токенов. Сейчас сожжено уже более 13 тыс. монет — порядка $40 млн. Такое снижение предложения помогло вернуть интерес частных инвесторов к цифровому активу, объяснил эксперт. Кроме того, позитивные настроения поддерживались возвращением биткоина к тренду на рост. Криптовалюта превысила значения в $30–40 тыс. и дорожала почти ежедневно с начала августа.

токен так
Фото: REUTERS/Edgar Su

Благоприятным для курса главной криптовалюты стало также выступление Илона Маска на конференции The B Word, где он сообщил об отсутствии планов продажи биткоинов им лично и компаниями Tesla и SpaceX, считает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Повышающаяся цена основного актива рынка потянула за собой и котировки альткоинов, что показывает улучшение риск-настроений криптовалютных инвесторов. Подорожание же Ethereum связано с обновлением его сети и уничтожением 33,7% таких монет, пояснил эксперт.

Руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур считает основной причиной повышения курса биткоина общее улучшение новостного фона вокруг криптовалют. Бычьему настрою помогли новости об инвестициях SpaceX в главный токен и сообщения о намерениях Twitter сделать цифровое золото частью экосистемы социальной сети.

Медведи против быков

Общий интерес к рисковым активам поддерживается оценками бурного экономического роста в США, считает Янис Кивкулис. По его мнению, цена Ethereum может достичь $3,7 тыс. в этом году, однако другим реальным сценарием может стать скорое угасание этого импульса и разворот к снижению стоимости криптовалют, как это было в 2018 году.

токен так
Фото: Global Look Press/Marijan Murat

Сохранение нынешних цен двух главных криптовалют и их рост станут сигналом готовности рынка к возврату на уровень годовых максимумов, уверен Аарон Хомский. Однако при развороте тенденции уже в ближайшие месяцы курс Ethereum может упасть до минимумов 2021 года, а котировки биткоина — даже ниже аналогичных значений токена. Воспрепятствовать дальнейшему восстановлению рынка также могут законодательные инициативы в США. Так, конгресс планирует в виде налогов собрать $28 млрд с участников криптовалютной индустрии. Голосование в сенате по этому вопросу пройдет 10 августа. Другой потенциальный риск для биткоина — нормализация монетарной политики ФРС. На фоне усиления инфляции и восстановления рынка труда регулятор может сообщить о сворачивании программы количественного смягчения, которая ранее стала одним из основных драйверов роста курса токена с $4 до $65 тыс. в 2020 году.

Дальнейшая политика государств по ужесточению регулирования криптоактивов или по их запрету может значительно скорректировать динамику цен, согласен Юрий Мазур. Значительное влияние на стоимость токенов могут также оказать такие общемировые факторы, как стимулирование крупнейших экономик и эффективность противоэпидемиологических действий. Однако сейчас эксперт ожидает роста курсов цифровых валют. По его словам, если негативные новости в этом году ограничатся только маем–июлем, то курс биткоина способен превысить отметку в $50 тыс., а Ethereum — $4,5 тыс. В рамках же позитивного сценария стоимость главной криптовалюты может даже обновить исторические максимумы.

токен так
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Сейчас рыночные аналитики настроены позитивно, однако следующим уровнем сопротивления для биткоина станет уже отметка в $50 тыс., сказал директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. Если он ее не пройдет, то дальнейший рост может быть ограничен. В то же время осенью этого года состоится обновление сети биткоина, за счет чего можно ждать позитивной реакции участников рынка, аналогичной той, что последовала за недавними изменениями в Ethereum, сказал Юрий Мазур.

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