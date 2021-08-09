Токен так: стоимость криптовалют достигла трехмесячных максимумов

Котировки криптовалют резко выросли: 8 августа биткоин и Ethereum достигли максимума с середины мая этого года и превысили $45 тыс. и $3,1 тыс. соответственно . Основными причинами повышения стали обновление сети Ethereum и уничтожение 33% монет, за счет чего вырос спрос, а также позитивные новости о расширении применения цифровых валют. В этом году биткоин способен достичь исторических максимумов, а Ethereum превысить отметку в 4,5 тыс., однако всё же сохраняется ряд рисков, из-за которых криптовалюты могут резко подешеветь, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Обещанный рост

За четыре дня стоимость биткоина увеличилась на 20%, а второй по капитализации монеты Ethereum — на 30% . Вместе с ними с 4 по 8 августа быстро подорожали и многие другие альткоины: Dogecoin — на 42%, Uniswap — на 39%, Polkadot — на 24%, a Ripple — на 19%. 9 августа биткоин продолжил волну роста и, по данным Investing.com, в 16:00 превышал $45,8 тыс.

токен так Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

Основная причина такой динамики котировок цифровых активов — обновление программного обеспечения сети Ethereum 4 августа , за счет чего комиссии по трансакциям для майнеров стали повышаться медленнее, чем раньше, рассказал аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Это обеспечило защиту от инфляции криптовалюты и стабилизировало ее курс, что и привлекло инвесторов. А вслед за этим токеном подорожали и другие монеты, считает эксперт.

С этим согласен ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. По его мнению, это был один из немногих случаев, когда биткоин выступил в роли ведомого . Динамику задавал Ethereum, цена которого увеличилась в преддверии и по результатам обновления сети, снизившего стоимость трансакций и запустившего уничтожение части этих токенов. Сейчас сожжено уже более 13 тыс. монет — порядка $40 млн . Такое снижение предложения помогло вернуть интерес частных инвесторов к цифровому активу , объяснил эксперт. Кроме того, позитивные настроения поддерживались возвращением биткоина к тренду на рост. Криптовалюта превысила значения в $30–40 тыс. и дорожала почти ежедневно с начала августа.

токен так Фото: REUTERS/Edgar Su

Благоприятным для курса главной криптовалюты стало также выступление Илона Маска на конференции The B Word, где он сообщил об отсутствии планов продажи биткоинов им лично и компаниями Tesla и SpaceX , считает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Повышающаяся цена основного актива рынка потянула за собой и котировки альткоинов, что показывает улучшение риск-настроений криптовалютных инвесторов. Подорожание же Ethereum связано с обновлением его сети и уничтожением 33,7% таких монет, пояснил эксперт.

Руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур считает основной причиной повышения курса биткоина общее улучшение новостного фона вокруг криптовалют . Бычьему настрою помогли новости об инвестициях SpaceX в главный токен и сообщения о намерениях Twitter сделать цифровое золото частью экосистемы социальной сети.

Медведи против быков

Общий интерес к рисковым активам поддерживается оценками бурного экономического роста в США , считает Янис Кивкулис. По его мнению, цена Ethereum может достичь $3,7 тыс. в этом году, однако другим реальным сценарием может стать скорое угасание этого импульса и разворот к снижению стоимости криптовалют, как это было в 2018 году.

токен так Фото: Global Look Press/Marijan Murat

Сохранение нынешних цен двух главных криптовалют и их рост станут сигналом готовности рынка к возврату на уровень годовых максимумов, уверен Аарон Хомский. Однако при развороте тенденции уже в ближайшие месяцы курс Ethereum может упасть до минимумов 2021 года, а котировки биткоина — даже ниже аналогичных значений токена. Воспрепятствовать дальнейшему восстановлению рынка также могут законодательные инициативы в США . Так, к онгресс планирует в виде налогов собрать $28 млрд с участников криптовалютной индустрии . Голосование в сенате по этому вопросу пройдет 10 августа. Другой потенциальный риск для биткоина — нормализация монетарной политики ФРС . На фоне усиления инфляции и восстановления рынка труда регулятор может сообщить о сворачивании программы количественного смягчения, которая ранее стала одним из основных драйверов роста курса токена с $4 до $65 тыс. в 2020 году.

Дальнейшая политика государств по ужесточению регулирования криптоактивов или по их запрету может значительно скорректировать динамику цен , согласен Юрий Мазур. Значительное влияние на стоимость токенов могут также оказать такие общемировые факторы, как стимулирование крупнейших экономик и эффективность противоэпидемиологических действий. Однако сейчас эксперт ожидает роста курсов цифровых валют. По его словам, если негативные новости в этом году ограничатся только маем–июлем, то курс биткоина способен превысить отметку в $50 тыс., а Ethereum — $4,5 тыс. В рамках же позитивного сценария стоимость главной криптовалюты может даже обновить исторические максимумы.

токен так Фото: REUTERS/Dado Ruvic