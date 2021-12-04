Токенизируй это: что представляют собой самые дорогие NFT-проекты

Аббревиатура NFT (non-fungible tokens) означает «невзаимозаменяемый токен». Это уникальные фрагменты данных, хранящиеся в цепочке блоков. Обналичить вырученную с продажи токенов криптовалюту можно через криптобиржи (в России токены формально называются ЦФА и облагаются налогом). «Известия» изучили десять самых дорогих на текущий момент NFT-проектов на базе возможностей распределенной публичной блокчейн-сети Ethereum.

«Ежедневно: первые 5000 дней»

Лидирующую позицию, по последним данным, занимает цифровой коллаж Everydays: The First 5000 Days в формате JPEG (разрешение 21 069×21 069 пикселей). Серия была придумана художником из США Майком Винкельманном (псевдоним Beeple). Композиция при первичной цене в $100 была продана 11 марта за $69,34 млн инвестору и предпринимателю Вигнешу Сундаресану, известному в Сети под ником Metakovan. Продажа впервые в истории NFT-трансакций была проведена через солидный аукционный дом Christie’s.

Фото: @beeple

HUMAN ONE

На втором месте трехмерная кинетическая скульптура астронавта с философским названием «Человек один». Работа была создана всё тем же NFT-художником Beeple, 9 ноября 2021 года ее купил с аукциона за $28,985 млн венчурный инвестор, основатель специализирующейся на криптоактивах швейцарской фирмы Dialectic Райан Цуррер. Работа представляет собой трехмерную скульптуру и комбинацию цифровых изображений, доступ к которым осуществляется через блокчейн Ethereum.

Фото: @beeple

CryptoPunk #7523

Заслуженная «бронза» достается одному из «КриптоПанков» (CryptoPunks) , как считают эксперты первому NFT-аватару, запущенному четыре с половиной года назад. То, что начиналось как раздача дармовых Punks-токенов, впоследствии стало коммерческим феноменом. Самый дорогой в комплекте — COVID Alien, изображающий инопланетянина в защитной маске. Предыдущий владелец, известный под ником Sillytuna, купил незамысловатую восьмибитную картинку 24×24 пикселя через внебиржевую сделку. После продажи картинки через Sotheby's за $11,754 млн, он отчитался в Твиттере: «NFT мертвы». Позднее он заверил общественность, что уже потратил часть средств для приобретения другого арт-произведения. Покупатель неизвестен.

Фото: CryptoPunkc

CryptoPunk #3100

На четвертом месте еще один «КриптоПанк», аватар под номером 3100 . 11 марта 2021 года его перепродали неизвестному лицу за 4200 ETH ($7,58 млн). Как отмечают знатоки, стоимость «КриптоПанка» на вторичном рынке сильно зависит от того, кем он является. Скажем, инопланетяне стоят дороже человеческих существ. Чем малочисленнее группа существ, с которой связан торгуемый персонаж (к примеру, в коллекции только девять инопланетян) и уникальнее его аксессуары, тем дороже предмет торга. К слову, «панк»-3100 — единственный в коллекции инопланетянин с повязкой вместо головного убора.

Фото: CryptoPunkc

CryptoPunk #7804

На пятом месте третий «КриптоПанк» — CryptoPunk #7804 . Он тоже инопланетянин, но единственный из всех, кто курит трубку. 10 марта текущего года этот NFT продали за 4,2 тыс. эфиров, что было эквивалентно $7,57 млн. Приобретатель шедевра также решил остаться анонимным.

Фото: CryptoPunk

CROSSROADS

Шестое место занимает полностью цифровая работа CROSSROADS всё того же Beeple. Она была продана за достаточно скромные $6,6 млн некой Дельфине Левкас, известной под ником BabyBeluga и характеризующей себя кратко: «жадна до NFT». Продажа состоялась онлайн на криптовалютном рынке цифрового искусства Nifty Gateway 25 февраля нынешнего года. Видео-арт CROSSROADS посвящен президентским выборам в США в 2020 году и представляет фигурки людей, движущиеся мимо поверженного колосса с характерными чертами Дональда Трампа. Тело лежащего испещрено оскорбительными надписями.

Фото: @beeple

A Coin for the Ferryman

Седьмое место у NFT от известного крипто-художника XCOPY. Проект был продан покупателю под ником jpeggy 4 ноября 2021 года на маркетплейсе SuperRare. Цена составила 1330 ETH, что равняется примерно $6,03 млн по сегодняшним ценам. Уникальное произведение под названием «Монета для лодочника» (A Coin for the Ferryman) относится к 2018 году и является одним из самых ранних творений этого мастера.

Фото: @XCOPYART

OCEAN FRONT

Восьмой пункт отдаем очередной картине Beeple под названием OCEAN FRONT. П редставленная токеном NFT, она является частью серии работ под названием EVERYDAYS. Посвящена она проблемам защиты окружающей среды, климатическому кризису и снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. «Вместе мы сможем это решить», — заявляет художник в сопроводительной надписи. Кстати, собранные деньги продавец намеревался отдать на благотворительные цели. Продажа состоялась в марте 2021 года на платформе Niftygateway. Работу за $6 млн приобрел американский предприниматель китайского происхождения, основатель компании Tron и одноименной криптовалюты Джастин Сан.

Фото: @beeple

CryptoPunk #5217

Девятую строку занимает еще один аватар из серии CryptoPunk, которая оказалась одной из самых популярных в сфере NFT. Знатоки допускают, что в ближайшее время стоимость этой группы токенов способна подскочить еще выше, поскольку их активно скупает некий анонимный инвестор, судя по всему, обладающий приличным капиталом. Аватар CryptoPunk #5217 анонимный покупатель приобрел за 2250 ETH, или за $5,4 млн.

Фото: CryptoPunk

Stay Free

Закрывает рейтинг NFT под названием «Будь свободным» (Stay Free). Этот токен на продажу выставил лично бывший спецагент ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. Торги прошли на маркетплейсе Foundation. Его детище представляет собой коллаж из страниц постановления суда, в котором деятельность АНБ признана незаконной. Работа была продана с аукциона за 2224 ETH, что на момент окончания торгов составило $5,40 млн. Купил работу коллектив коллекционеров, известный как PleasrDAO. Вырученные деньги, по словам продавца, должны были пойти на нужды Фонда свободы прессы (Freedom of the Press Foundatio), президентом которого является сам Эдвард Сноуден.