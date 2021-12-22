Лирическое отступление: зачем Турция обвалила свою валюту

Турцию охватил валютный коллапс. Несмотря на падение лиры, ЦБ страны всё ниже опускает ключевую ставку. Это провоцирует обвал национальной валюты: разгон инфляции — уже 21%. Стамбульская биржа даже была вынуждена приостанавливать торги. Во всем винят экономическую политику президента Эрдогана. Почему власти Турции не могут взять ситуацию под контроль и пострадает ли российский рубль из-за обвала турецкой валюты, выясняли «Известия».

Обвал за обвалом

Турецкая лира через день ставит рекорды падения стоимости. Так, 20 декабря турецкая валюта рухнула до 17,93 за доллар и впервые перешагнула отметку 20 к евро. Новый виток падения последовал за решением Центробанка Турции 16 декабря о понижении ключевой ставки — с 15% до 14%.

Национальная валюта Турции начала дешеветь с сентября, а на декабрь пришлось основное падение ее стоимости. За последние 30 дней лира упала на 35%, а с начала года подешевела к доллару более чем в два раза. На минувшей неделе Стамбульская биржа дважды приостанавливала торги из-за падения курса лиры.

Годовая инфляция в стране разогналась до 21,3% при целевом уровне в 5%.Чтобы остановить ослабление лиры и темпы роста инфляции, ЦБ Турции должен ужесточить денежно-кредитную политику и повысить ключевую ставку. Это увеличивает стоимость кредитов в экономике, охлаждает инфляционное давление и стабилизирует национальную валюту. Однако происходит ровно противоположное: ЦБ Турции продолжает планомерно опускать ключевую ставку.

Турецкая лира Фото: Global Look Press/Idil Toffolo

Лишнего не надо

Внутри страны многие винят в происходящем Реджепа Тайипа Эрдогана и его взгляды на экономику. Турецкий президент — приверженец политики низких ставок. Он полагает, что высокие ставки лишь разгоняют инфляцию, а не сдерживают ее. А потому их нужно снижать, чтобы стимулировать рост экономики, экспорт и кредитование в стране. Как объяснял глава государства, повышать ставки не позволяет и религия: ислам запрещает ростовщичество.

С сентября ЦБ Турции снизил процентные ставки на 500 базисных пунктов, что привело к наихудшему валютному кризису Турции за последние два десятилетия. Всё дело в том, что подход Эрдогана противоречит законам экономики.

« В классической макроэкономической теории мягкая монетарная политика (низкие ставки) практически неизбежно приводит к росту инфляции, такой сценарий реализуется и в Турции. С августа 2021 ключевая ставка снизилась с 19% до 14%, а инфляция увеличилась c 19% до 21,31%. Кроме того, не упрощает ситуацию и то, что такая монетарная политика большинством участников рынка воспринимается как некорректная. Это провоцирует волну распродаж турецкой лиры», — указывает Алексей Губин, портфельный управляющий по облигациям General Invest.

Швейцарский банк UBS объявил, что больше не будет публиковать отчеты по турецкой лире и что инвесторам следует игнорировать его последние консультативные доклады по этой валюте. А японский инвестбанк Nomura опубликовал доклад по Турции, где говорится, что страна переживает полномасштабный инфляционный кризис.

Турецкая лира Фото: Global Look Press/Jens Kalaene

Народ против

Бизнес-ассоциация Турции (Tusiad), куда входят влиятельнейшие предприниматели страны, просит президента отказаться от болезненной экономической модели. Как говорится в заявлении Tusiad, снижение ключевой ставки регулятором ослабило лиру и лишь усилило спрос на твердую валюту, что дестабилизировало всю экономику Турции. В Стамбуле и Анкаре прошли митинги профсоюзов на фоне падения курса национальной валюты. Митингующие требуют отставки правительства.

Но Эрдоган непреклонен: он заявил, что добьется снижения инфляции до 4%. По его словам, рекордное падение лиры вызвано необоснованными атаками на экономику извне, а снижение ставок не может быть его причиной.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозируют, что инфляция потребительских цен в Турции ускорится до 25% в годовом исчислении в декабре. На этом фоне Банк Турции начал проводить валютные интервенции — покупать лиру за валюту, чтобы спасти ее от дальнейшего падения. Но помогло это пока не сильно.

Пока турецкая монетарная политика будет сохранять нынешний курс, интервенции на валютном рынке едва ли смогут возыметь какую-либо долгосрочную эффективность, как минимум без серьезного урона для золотовалютных резервов страны, это же касается и сценария с фиксированным обменным курсом лиры, отмечает Алексей Губин.

Турецкая лира Фото: Global Look Press/Abdurrahman Antakyali

Плохие последствия

Экономисты предупреждают, что обвал лиры в первую очередь может привести к масштабному оттоку капитала из страны. А основной удар примут на себя турецкие банки.

« Их краткосрочный долг составляет около $84 млрд, или около 10% ВВП страны. Апрель 2022 года может стать ключевым месяцем для всей банковской индустрии. Именно тогда будет выплачиваться часть нынешней задолженности. В 2018 году в такой же ситуации банки смогли использовать свои валютные активы, которые хранились в турецком ЦБ, чтобы погасить внешний долг. Но к 2022-му такие резервы просто могут закончиться», — поясняет Софья Главина, руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН.

Если в Турции случится дефолт, пострадают и европейские страны. По данным Банка международных расчетов (БМР), международные банки имели непогашенные ссуды турецким заемщикам на сумму $224 млрд (из них $83 млрд от банков Испании, $35 млрд от банков Франции, $18 млрд из Италии, по $17 млрд от банков США и Великобритании и $13 млрд из ФРГ). В целом более 20% всех долгов Турции приходится на Европу. Поэтому очевидно, что, если экономика Турции рухнет, это ударит и по европейской банковской системе, указывает Главина.

Турецкая лира Фото: Global Look Press/Idil Toffolo

Вероятность того, что ситуация в Турции негативно повлияет на валюты других развивающихся рынков, аналитики пока оценивают как низкую: турецкая валюта не является резервной. Не должен пострадать и рубль. Последовательная политика российского ЦБ, а также высокий уровень золотовалютных резервов РФ могут защитить российскую валюту от волатильности.

«Если смотреть с позиции инвесторов, то нестабильность вызовет отток с рынка Турции и приток средств на рынки других развивающихся стран, в том числе России и Бразилии, выступающие тихой гаванью, что может оказаться для них даже позитивным», — считает Антон Скловец, аналитик «Фридом Финанс».

Что дальше

Сейчас лира торгуется уже на уровне 12,8 к доллару и отыграла часть своего падения. Это произошло после того, как 21 декабря Эрдоган представил план борьбы с падением курса. Речь, в частности, о новых правилах по депозитам в турецких лирах.

«Теперь никому из наших граждан не нужно будет переводить свои депозиты с турецкой лиры на иностранную валюту из-за опасений, что колебания обменного курса могут свести на нет прибыль от процентных выплат», — сказал Эрдоган. А если доход по депозиту в лирах будет ниже, чем по текущему курсу доллара, вкладчикам будет выплачиваться компенсация.

Турецкая лира Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Как предполагает Эрдоган, граждане Турции с накоплениями в долларах начнут переводить их в лиры во благо экономики страны. Это будет способствовать снижению волатильности лиры и утиханию инфляции. А эффект будет виден уже через несколько месяцев.

Вместе с тем, как ранее пообещал турецкий президент, он не станет заложником Международного валютного фонда (МВФ) и не поддастся давлению в вопросе ставок.

«Ошибаются те, кто полагают, что могут заставить Турцию свернуть с ее пути в вопросе процентных ставок с помощью валютных спекуляций и завышения цен... Турция больше не будет раем для тех, кто зарабатывает на высоких процентах» — заявил Эрдоган.