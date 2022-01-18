Игра на повышение: какие акции просядут от роста ставки ФРС
Рекордный рост инфляции и высокие показатели рынка труда могут вынудить ФРС провести четыре раунда повышения ставки в этом году наряду с сокращением объема активов на балансе в июле, уверены аналитики Goldman Sachs. «Известия» опросили биржевых аналитиков и выяснили, чего в таких условиях должны опасаться частные инвесторы в акции американских компаний и как защитить свои активы в обозримом будущем.
Эпоха высокой волатильности
В ближайшие месяцы инвесторам, которые вкладывают средства в акции американских компаний, придется внимательно следить за действиями ФРС и оперативно реагировать на них, ребалансируя свои портфели в пользу наиболее защищенного от движения ставки бизнеса, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Причем многие из них утверждают, что перспектива изменения ставки либо еще не заложена, либо заложена в нынешние котировки лишь частично. Это значит, что настроения на рынке еще могут значительно поменяться и некоторые предпосылки видны уже сейчас.
— Традиционно наиболее болезненно на повышение ставки ФРС реагирует технологический сектор. Только на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики регулятора несколько дней подряд снижается индекс Nasdaq Composite, в моменте опускавшийся на 2,5%. Соответственно, именно акции ИТ-гигантов находятся под ударом в результате ужесточения ДКП в США, — сказал в беседе с «Известиями» основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.
С этим мнением соглашается и директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. По его словам, наиболее чувствительными к движению ставки ФРС окажутся не только IT-компании, но также частично сектор коммуникаций и некоторые другие акции «роста». Причина в том, что рост ставок снижает ценность будущих денежных потоков, которые в большей степени определяют стоимость таких ценных бумаг. Но это не означает, что снижение котировок пройдет одинаково по всему фронту компаний, некоторые из них сохранят потенциал для роста даже в условиях дорожающих заимствований.
— Инвестору не стоит отказываться от качественных историй роста вроде Amazon, Salesforce, Adobe, Qualcomm, Google, Facebook, Activision Blizzard, Snap и других только на том основании, что ставка, вероятно, будет повышаться в среднесрочной перспективе, — говорит Меркулов.
При этом, по мнению аналитика, есть вероятность, что 2022 год принесет с собой нормализацию оценок значительного числа компаний, поэтому инвесторы могут выиграть от сокращения позиций в очень агрессивных историях роста вроде Snowflake, Datadog, Nvidia, Virgin Galactic, Plug Power, Docusign, Trupanion и других в пользу «неинтересных» компаний вроде Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, AstraZeneca, J.P. Morgan и Bank of America и прочих.
Схожее мнение выразил и старший портфельный управляющий «Сбер Управление активами» Максим Кондратьев. По словам аналитика, в данный момент на американском рынке наблюдается тенденция перетока средств в активы стоимости из быстрорастущих компаний. Но важно отметить, что многие из них уже показали существенное снижение котировок и могут быть фундаментально интересны для инвесторов с длинным инвестиционным горизонтом.
Спокойнее там, где есть деньги
Собеседники «Известий» в целом считают, что в результате роста ставки ФРС балансировка стоимости компаний будет продолжаться в перспективе нескольких кварталов, пока не будет достигнут определенный уровень прозрачности в отношении действий регулятора. А это значит, что инвесторам, успевшим заработать на историях роста в прошлом году, стоит присмотреться к защитным активам ради сбережения имеющихся средств.
Здание ФРС в Вашингтоне, США
Среди таких активов Федор Сидоров выделяет ценные бумаги компаний из энергетического сектора ввиду потенциального роста спроса на энергоресурсы с приближением окончания пандемии. Также он видит возможности для роста и в ценных бумагах компаний туристического сектора, восстановление которого может начаться уже летом. Максим Кондратьев из «Сбер Управление активами» добавляет к этому списку компании, способные перекладывать инфляцию на клиентов, и те, что обладают уникальными технологиями или позициями на рынках, где они оперируют.
Вадим Меркулов из «Фридом Финанс» уверен, что традиционно от высокой инфляции выигрывают золото, сырье, недвижимость и облигации с защитой от инфляции (TIPS).
— При этом цены на сырьевые товары на текущий момент в основном определяются состоянием спроса и предложения, однако в случае, если инфляционное давление не будет краткосрочным, рост цен может оказать поддержку сырьевым товарам, — говорит он.
А вот недвижимость в нынешней ситуации может не самым лучшим образом справиться со своей защитной ролью: в прошлом году этот рынок уже продемонстрировал мощное ралли и, вероятнее всего, столкнется с трудностями на фоне удорожания фондирования, вызванного повышением ставки. Напротив, защитные характеристики золота в условиях роста инфляции неплохие, так как повышенная инфляция стимулирует спрос на золото как актив хеджирования, при этом рост доходностей облигаций снижает привлекательность вложения в золото, что ограничит рост котировок драгоценного металла, объясняет Меркулов.
Среди других секторов, способных выиграть от повышения ставки ФРС, аналитик называет банковский сектор, который вполне может стать одним из главных бенефициаров растущей инфляции. К нему можно добавить секторы с низкой эластичностью спроса вроде здравоохранения и товаров массового потребления. А вот ипотечные и долгосрочные облигации вместе с сектором товаров длительного пользования, скорее всего, будут чувствовать себя заметно хуже.
Ставка на широкий рынок
Чего ждать частным инвесторам, которые предпочитают инвестировать в широкий американский рынок, а не в отдельные компании — сказать сложно. По мнению некоторых аналитиков, поднятие ставки ФРС может привести к тому, что тот же индекс S&P 500 ляжет в «боковик». В беседе с «Известиями» Федор Сидоров отметил, что даже в таких условиях он может продолжить рост, но показатели будут далеко не такими высокими, как в прошлом году.
Максим Кондратьев из «Сбер Управление активами» не дает однозначного ответа на этот вопрос, отмечая, что на динамику рынков влияет большое количество существенных факторов и рост ставки ФРС может оказаться лишь одним из определяющих.
— Тут можно выделить и объем денег в мировой финансовой системе, и денежные средства на счетах компаний, которые могут пойти на обратные выкупы акций с рынка и тем самым оказать поддержку, и торговые взаимоотношения между странами, и дефицита по многим вертикалям товаров, и улучшение работы логистических цепочек, — рассуждает собеседник «Известий».
Вадим Меркулов из «Фридом Финанс» настроен более оптимистично. По мнению аналитика, рост индекса S&P 500 в этом году может составить от 9 до 14%, и в базовом прогнозе он составит 5040 пунктов. Но это не единственный сценарий.
— При этом вероятно, что четырехразовое (или более) повышение процентной ставки в 2022 году вкупе с сокращением баланса ФРС уже в первом полугодии 2022 года может усилить настроения risk-off и оказать давление на котировки индекса, что может привести к снижению индекса широкого рынка по итогам года, — подытожил собеседник «Известий».
Мнения аналитиков, приведенные в этом материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).