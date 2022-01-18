Игра на повышение: какие акции просядут от роста ставки ФРС

Рекордный рост инфляции и высокие показатели рынка труда могут вынудить ФРС провести четыре раунда повышения ставки в этом году наряду с сокращением объема активов на балансе в июле, уверены аналитики Goldman Sachs. «Известия» опросили биржевых аналитиков и выяснили, чего в таких условиях должны опасаться частные инвесторы в акции американских компаний и как защитить свои активы в обозримом будущем.

Эпоха высокой волатильности

В ближайшие месяцы инвесторам, которые вкладывают средства в акции американских компаний, придется внимательно следить за действиями ФРС и оперативно реагировать на них, ребалансируя свои портфели в пользу наиболее защищенного от движения ставки бизнеса, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Причем многие из них утверждают, что перспектива изменения ставки либо еще не заложена, либо заложена в нынешние котировки лишь частично. Это значит, что настроения на рынке еще могут значительно поменяться и некоторые предпосылки видны уже сейчас.

— Традиционно наиболее болезненно на повышение ставки ФРС реагирует технологический сектор. Т олько на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики регулятора несколько дней подряд снижается индекс Nasdaq Composite, в моменте опускавшийся на 2,5%. Соответственно, именно акции ИТ-гигантов находятся под ударом в результате ужесточения ДКП в США, — сказал в беседе с «Известиями» основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

С этим мнением соглашается и директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. По его словам, наиболее чувствительными к движению ставки ФРС окажутся не только IT-компании, но также частично сектор коммуникаций и некоторые другие акции «роста». Причина в том, что рост ставок снижает ценность будущих денежных потоков, которые в большей степени определяют стоимость таких ценных бумаг. Но это не означает, что снижение котировок пройдет одинаково по всему фронту компаний, некоторые из них сохранят потенциал для роста даже в условиях дорожающих заимствований.

Игра на повышение Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Инвестору не стоит отказываться от качественных историй роста вроде Amazon, Salesforce, Adobe, Qualcomm, Google, Facebook, Activision Blizzard, Snap и других только на том основании, что ставка, вероятно, будет повышаться в среднесрочной перспективе, — говорит Меркулов.

При этом, по мнению аналитика, есть вероятность, что 2022 год принесет с собой нормализацию оценок значительного числа компаний, поэтому инвесторы могут выиграть от сокращения позиций в очень агрессивных историях роста вроде Snowflake, Datadog, Nvidia, Virgin Galactic, Plug Power, Docusign, Trupanion и других в пользу «неинтересных» компаний вроде Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, AstraZeneca, J.P. Morgan и Bank of America и прочих.

Схожее мнение выразил и старший портфельный управляющий «Сбер Управление активами» Максим Кондратьев. По словам аналитика, в данный момент на американском рынке наблюдается тенденция перетока средств в активы стоимости из быстрорастущих компаний. Но важно отметить, что многие из них уже показали существенное снижение котировок и могут быть фундаментально интересны для инвесторов с длинным инвестиционным горизонтом.

Спокойнее там, где есть деньги

Собеседники «Известий» в целом считают, что в результате роста ставки ФРС балансировка стоимости компаний будет продолжаться в перспективе нескольких кварталов, пока не будет достигнут определенный уровень прозрачности в отношении действий регулятора. А это значит, что инвесторам, успевшим заработать на историях роста в прошлом году, стоит присмотреться к защитным активам ради сбережения имеющихся средств.

Игра на повышение Здание ФРС в Вашингтоне, США Фото: REUTERS/Chris Wattie

Среди таких активов Федор Сидоров выделяет ценные бумаги компаний из энергетического сектора ввиду потенциального роста спроса на энергоресурсы с приближением окончания пандемии. Также он видит возможности для роста и в ценных бумагах компаний туристического сектора, восстановление которого может начаться уже летом. Максим Кондратьев из «Сбер Управление активами» добавляет к этому списку компании, способные перекладывать инфляцию на клиентов, и те, что обладают уникальными технологиями или позициями на рынках, где они оперируют.

Вадим Меркулов из «Фридом Финанс» уверен, что традиционно от высокой инфляции выигрывают золото, сырье, недвижимость и облигации с защитой от инфляции (TIPS).

— При этом цены на сырьевые товары на текущий момент в основном определяются состоянием спроса и предложения, однако в случае, если инфляционное давление не будет краткосрочным, рост цен может оказать поддержку сырьевым товарам, — говорит он.

А вот недвижимость в нынешней ситуации может не самым лучшим образом справиться со своей защитной ролью : в прошлом году этот рынок уже продемонстрировал мощное ралли и, вероятнее всего, столкнется с трудностями на фоне удорожания фондирования, вызванного повышением ставки. Напротив, защитные характеристики золота в условиях роста инфляции неплохие, так как повышенная инфляция стимулирует спрос на золото как актив хеджирования, при этом рост доходностей облигаций снижает привлекательность вложения в золото, что ограничит рост котировок драгоценного металла, объясняет Меркулов.

Игра на повышение Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Среди других секторов, способных выиграть от повышения ставки ФРС, аналитик называет банковский сектор, который вполне может стать одним из главных бенефициаров растущей инфляции. К нему можно добавить секторы с низкой эластичностью спроса вроде здравоохранения и товаров массового потребления. А вот ипотечные и долгосрочные облигации вместе с сектором товаров длительного пользования, скорее всего, будут чувствовать себя заметно хуже.

Ставка на широкий рынок

Чего ждать частным инвесторам, которые предпочитают инвестировать в широкий американский рынок, а не в отдельные компании — сказать сложно. По мнению некоторых аналитиков, поднятие ставки ФРС может привести к тому, что тот же индекс S&P 500 ляжет в «боковик». В беседе с «Известиями» Федор Сидоров отметил, что даже в таких условиях он может продолжить рост, но показатели будут далеко не такими высокими, как в прошлом году.

Максим Кондратьев из «Сбер Управление активами» не дает однозначного ответа на этот вопрос, отмечая, что на динамику рынков влияет большое количество существенных факторов и рост ставки ФРС может оказаться лишь одним из определяющих.

— Тут можно выделить и объем денег в мировой финансовой системе, и денежные средства на счетах компаний, которые могут пойти на обратные выкупы акций с рынка и тем самым оказать поддержку, и торговые взаимоотношения между странами, и дефицита по многим вертикалям товаров, и улучшение работы логистических цепочек, — рассуждает собеседник «Известий».

Игра на повышение Фото: ТАСС/dpa/Christoph Schmidt

Вадим Меркулов из «Фридом Финанс» настроен более оптимистично. По мнению аналитика, рост индекса S&P 500 в этом году может составить от 9 до 14%, и в базовом прогнозе он составит 5040 пунктов. Но это не единственный сценарий.

— При этом вероятно, что четырехразовое (или более) повышение процентной ставки в 2022 году вкупе с сокращением баланса ФРС уже в первом полугодии 2022 года может усилить настроения risk-off и оказать давление на котировки индекса, что может привести к снижению индекса широкого рынка по итогам года, — подытожил собеседник «Известий».

Мнения аналитиков, приведенные в этом материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).