С нечистого листа: вывод денег из РФ по «молдавской схеме» хотят запретить

Власти прикрывают так называемую молдавскую схему вывода денег за границу , популярную в прошлом десятилетии. Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях . Об этом «Известиям» сообщили в министерстве. В ЦБ ожидают, что поправки позволят минимизировать вывод денег за рубеж, изменения поддержали и в Росфинмониторинге. Однако в банковском и деловом сообществах опасаются, что нововведение создаст сложности для добросовестного бизнеса .

В пределах страны

Изменения, ограничивающие использование исполнительных листов, планируется оформить в виде поправок в ФЗ «Об исполнительном производстве», отметили в Минюсте. В ведомстве уточнили «Известиям», что планируется создать механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета финорганизаций, зарегистрированных на территории России .

— Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей , имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, — сообщили в министерстве.

С нечистого листа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О том, что Минюст и ЦБ начали разрабатывать законопроект, стало известно в начале 2021 года. Принятие поправок позволит минимизировать сомнительные операции по выводу денег за рубеж, согласны в ЦБ. Росфинмониторинг поддерживает изменения , поскольку это позволит применять к соответствующим подозрительным операциям весь комплекс мер, предусмотренных российским законодательством, сообщили «Известиям» в службе.

Справка «Известий» Исполнительные листы выдаются на основании решений, приговоров или иных судебных актов. Они используются в том числе для принудительного взыскания денег с должника (юрлица или физлица). При предъявлении такого документа, а также равных ему по статусу (исполнительной надписи нотариуса, решения комиссии по трудовым спорам) банк обязан незамедлительно переводить средства со счета должника в пользу взыскателя. Схема вывода денег за рубеж по исполнительным документам получила широкую известность в контексте «молдавского ландромата», действовавшего в 2011–2014 годах, когда из России было выведено порядка $20 млрд. В соответствии с этой схемой российские компании по решению суда должны были переводить деньги, якобы возвращая заем, в адрес фирмы-пустышки в Молдавии. Основанием для перечисления средств служил именно исполнительный лист.

По данным Банка России, в целом объемы вывода денег за рубеж в первом полугодии 2021-го выросли с 18 млрд до 20 млрд рублей. По сведениям регулятора за 2020 год, проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств обострилась: объемы этой мошеннической схемы по сравнению с 2019 годом выросли более чем на 60%, до 25 млрд рублей .

Если средства по исполнительным документам будут поступать исключительно в российские банки, то кредитная организация, принимающая перевод, сможет произвести его проверку и при необходимости принять меры по борьбе с отмыванием доходов , уверен зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев.

Миссия неисполнима

Банковское сообщество поддерживает предложение Минюста, но оно не будет иметь значимого эффекта по сокращению мошенничеств с использованием поддельных исполнительных листов, заявил «Известиям» замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов . Он разъяснил, что в последнее время основная доля злоупотреблений с исполнительными документами происходит внутри страны, а не за рубежом. Кредитные организации предлагали использовать базу данных ФССП и расширить в ней перечень обязательных реквизитов для проверки подлинности исполнительных документов, пояснил Александр Наумов.

С нечистого листа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Необходим общий эффективный подход в борьбе с исполнительными листами, реальными целями которых являются сомнительные операции . На текущий момент есть несколько рекомендаций по борьбе с такими документами, но нет единого эффективного комплексного метода, — согласна начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова.

При внедрении поправок необходимо учитывать интересы добросовестных участников делового оборота, добавила глава юридического департамента МКБ Ирина Гудкова . Для нерезидентов, например, открытие банковского счета может повлечь дополнительные комиссионные издержки, добавила она.

Риски для добросовестных участников рынка также увидели представители бизнеса. С учетом существующих проблем с привлечением инвестиций и контрагентов, а также ряда вопросов с их стороны к системе исполнительного и судебного производства в России нововведение может привести к отказу от взаимодействия с национальными компаниями, опасается член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. По его словам, вводить ограничения для всего бизнеса из-за отдельных игроков, злоупотребляющих нормами, не имеет смысла.

Кроме того, законопроект возлагает на банки дополнительную нагрузку в виде исполнения функции судебной системы, так как банк-отправитель в соответствии с противолегализационным законодательством должен предупреждать банк-получатель о происхождении средств , отметил адвокат коллегии адвокатов города Москвы «Авангард» Алексей Мишин. Он добавил: если банк не проведет операцию в соответствии с исполнительным документом, на него могут наложить административный штраф.