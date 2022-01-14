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С нечистого листа: вывод денег из РФ по «молдавской схеме» хотят запретить

Почему регуляторы поддерживают законопроект Минюста, а в банках видят в нем риски
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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С нечистого листа: вывод денег из РФ по «молдавской схеме» хотят запретить
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2022-01-13 17:42:40
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Власти прикрывают так называемую молдавскую схему вывода денег за границу, популярную в прошлом десятилетии. Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве. В ЦБ ожидают, что поправки позволят минимизировать вывод денег за рубеж, изменения поддержали и в Росфинмониторинге. Однако в банковском и деловом сообществах опасаются, что нововведение создаст сложности для добросовестного бизнеса.

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В пределах страны

Изменения, ограничивающие использование исполнительных листов, планируется оформить в виде поправок в ФЗ «Об исполнительном производстве», отметили в Минюсте. В ведомстве уточнили «Известиям», что планируется создать механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета финорганизаций, зарегистрированных на территории России.

Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, — сообщили в министерстве.

С нечистого листа
Минюст
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О том, что Минюст и ЦБ начали разрабатывать законопроект, стало известно в начале 2021 года. Принятие поправок позволит минимизировать сомнительные операции по выводу денег за рубеж, согласны в ЦБ. Росфинмониторинг поддерживает изменения, поскольку это позволит применять к соответствующим подозрительным операциям весь комплекс мер, предусмотренных российским законодательством, сообщили «Известиям» в службе.

Справка «Известий»

Исполнительные листы выдаются на основании решений, приговоров или иных судебных актов. Они используются в том числе для принудительного взыскания денег с должника (юрлица или физлица). При предъявлении такого документа, а также равных ему по статусу (исполнительной надписи нотариуса, решения комиссии по трудовым спорам) банк обязан незамедлительно переводить средства со счета должника в пользу взыскателя. Схема вывода денег за рубеж по исполнительным документам получила широкую известность в контексте «молдавского ландромата», действовавшего в 2011–2014 годах, когда из России было выведено порядка $20 млрд. В соответствии с этой схемой российские компании по решению суда должны были переводить деньги, якобы возвращая заем, в адрес фирмы-пустышки в Молдавии. Основанием для перечисления средств служил именно исполнительный лист.

По данным Банка России, в целом объемы вывода денег за рубеж в первом полугодии 2021-го выросли с 18 млрд до 20 млрд рублей. По сведениям регулятора за 2020 год, проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств обострилась: объемы этой мошеннической схемы по сравнению с 2019 годом выросли более чем на 60%, до 25 млрд рублей.

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Если средства по исполнительным документам будут поступать исключительно в российские банки, то кредитная организация, принимающая перевод, сможет произвести его проверку и при необходимости принять меры по борьбе с отмыванием доходов, уверен зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев.

Миссия неисполнима

Банковское сообщество поддерживает предложение Минюста, но оно не будет иметь значимого эффекта по сокращению мошенничеств с использованием поддельных исполнительных листов, заявил «Известиям» замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Он разъяснил, что в последнее время основная доля злоупотреблений с исполнительными документами происходит внутри страны, а не за рубежом. Кредитные организации предлагали использовать базу данных ФССП и расширить в ней перечень обязательных реквизитов для проверки подлинности исполнительных документов, пояснил Александр Наумов.

С нечистого листа
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Необходим общий эффективный подход в борьбе с исполнительными листами, реальными целями которых являются сомнительные операции. На текущий момент есть несколько рекомендаций по борьбе с такими документами, но нет единого эффективного комплексного метода, — согласна начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова.

При внедрении поправок необходимо учитывать интересы добросовестных участников делового оборота, добавила глава юридического департамента МКБ Ирина Гудкова. Для нерезидентов, например, открытие банковского счета может повлечь дополнительные комиссионные издержки, добавила она.

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Риски для добросовестных участников рынка также увидели представители бизнеса. С учетом существующих проблем с привлечением инвестиций и контрагентов, а также ряда вопросов с их стороны к системе исполнительного и судебного производства в России нововведение может привести к отказу от взаимодействия с национальными компаниями, опасается член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. По его словам, вводить ограничения для всего бизнеса из-за отдельных игроков, злоупотребляющих нормами, не имеет смысла.

Кроме того, законопроект возлагает на банки дополнительную нагрузку в виде исполнения функции судебной системы, так как банк-отправитель в соответствии с противолегализационным законодательством должен предупреждать банк-получатель о происхождении средств, отметил адвокат коллегии адвокатов города Москвы «Авангард» Алексей Мишин. Он добавил: если банк не проведет операцию в соответствии с исполнительным документом, на него могут наложить административный штраф.

Вместе с тем отток капитала из России за рубеж исчисляется миллиардами долларов, поэтому предложенные изменения более чем актуальны, уверен управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, схема вывода денежных средств по исполнительным листам в настоящее время является одной из самых популярных для преступников, а также самой сложной для выявления правоохранительными органами.

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