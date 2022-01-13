Наш чек: что больше всего подорожало в 2021-м

По итогам 2021-го в России сильнее всего подорожали продукты из борщевого набора, а также некоторые стройматериалы — рост цен на свеклу, капусту, морковь, пиломатериалы и металлочерепицу оказался в диапазоне от 48 до 62%. Это следует из данных Росстата — служба подвела предварительные итоги прошедшего года. Выяснилось, что, несмотря на ценовое ралли, ряд товаров подешевели , например пшено, лимоны и санитарно-гигиенические маски. При этом общий индекс потребительских цен на конец года составил 8,39% . Инфляция в России во многом носит внешний характер и действия властей помогли сгладить ситуацию , уверены эксперты.

Дорого-дешево

По предварительной оценке Росстата, инфляция в России на конец 2021 года составила 8,39%, что стало рекордом с 2015-го . Такой результат несколько превысил прогноз ЦБ, который ожидал индекс потребительских цен на уровне 8,2%, но в целом оказался соответствующим консервативному прогнозу Минэкономразвития (по данным источников «Известий», ведомство закладывало инфляцию в 8,3% на конец 2021-го).

При этом в помесячном выражении рост цен в декабре замедлился до 0,82 после 0,96 в ноябре . Согласно картине инфляции Минэкономразвития, это произошло из-за нормализации ситуации в секторе услуг. Ранее в ноябре произошел скачок спроса на поездки в Турцию.

Впрочем, отдельные товары и услуги подорожали значительно сильнее общего уровня инфляции. Так, из материалов Росстата (есть в распоряжении «Известий») следует, что на первом месте по среднегодовому увеличению стоимости оказалась свекла, цены на которую подскочили на 62% . В лидерах также и непродовольственные товары: на 53% подорожали пиломатериалы, на 50% — металлочерепица.

Кроме того, сильно выросли цены на такие базовые продукты потребительской корзины, как картофель и морковь — на 49 и 48% соответственно. Немного отстала от них белокочанная капуста — ее ценник увеличился на 42%. При этом в среднем овощи стали дороже на 17%.

Не обошло подорожание и те товары, цены на которые правительство сдерживало специальными мерами. Так, на треть (33%) выросла стоимость сахара, а на 22% — подсолнечного масла . Напомним, в конце 2020 года на них были установлены предельные отпускные цены. Но в отношении сахара регулирование действовало лишь до 1 июня, а сроки соглашений по подсолнечному маслу истекли 1 октября. На столько же (22%) увеличилась стоимость гречки и майонеза, а на 23% — яиц и икры лососевых рыб. Цены на куры охлажденные и мороженные выросли на 20%.

Среди услуг сильнее всего подорожали поездки в Турцию (на 33%), проживание в гостиницах 4–5 звезд (на 18%), а также установка пластиковых окон (на 16%).

Вместе с тем на ряд товаров цены снизились. Сильнее всего подешевели лимоны — почти на 11%. На втором месте оказались санитарно-гигиенические маски — их ценник сократился на 7%, а на третьем — пшено (–6%) . Кроме того, на 3% стали доступнее флеш-накопители USB и яблоки, а на 2% — беспроводные наушники и антисептики.

Высокая инфляция стала типичной для экономик всего мира во время пандемии . В частности, потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные министерства труда страны, что стало максимумом с 1982 года.

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин отмечал, что целевой показатель в Соединенных Штатах составляет 2%. «То есть у них в три раза [инфляция] превысила целевой показатель. У нас она тоже большая — 8%, у нас целевой [показатель] был четыре, то есть в два раза увеличена», — комментировал президент РФ.

Внешний фактор

Главный рост цен на сахар, масло и другие социально значимые товары произошел еще до введения стабилизирующих мер , указал директор ИНП РАН Александр Широв. По его словам, продовольственная инфляция в основном импортируемая: рост цен на мировых рынках транслируется на внутренние напрямую и косвенно . Никаких других механизмов, кроме как мер ценового ручного управления, квотирования, экспортной пошлины, не было, добавил он.

— В этом ключе такие шаги были эффективны. Так как некоторые меры сдерживания, в частности введение квот, экспортных пошлин и работа с торговыми сетями — единственное, что можно было сделать. Это в некоторой степени проблему сгладило, но не разрешило полностью , — указал Александр Широв.

Сейчас самый главный фактор скачка цен в России — импортируемая инфляция, которая дает около 80% вклада в итоговый рост цен, оценил эксперт, добавив, что в некоторых западных странах влияние мировых рынков может быть гораздо больше и доходить до 100%.

Инфляция в России во многом носит внешний характер, объясняет и ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Подорожание продовольствия на мировом рынке отражается на ценниках в отечественных магазинах, поскольку производители предпочитают экспортировать свою продукцию по более выгодным ценам , указал он. В прошлом году вывоз российской сельскохозяйственной продукции вырос почти в 1,5 раза в сравнении с 2020-м, добавил он.

Однако, как считает эксперт, есть и внутренний аспект инфляции. Слабый рубль также заставляет производителей приводить в соответствие стоимость своей продукции на внутреннем рынке, синхронизируя ее с внешними , уверен Андрей Кочетков. Фактически за пару лет рубль ослаб на 15–20% и текущие показатели роста цен лишь отражают реальность компенсирования разницы, аргументировал он.

— Если рубль окрепнет на 10%, то и давление инфляции резко ослабнет . С другой стороны, безудержное денежное стимулирование в развитых странах не оставляет реальным активам иного варианта, кроме подорожания в соответствии с ростом денежного предложения, — заключил эксперт.

Как полагает старший аналитик компании Esperio Антон Быков, основной триггер продовольственной инфляции — это скорость расширения долларовой денежной массы. В 2020 году в США денежная масса была увеличена на 22%, и, естественно, никакое производство, тем более сельское хозяйство, где есть очевидные ограничения для расширения, не может за столь короткий срок дать такой огромный прирост выпуска продукции . Поэтому в мире поднялась мощная инфляционная волна на продовольствие.

Ранее президент объявил об индексации пенсий в России на 8,6% — на 0,21 п. п. больше инфляции.