Час доплаты: индексация пенсий на уровень инфляции потребует еще 150–200 млрд

Индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей, подсчитали эксперты по просьбе «Известий» . О том, что власти пойдут на такой шаг, 23 декабря во время большой итоговой пресс-конференции заявил Владимир Путин. С 1 января пенсии проиндексируют на заложенные в бюджете 5,9%, а после поправок в законодательство пенсионерам могут компенсировать разницу с инфляцией, предположили в Госдуме .

Выше инфляции

На большой декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин вновь заявил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции . Ожидается, что по итогам 2021 года она составит 8%, что вдвое выше целевого показателя, уточнил он. Согласно свежим данным Росстата, годовая инфляция достигла уже 8,22%. При этом в принятом законе о бюджете Пенсионного фонда предусмотрена индексация пенсий лишь на 5,9% .

По расчетам «Известий», дополнительные затраты в следующем году составят как минимум 154 млрд, исходя из инфляции 8,22%. Корректность методики расчета подтвердили эксперты из МГУ и АКРА .

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил потребность в дополнительных ассигнованиях в 150–160 млрд рублей, а главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах — в 150–170 млрд . И это самые консервативные расчеты. При инфляции 8,5% дополнительное финансирование должно составить не менее 212,7 млрд, подсчитал аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин . Указанные цифры не затрагивают военные пенсии.

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Как пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, возможны различные варианты повышения уровня пенсионного обеспечения, но наиболее логичным из них выглядит механизм компенсаций «задним числом» . С января пенсии проиндексируют на 5,9%, как предусмотрено законом и заложено в бюджете. Затем потребуется корректировка закона о страховых пенсиях, на основании которой индекс доведут до уровня фактической инфляции с обязательной компенсацией недополученной части, предположил парламентарий.

Поправки в бюджет ПФР могут быть внесены весной , ожидает депутат. Ярослав Нилов также не исключил перспективу единовременных компенсационных выплат, хотя, по его словам, это противоречило бы закону, закрепляющему ежегодную индексацию не ниже уровня инфляции .

«Известия» обратились в Минтруд, Минфин и ПФР с просьбой оценить возможный объем дополнительных затрат.

Хорошая макроэкономика

Помимо индексации пенсий и инфляции во время пресс-конференции президент оценил эффективность финансовых властей, затронул темы доходов россиян, повышения ключевой ставки, строительства жилья и долгов «Роснано» .

Работа правительства и ЦБ, по его словам, заслуживает «удовлетворительной оценки» — по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 4,5%, а реальные доходы россиян должны вырасти в среднем на 3,5%, но при этом «далеко не у всех категорий граждан». Уровень безработицы при этом снизился до 4,3%, что ниже допандемийных показателей.

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— Всё говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент также заверил, что не вмешивается в политику регулятора, и выступил в защиту повышения ключевой ставки. Без такого шага экономическая ситуация в России могла бы пойти по турецкому сценарию, где курс лиры рекордно обрушился после снижения процентной ставки, предупредил глава государства.

Владимир Путин также назвал три «драйвера роста российской экономики»: сбережение народа, повышение производительности труда и развитие инфраструктуры .

Глава государства не обошел стороной и резонансную ситуацию с долгами «Роснано». Компания, по его мнению, в целом является жизнеспособной, но она должна приносить доход. При этом госгарантии по кредитам «Роснано» должны исполняться, а у нового руководства компании «есть карт-бланш», чтобы разобраться с задолженностью, заявил президент.

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Опрошенные «Известиями» экономисты разделились в оценке действий ЦБ. По мнению заведующего лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Алексея Ведева, Банк России поднял ставку слишком высоко , учитывая, что большая часть инфляции продиктована немонетарными факторами. Ужесточение денежно-кредитной политики заставит Минэкономразвития весной пересматривать макропрогноз в худшую сторону. Эксперт заявил, что добиться прогнозируемых ведомством 3% роста в 2022 году вряд ли получится: в реальности экономика вырастет на 1,7–2,2%. А вот к таргету по инфляции вполне возможно приблизиться: к концу 2022 года она составит 4,2% , полагает Алексей Ведев.