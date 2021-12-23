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Час доплаты: индексация пенсий на уровень инфляции потребует еще 150–200 млрд

Какой механизм выберут власти для распределения дополнительных средств
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Час доплаты: индексация пенсий на уровень инфляции потребует еще 150–200 млрд
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2021-12-23 21:13:30
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Индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей, подсчитали эксперты по просьбе «Известий». О том, что власти пойдут на такой шаг, 23 декабря во время большой итоговой пресс-конференции заявил Владимир Путин. С 1 января пенсии проиндексируют на заложенные в бюджете 5,9%, а после поправок в законодательство пенсионерам могут компенсировать разницу с инфляцией, предположили в Госдуме.

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На большой декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин вновь заявил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Ожидается, что по итогам 2021 года она составит 8%, что вдвое выше целевого показателя, уточнил он. Согласно свежим данным Росстата, годовая инфляция достигла уже 8,22%. При этом в принятом законе о бюджете Пенсионного фонда предусмотрена индексация пенсий лишь на 5,9%.

По расчетам «Известий», дополнительные затраты в следующем году составят как минимум 154 млрд, исходя из инфляции 8,22%. Корректность методики расчета подтвердили эксперты из МГУ и АКРА.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил потребность в дополнительных ассигнованиях в 150–160 млрд рублей, а главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах — в 150–170 млрд. И это самые консервативные расчеты. При инфляции 8,5% дополнительное финансирование должно составить не менее 212,7 млрд, подсчитал аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Указанные цифры не затрагивают военные пенсии.

Час доплаты
пенсия
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Как пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, возможны различные варианты повышения уровня пенсионного обеспечения, но наиболее логичным из них выглядит механизм компенсаций «задним числом». С января пенсии проиндексируют на 5,9%, как предусмотрено законом и заложено в бюджете. Затем потребуется корректировка закона о страховых пенсиях, на основании которой индекс доведут до уровня фактической инфляции с обязательной компенсацией недополученной части, предположил парламентарий.

Поправки в бюджет ПФР могут быть внесены весной, ожидает депутат. Ярослав Нилов также не исключил перспективу единовременных компенсационных выплат, хотя, по его словам, это противоречило бы закону, закрепляющему ежегодную индексацию не ниже уровня инфляции.

«Известия» обратились в Минтруд, Минфин и ПФР с просьбой оценить возможный объем дополнительных затрат.

Хорошая макроэкономика

Помимо индексации пенсий и инфляции во время пресс-конференции президент оценил эффективность финансовых властей, затронул темы доходов россиян, повышения ключевой ставки, строительства жилья и долгов «Роснано».

Работа правительства и ЦБ, по его словам, заслуживает «удовлетворительной оценки» — по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 4,5%, а реальные доходы россиян должны вырасти в среднем на 3,5%, но при этом «далеко не у всех категорий граждан». Уровень безработицы при этом снизился до 4,3%, что ниже допандемийных показателей.

Час доплаты
центр занятости
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Всё говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике, — подчеркнул Владимир Путин.

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Президент также заверил, что не вмешивается в политику регулятора, и выступил в защиту повышения ключевой ставки. Без такого шага экономическая ситуация в России могла бы пойти по турецкому сценарию, где курс лиры рекордно обрушился после снижения процентной ставки, предупредил глава государства.

Владимир Путин также назвал три «драйвера роста российской экономики»: сбережение народа, повышение производительности труда и развитие инфраструктуры.

Глава государства не обошел стороной и резонансную ситуацию с долгами «Роснано». Компания, по его мнению, в целом является жизнеспособной, но она должна приносить доход. При этом госгарантии по кредитам «Роснано» должны исполняться, а у нового руководства компании «есть карт-бланш», чтобы разобраться с задолженностью, заявил президент.

Час доплаты
роснано
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Опрошенные «Известиями» экономисты разделились в оценке действий ЦБ. По мнению заведующего лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Алексея Ведева, Банк России поднял ставку слишком высоко, учитывая, что большая часть инфляции продиктована немонетарными факторами. Ужесточение денежно-кредитной политики заставит Минэкономразвития весной пересматривать макропрогноз в худшую сторону. Эксперт заявил, что добиться прогнозируемых ведомством 3% роста в 2022 году вряд ли получится: в реальности экономика вырастет на 1,7–2,2%. А вот к таргету по инфляции вполне возможно приблизиться: к концу 2022 года она составит 4,2%, полагает Алексей Ведев.

Центробанк действует правильно, по классической схеме: когда инфляция разгоняется, нужно сделать деньги дороже, возразил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Турецкий центральный банк действует наоборот и пытается бензином заливать пожар. Однако одно повышение ставки проблемы не решит: она в большей степени зависит от немонетарных факторов, таких как конкуренция, регулирование, объем предложения и мировые цены.

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