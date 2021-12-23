Итоговая программа: что Путин пообещал пенсионерам, чиновникам и западным партнерам

Россия и США проведут переговоры в январе в Женеве, Запад должен дать гарантии безопасности немедленно, РФ нужен коллективный иммунитет от COVID под 80%, а правительству следует проиндексировать пенсии выше уровня инфляции. Это одни их ключевых заявлений Владимира Путина на большой пресс-конференции , которая прошла 23 декабря в «Манеже». В 3 часа 56 минут — именно столько президент общался со СМИ — уместились также принудительная вакцинация, первичное звено здравоохранения, инфляция, рост цен на недвижимость, развитие инфрастуктуры в регионах, пытки в колониях и закон об иноагентах. Всего Владимир Путин успел ответить на 55 вопросов. Причем региональным СМИ в этом году повезло — глава государства часто сам решал, кому передать микрофон, и большинство выбранных журналистов оказались представителями субъектов РФ. Итоги уходящего года и планы на грядущий с точки зрения президента России — в репортаже «Известий» .

В одном зале

В 2021 году итоговая пресс-конференция снова претерпела изменения из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, на этот раз организаторы все же собрали журналистов на одной площадке , и они могли задать свой вопрос не в объектив камеры, как в прошлом году, а очно. Однако на фоне коронавирусных ограничений Кремль пригласил в «Манеж» куда меньше представителей СМИ, чем в доковидное время. В 2019-м было аккредитовано 1895 журналистов, в этот раз с главой РФ могли пообщаться 507 корреспондентов, которых перед входом в зал даже обработали частицами серебра .

Итоговая программа Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале «Манеж» Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Metzel

Не было на этой пресс-конференции журналистов, которые привлекают к себе внимание с помощью подарков. Прежде в зал приносили иконы, музыкальные инструменты, валенки и многое другое, чтобы выделиться на фоне остальных и вручить все это президенту. Хотя один из екатеринбургских корреспондентов все-таки привез Владимиру Путину мяч, но презент на входе в зал забрала охрана.

Таким образом, в этот раз было гораздо больше времени для обсуждения реальных проблем, не решенных в России, и сложностей на международной арене . Высоки оказались шансы региональных СМИ задать вопрос — ведь модерировал мероприятие, по сути, не только пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но и сам Владимир Путин. Глава государства раз за разом призывал давать слово журналистам с задних рядов . Именно там и расположились многие коллеги из субъектов РФ.

В результате, подавляющая масса вопросов касалась именно социальных проблем. В международной повестке главными темами стали ситуация вокруг Украины и требование Москвы получить гарантии от США в сфере безопасности .

«Шлеп-шлеп-шлеп — и все, пошли»

Одна из главных и наиболее злободневных тем — пандемия. Президент неоднократно акцентировал внимание на необходимости добровольной иммунизации , несмотря на то, что в некоторых странах вводятся меры преследования за отказ от вакцинации. Как заявил глава государства, такие решения полностью неэффективны, потому что сила действия равна силе противодействия.

— Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году или хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале мы достигнем этого уровня , — сказал Владимир Путин.

С оценками президента согласились в экспертном сообществе. Как сказал «Известиям» профессор вирусологии Института им. Гамалеи Анатолий Альштейн, обозначенный Владимиром Путиным уровень коллективного иммунитета можно будет достичь, но примерно к лету. «"Омикрон"» помешать не может, но это могут сделать антиваксерные настроения у населения. Это гораздо более значимый фактор», — отметил эксперт.

Итоговая программа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Единственный доступный способ — терпеливо разъяснять гражданам пользу прививок и убеждать их сделать правильный выбор . Что же касается антиваксеров в политике, Владимир Путин считает, что они пытаются приобрести «дешевые очки на здоровье нации».

Смертность из-за COVID все еще высокая. Это связано с низким уровнем вакцинации и коллективного иммунитета. В советское время антиваксеров не спрашивали: «шлеп-шлеп-шлеп — и все, пошли», напомнил президент. Владимир Путин также объяснил появление новых вариаций вируса.

— Что касается новых волн коронавирусной инфекции, новых штаммов — чем это вызвано? Вызвано способностью к мутациям этого вируса. Вот и все. Это очень простой ответ. Новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита, и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет, — отметил он.

Помимо борьбы с пандемией нельзя забывать и о других болезнях. Диспансеризация должна работать устойчиво и без всяких ковидных ограничений и сложностей , сказал президент. Сейчас уже создана хорошая система, и она будет расширяться, надеется глава государства.

«Россия разучилась рожать»

Основное, на что должны обращать внимание все чиновники в России, — люди . Однако их в стране не хватает, отметил Владимир Путин — вопросов о проблемах демографии на пресс-конференции было несколько. Население в 146 млн человек для огромной российской территории, по его мнению, совершенно недостаточно. Это приводит к проблемам, в том числе и с нехваткой рабочих рук. Отвечая на вопрос журналистки телеканала «Спас» о том, что россияне «разучились рожать», президент заметил: чтобы люди чаще решались на этот шаг, требуется создать для них комфортные социально-экономические условия .

— Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через год, выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, от рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть определённые разрывы, касающиеся возраста ребёнка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет , — пояснил президент.

Итоговая программа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одна социальная программа — расселения аварийного фонда — будет продолжена и распространится на жилье, признанное таковым после 1 января 2017 года, сказал Владимир Путин. «Мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают», — подчеркнул он. Над этим работает обновленное два года назад правительство, в котором, по словам президента, у него нет любимчиков.

Помимо бытовых сложностей, население страны не может не замечать внешнего давления на страну. Однако, по словам президента, у россиян есть моральная защита и крепкая вера в традиционные ценности .

— У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех, есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия… Да пусть они там делают, что захотят. Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, что помогает развиваться. Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия. Ну а бороться с этим нужно не прямыми указаниями, и окриками, и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей, — отметил глава государства.

«Можно здесь поругивать Центральный банк»

Традиционно много внимания глава государства уделил вопросам экономики. Работа правительства и ЦБ, по его словам, заслуживает «удовлетворительной оценки» — по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 4,5%, а реальные доходы россиян должны вырасти в среднем на 3,5%, но при этом «далеко не у всех категорий граждан». Годовая инфляция — порядка 8% — в два раза превышает целевой показатель, отметил он. И подчеркнул: в связи с этим правительство должно проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — в принятом бюджете на следующий год предусмотрен рост лишь на 5,9% . В целом главный финансовый документ он назвал социально ориентированным.

Владимир Путин заверил, что не вмешивается в политику регулятора и выступил в защиту повышения ключевой ставки. Без такого шага экономическая ситуация в России могла бы пойти по турецкому сценарию, где курс лиры рекордно обрушился после снижения процентной ставки, предупредил глава государства. Вместе с тем президент признал, что повышение ключевого показателя «уменьшает возможности» роста ВВП, который должен быть выше среднемирового. Но пока объемы кредитования не падают, а прибыль банков растет, обратил он внимание.

Итоговая программа Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале «Манеж» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк. Я знаю – я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики, – знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы. Почти каждый день, поверьте, просто по телевизору не показываем: на три метра люди садятся от меня, мы беседуем, — раскрыл карты президент. — Вам может показаться это странным: я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно и полагаю, что, в принципе, мы находим золотую середину .

Рассказал Владимир Путин и о рекордных показателях в строительстве жилья — 90 млн кв. м в 2021 году. Он поздравил с этим достижениям работников строительной отрасли. Комментируя проблему с высокими ценами на недвижимость в Приморье, президент отметил, что эффект от льготной ипотеки для россиян «очевиден» , даже несмотря на то, что она ведет к удорожанию жилья.

Глава государства не обошел стороной и резонансную ситуацию с долгами «Роснано». Компания, по его мнению, в целом является жизнеспособной, но она должна приносить доход. При этом госгарантии по кредитам «Роснано» должны исполняться, а у нового руководства компании «есть карт-бланш», чтобы разобраться с задолженностью, заявил Владимир Путин.

«Наказания неизбежны»

Во время разговора с журналистами глава государства ответил и на вопрос телеведущей Ксении Собчак о пытках в колониях. Владимир Путин назвал их общемировой проблемой . В России с этими преступлениями борются: сразу после появления видео подтверждений о пытках было возбуждено 17 уголовных дел, а около десятка причастных уволили, отметил президент.

— Нам надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае тех преступлений, которые были совершены, доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны . И в этом случае, мне кажется, мы добьемся положительного результата, — сказал он.

Итоговая программа Телеведущая Ксения Собчак задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Существующая система позволяет расследовать эти дела объективно, потому что работа Следственного комитета и прокуратуры разведена, напомнил президент. СК относится к исполнительной ветви власти и занимается расследованием уголовных дел. Прокуратура же — надзорный орган, который следит за соблюдением законов.

— Хочу подчеркнуть еще раз: конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или, что касается СИЗО, подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это наши граждане, это люди , относиться к ним нужно по-человечески. Будем вместе добиваться изменения этой ситуации к лучшему, — заявил президент.

«Там — пятерочка!»

На встрече с президентом журналист BBC также поднял тему свободы слова и закона об иноагентах. Как отметил Владимир Путин, классификацию СМИ придумали не в России, а в США . В РФ из 200 тыс. зарегистрированных НКО иноагентами признали лишь 74 организаций. Однако, по мнению президента, российское законодательство в этой сфере намного либеральнее, потому что в Америке соответствующие правила подразумевают уголовную ответственность.

— Там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности – «пятерочка» , — заявил президент.

Итоговая программа Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Что же касается свободы творчества, то в этом вопросе должны быть определенные ограничения, уверен глава государства. Например, оскорбления пророка Мухаммеда и размещение фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» поддерживать ни в коем случае нельзя.

«Гарантии — немедленно, сейчас»

В международном измерении Владимира Путина спросили про грядущую Олимпиаду в Пекине (решение США о ее дипломатическом бойкоте — «неприемлемое и ошибочное»), отношениях с Китаем («это абсолютно всеобъемлющее партнерство стратегического характера») и Италией (отношения «если не показательные, то хорошие и устойчивые», а также о признании власти талибов (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане («мы работаем консолидировано со всеми участниками международного общения»).

Но главной темой стал вооруженный конфликт в Донбассе. В разных вариациях журналисты как российские, так и зарубежные задавали один и тот же вопрос: будет ли между Россией и Украиной война?

Отвечая на него, Владимир Путин несколько раз возвращался к истокам украинского кризиса. Ведь, по его словам, вплоть до 2014 года Россия спокойно работала с украинскими руководителями и даже не планировала каких-то действий в отношении Крыма. Однако с «кровавым переворотом» 2014 года «нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», сказал он.

Президента спросили, как Москва может гарантировать, что она не будет нападать на Киев. «Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы — и немедленно, сейчас , а не забалтывать это десятилетиями», — отрезал Владимир Путин.

Итоговая программа Колонна техники во время совместных стратегических учений «Запад-2021» вооруженных сил России и Белоруссии Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США со своими ракетами пришли к нашему дому , на пороге нашего дома находятся, — акцентировал президент. — Разве это какое-то избыточное требование — не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну, чего здесь необычного?

На протяжении ноября западные СМИ, политики и дипломаты, говоря о присутствии российских войск вблизи от украинской границы, заявляли, что Москва якобы готовит нападение на Киев. В РФ наличие там своих военных не опровергали, упирая на то, что это контингенты, оставшиеся после российско-белорусских учений «Запад-2021», и что Москва имеет право перемещать свои войска на своей же территории, однако категорически отвергали предположения о возможной российской «агрессии».

— Складывается впечатление, что, может быть, [украинцы] готовят третью военную операцию [в Донбассе], и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — последуют новые санкции, — так на пресс-конференции Владимир Путин оценил ситуацию вокруг украинской границы.

Москва хочет построить с Киевом добрососедские отношения, заверил президент и тут же поставил почти риторический вопрос: «Как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством с учетом того, что они делают?» . По его оценке, нынешний украинский лидер, придя к власти, «попал под влияние "нациков"» и предпринимает шаги, прямо противоположные тому, что прописано в Минских соглашениях.

— Что мы видим в проекте закона о переходном периоде? Вместо выборов — военная администрация, вместо амнистии — люстрация, вместо решения политических вопросов — возвращение войск в места постоянной дислокации , — резюмировал Владимир Путин, подчеркнув: Киев не только не вносит оговоренные изменения в украинскую конституцию, но и отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса.

«А где это написано на бумажке?»

В ответах президента тема войны была тесно увязана с тем, что больше всего тревожит Москву на украинском направлении, — а именно расширение НАТО на восток.

— Вы нам обещали не делать (не расширяться на восток. — «Известия»). А нам говорят: «А где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше . Плевать мы хотели на ваши озабоченности». И так из года в год. Каждый раз мы огрызались, пытались воспрепятствовать чему-то, озабоченности высказывали. Нет, [нам говорили:] «Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным, — рассказал президент.

О том, что Москве нужны юридические гарантии, президент заявил в начале декабря . Эта тема вышла на первый план, и разговоры о «российской агрессии» несколько поутихли. Проекты соответствующих договоров — с НАТО и отдельного с США — МИД РФ опубликовал 17 декабря, спустя два дня после их передачи в Вашингтон и Брюссель, подчеркнув: «оба текста составлены не по принципу меню» — они «должны рассматриваться в комплексе».

Итоговая программа Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Официального отказа ни от Штатов, ни от альянса не было — напротив, они заявили, что с Россией на эту тему надо вести диалог. «В целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят нам о том, что они готовы к началу этой дискуссии», — сказал Владимир Путин, отметив: ответственные представители РФ и США на этот счет уже назначены, соответствующие переговоры Москва рассчитывает запустить в начале января 2022 года в Женеве. Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россию на этих переговорах будет представлять замглавы МИД РФ Сергей Рябков, даты и прочие детали будут объявлены позже.

— Есть целый набор вопросов, которые касаются двусторонних отношений РФ и США. В их числе стратегическая стабильность, будущее контроля над стратегическими вооружениями, кибербезопасность, космос. Здесь Штаты могут взаимодействовать с Россией , не особо оглядываясь на союзников, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Есть набор тем, касающихся отношений с НАТО: это создание буферных зон по линии соприкосновения, неразмещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, восстановление контактов между военными .

По словам Владимира Путина, в своих предложениях Россия «ясно и четко» дала понять, что «дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо» . «Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу», — резюмировал он.

Над материалом работали Любовь Лежнева, Дмитрий Лару, Екатерина Постникова, Евгений Кузнецов, Татьяна Байкова