В четверг, 23 декабря, Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию. На мероприятие, которое в этом году было перенесено из Центра международной торговли в Манеж, было аккредитовано 507 российских и зарубежных журналистов. «Известия» собрали ключевые моменты.

О перспективах экономики после кризиса, вызванного ковидом

«Весь мир вел борьбу с коронавирусной инфекцией. Эта борьба продолжается. Мы знаем об опасностях распространения омикрона, нового штамма. Как вы знаете, группа наших ученых находится в ЮАР, где был обнаружен этот штамм».

«Что касается того, как это отразилось на российской экономике. Мы об этом уже говорили много раз. Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми ограничениями в экономике и социальной сфере все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шоковым событиям, чем экономики других стран».

«Уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих других развитых странах. И восстановились мы намного быстрее, чем другие страны. Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, промышленное производство растет, сбор урожая растет. Это хороший результат, который даст возможность не только обеспечить себя, но и сохранить экспорт».

«Инфляция ожидается гораздо больше, чем прогнозировали, но рост реальных доходов населения все равно по году. Конечно, это касается не всех категорий граждан, конечно, это средние показатели. Но мы вынуждены оперировать средними цифрами».

О безработице

«Мы ставили цель вернуться к допандемийному уровню (безработицы), но он стал ниже — был 4,7%, а стал 4,3%».

«Все говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике».

Эта борьба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

О поводах для беспокойства

«Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить. Это продолжительность жизни. Она у нас немного сократилась — и это тоже одно из последствий пандемии коронавирусной инфекции».

О работе правительства и ЦБ в условиях кризиса

«Я считаю, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает удовлетворительной оценки».

О драйверах роста

«Сбережение народа является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста»

«Второй драйвер — развитие инфраструктуры. 500 млрд идет из бюджета на развитие инфраструктуры. В рамках нацпроектов на следующий год предусмотрено 460 млрд дополнительно. Из Фонда благосостояния планируем направить 2,5 трлн рублей».

«Третий драйвер роста — повышение производительности труда. Здесь есть целый набор программ, мы знаем что надо делать, ресурсы предусмотрены, они у нас есть».

«Нужно добиться полной отдачи от каждого вложенного в эти цели рубля».

Эта борьба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

О вакцинации

«У нас 59,4% на вчерашний день. Это коллективный иммунитет — и переболевшие, и привившиеся. Около 70 млн человек сделали первую прививку, 70 (млн) с небольшим сделали два укола. Но этого недостаточно — нам нужен коллективный иммунитет под 80%. В некоторых странах уже говорят о коллективном иммунитете в 90%».

О мерах поддержки в условиях пандемии

«Даже в условиях пандемии, когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики — а это огромные для нас цифры, 4,5% ВВП в прошлом году и еще около 1% в этом. Но мы не просто деньги раздавали абы кому, мы все нацеливали на сохранение рабочих мест и на поддержку людей с низкими доходами, уязвимых в этой ситуации».

«Мы расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать маткапитал на первого ребенка, начали выплачивать пособие беременным женщинам в трудной ситуации, делали единоразовые выплаты по 5 и 10 тыс. рублей».

«Все было нацелено на то, чтобы либо напрямую людей поддержать, либо поддержать их через бизнес, который предоставлял рабочие места».

«Кроме того, мы повысили МРОТ и повысили ПМ (прожиточный минимум), как вы знаете».

Эта борьба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

О пострадавшем бизнесе

«Ряд мер [поддержки] пошел на пользу нашим крупным предприятиям и холдингам. Они ведь без сбоев отработали (пандемийный период — «Известия»). По малым и средним компаниям — все, что связано с обслуживанием населения, конечно, они страдали в первую очередь. Но им оказывалась помощь в первую очередь».

«В целом, люди с пониманием относятся и положительно оценивают усилия правительства по поддержке бизнеса. Но в общем, и результат-то неплохой».

О действиях руководителей регионов

«Страна большая, ситуация в регионах разная, складывается по-разному, поэтому при общем руководстве федерального центра нам надо отдать возможность более чуткого руководства на уровне регионов (…) Где-то можно было делать что-то поточнее, где-то поэнергичнее, но в целом главы руководителей проявили себя как ответственные руководители».

«Но и поддержка регионов [из федерального центра] увеличилась кратно».

Эта борьба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

О бюджете

«Это, конечно, социальной направленности бюджет, но он нацелен и на развитие. Это очевидно, если посмотреть на цифры».

О ситуации в США

«Эта мягкая бюджетная политика отражается на мароэкономике».

О политике ЦБ

«Я каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики, я знаю, как они ругают Центробанк. Почти каждый день, поверьте, просто по телевизору мы это не показываем. (...) Я знаю неудовлетворенность реального сектора из-за повышения ставок. Но если этого не делать, у нас может быть как в Турции».

«Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю ее положительно. Полагаю, что здесь мы находим золотую середину».

Эта борьба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О развитии малых городов

«У нас города и малые, и большие развиваются достаточно энергично. Сейчас прежде всего надо развивать малые города и инфраструктуру, обеспечивать связанность территорий. Это один из драйверов роста, в которые мы готовы вложить колоссальные ресурсы».

О возможных городах для жизни, кроме Москвы и Петербурга

«Краснодар очень хорошо развивается, прибрежная зона, Крым».

О взаимном признании вакцин

«Я говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения их как можно в большем количестве. Иначе нам не справится».

Об избыточной смертности

«Не то что кто-то пытается это скрыть. Я, наоборот, настраиваю нашу систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто. Опять же, для того чтобы показать необходимость вакцинации. Ведь избыточная смертность от чего? Уровень коллективного у нас низкий».

О принуждении к вакцинации

«Нужно ли вводить какие-то меры воздействия? Думаю, что нет. Дело не в какой-то политической силе. Просто сила действия всегда равна силе взаимодействия. (…) Нам надо идти по другому пути, нам надо с уважением относится к людям, несмотря на их позицию и терпеливо объяснять необходимость этих мер».

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