 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом
Мир
Власти США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины
Мир
Макрон анонсировал переговоры с Путиным на следующей неделе
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти
Мир
Байден и Зеленский начали переговоры
Мир
Корабль ВМС Украины направился в сторону Керченского пролива
Мир
Грызлов назвал абсурдным предложение Киева включить в СЦКК Францию и Германию
Общество
Путин призвал обеспечить права детей-сирот
Общество
Минздрав зарегистрировал самый дорогой препарат для лечения СМА — «Золгенсму»
Спорт
«Спартак» обыграл польскую «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
/

За права и человека: о чем доложили президенту на встрече с СПЧ

И с какими идеями согласился Владимир Путин
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Главный слайд
Начало статьи
За права и человека: о чем доложили президенту на встрече с СПЧ
2021-12-09 20:10:39">
2021-12-09 20:10:39
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закон об использовании QR-кодов нужно тщательно проработать, при этом важно избежать «опрометчивых решений». Об этом Владимир Путин заявил 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое он провел в режиме видеоконференции. Президент также согласился с необходимостью обсудить с профессиональным сообществом закон об иноагентах. Кроме того, правозащитники доложили главе государства о проблемах, связанных с буллингом в школах, пытками в тюрьмах и защитой прав бездомных, которые в нынешних условиях практически не могут получить медицинскую помощь.

Нечеловеческое поведение

Попытка как пытка: восемь саратовских заключенных отказались от заявлений в СК
Своему адвокату пострадавшие от насилия в ОТБ-1 сообщили о давлении со стороны сотрудников колоний

На заседаниях СПЧ традиционно поднимаются острые проблемы в области прав человека. В этом году россияне были потрясены видеороликами пыток осужденных в тюремной больнице под Саратовом. Кадры передал правозащитникам гражданин Белоруссии Сергей Савельев, который отбывал наказание в российской тюрьме и в течение трех лет собирал доказательства изнасилований осужденных. Напомнили участники совещания и о случаях систематических пыток, которые относительно недавно были выявлены в колонии Иркутской области.

— Я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли. Все, что вы перечислили, безусловно, подлежит самому внимательному рассмотрению и — после этого рассмотрения — принятию, — подчеркнул Владимир Путин. — Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления — «пытки».

Это важно, прежде всего, для того, чтобы такого рода преступления не считались просто «злоупотреблением должностными полномочиями», пояснили правозащитники.

За права и человека
Следственные действия в Туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратове

Следственные действия в Туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратове, в отношении сотрудников которой возбуждены уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Не пройдет ударом: на пытки в саратовской тюремной больнице готовят новые жалобы
Сколько еще эпизодов может появиться в громком деле

Члены СПЧ после обнародования страшных кадров объехали десятки тюрем и выявили, что издевательства применяются, прежде всего, для того, чтобы получить признательные показания, а также в целях вымогательства денег. Кроме того, насилие используется для того, чтобы запугать заключенных и добиться беспрекословного подчинения, доложила президенту член совета Ева Меркачева.

Она попросила главу государства дать поручение СПЧ проконтролировать все учреждения, которые известны как «пыточные». Сейчас члены СПЧ не имеют право прийти с проверкой в исправительные учреждения без согласия ФСИН и МВД даже в случае, когда информация о подобных инцидентах всплывает на поверхность.

Правозащитник подчеркнула: многие начальники тюрем, которые оказались в центре скандалов, продолжают работать, а некоторые насильники, непосредственно участвовавшие в пытках, получили положительные характеристики в колониях и освободились условно-досрочно.

За права и человека
Вид на туберкулезную больницу ФСИН № 1 в Саратове

Вид на туберкулезную больницу ФСИН № 1 в Саратове

Фото: ТАСС/Филипп Кочетков

На заседании обратили внимание еще на одну проблему — сейчас в российских СИЗО содержится 109 тыс. человек. Посколько по их делам еще не вынесен приговор, получается, что заметная часть находящихся в таких учреждениях, — это невиновные. Президент отметил, что считает зачастую неоправданными решения «засаживать человека за решетку» на этапе следствия. По мнению членов СПЧ, многие подозреваемые, например, в экономических преступлениях, бы могли находиться под домашним арестом.

Защита слова

Для затравки: с буллингом предлагают бороться комплексно
По данным исследований, с травлей сталкиваются почти 28% российских школьников

Увы, насилие не обходит стороной и образовательные учреждения, где так называемый буллинг становится все более распространенным явлением. По данным члена СПЧ Кирилла Кабанова, свыше 40% школьников подверглись какой-либо из форм издевательств. Владимир Путин согласился, что все предложения по профилактике подобной травли должны быть тщательно рассмотрены. При этом он считает, что агрессивное поведение детей зачастую связано с вредным контентом в социальных сетях.

Во время заседания также обсуждался закон о СМИ-иноагентах, который, по мнению главы Союза журналистов Москвы Павла Гусева принимался в спешке. По его словам, сейчас, по сути, любое участие журналистов в международных мероприятиях может обернуться попаданием в реестр.

— Без всякого предупреждения выносится решение, что ты иноагент. Причем это делает Минюст, который вообще не знает специфику работы СМИ. Наверное, имеет смысл, чтобы суд принимал это решение, и сначала выносил бы предупреждение, а уже в случае нарушений присваивал бы статус, — сказал Павел Гусев.

Владимир Путин согласился подробно обсудить этот закон с профессиональным сообществом.

За права и человека
Владимир Путин

Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Нам нужно только защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела со стороны, нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри России для того, чтобы достигать своих целей, ничего не имеющих общего с нашими интересами. Вот, о чем идет речь, — пояснил президент.

Между тем, он напомнил о плохом отношении к российским журналистам за границей, где их вызывают на допросы, а за неявку им грозит и вовсе тюремное заключение.

Невидимые смерти: как пандемия увеличила число бездомных
Из-за кризиса многие люди оказались на улице, но помощь они получить не могут

— Совет по правам человека подготовил поправки в российское законодательство. И юристы Союза журналистов также подготовили поправки. Будем надеяться, что законодатели воспримут эти предложения, — заявил «Известиям» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. — Несмотря на то, что говорят, в России свободы слова нет, я считаю, что у нас с этим, если взять общемировой уровень, все в порядке. Потому что в нашем информационном поле работают все, кто захочет. Даже если вдруг они оказались в реестре иноагентов, это не мешает им говорить все, что они хотят, если это не переходит границы гражданского или уголовного кодекса.

Также на встрече президенту предложили открыть больницу для бездомных. По оценкам общественных организаций, в Москве и Подмосковье сейчас от 80 до 100 тыс. граждан без места жительства.

— Кто-то из них, понятно, сам выбрал такую жизнь, а кто-то просто стал жертвой обстоятельств. Как бы там ни было, все они сейчас — особенно сейчас — сталкиваются с проблемами в получении плановой медицинской помощи, — сказала участница встречи с президентом Марина Ахмедова. — Мы знаем случаи, когда бездомные люди просто умирали на улице в мучениях от онкологии, потому что они не могли получить в больнице обезболивания. Мы точно знаем случаи, когда бездомных женщин с онкологией выписывали из больницы с кровотечением, просто затампонировав это кровотечение, со словами: «Обращайтесь по месту жительства».

За права и человека
бездомный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Холодный город: кто помогает бездомным с наступлением зимы
И что делать, если один из них оказался в вашем подъезде или на станции метро

Владимир Путин в целом поддержал идею открытия такой больницы. При этом очевидно, что потребуется не одно, а несколько таких учреждений в разных регионах страны.

Для любого человека, занимающегося муниципальной, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит, — констатировал президент. — О чиновничьей черствости мы часто говорим, [но] это зависит от конкретных людей. У нас чиновников достаточно много — людей совестливых, сознательных, с чувством ответственности за то, чем они занимаются, — но есть разные, конечно.

От коронавируса до китов

Также на заседании затрагивался вопрос, связанный с введением QR-кодов в транспорте и общественных местах. В ближайшее время Госдума должна рассмотреть соответствующие законопроекты. По мнению президента, в России нужно обойтись без «опрометчивых решений» в данном вопросе. При этом, по его словам, закон носит рамочный характер и должен быть дополнительно проработан в регионах.

Нужно быть очень аккуратными при этих решениях. Перед тем как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся, — отметил глава РФ.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев, в свою очередь, предложил выдавать QR-коды всем гражданам с высоким титром антител.

За права и человека
коронавирус
Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Кто в соответствии с законопроектом получит QR-коды? Вакцинированные, переболевшие — это понятно. Но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств: немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или пример: у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка? — задался вопросом Валерий Фадеев.

Укол «Спутником»: вакцинация в России ускорилась вдвое
Успеют ли граждане РФ достичь необходимого коллективного иммунитета до весны

Кроме того, есть люди, перенесшие инфекцию, но не обратившиеся к медикам, добавил он. При этом не все поступили таким образом в силу личной безответственности. Некоторым россиянам, которые переносили болезнь легко, сами специалисты рекомендовали оставаться просто дома, чтобы не перегружать систему здравоохранения в период пиков распространения заболеваемости, подчеркнул он. Помимо этого, нельзя забывать и о том, что не у всех жителей страны есть смартфоны.

— Вопрос вокруг QR-кодов и вакцинации сейчас интересует не только россиян, но и граждан остальных стран. Везде применяется, по сути, аналогичный подход в борьбе с пандемией. И здесь важно быть очень аккуратным при принятии тех или иных решений, потому что многие задаются вопросом: «почему я должен потерять работу из-за вакцины» или «почему меня не пускают в некоторых регионах в торговые центры или другие места». То есть это очень тонкая грань между борьбой с инфекцией, которая ежедневно уносит тысячи жизней, и соблюдением прав человека, — отметила в беседе с «Известиями» доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко.

На встрече поднимались и другие важные темы. В частности, Владимир Путин поддержал идею запрета вылова китообразных в культурно-развлекательных целях.

За права и человека
кит
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Обеспечить приемлемые условия для содержания китообразных в неволе просто невозможно. В дикой природе они живут группами, каждый день проплывают сотни километров, охотятся. Минприроды России поддержало законопроект о запрете вылова китообразных в культурных и просветительских целях, — сказал «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов.

Между тем, на 14 декабря в Госдуме запланировано второе чтение законопроекта о запрете промышленного лова китов. По мнению зоозащитников, законопроект — полезный, однако в нем на данный момент нет главного — запрета на отлов китообразных в так называемых «культурно-просветительских и учебных целях».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021