За права и человека: о чем доложили президенту на встрече с СПЧ

Закон об использовании QR-кодов нужно тщательно проработать, при этом важно избежать «опрометчивых решений». Об этом Владимир Путин заявил 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое он провел в режиме видеоконференции. Президент также согласился с необходимостью обсудить с профессиональным сообществом закон об иноагентах . Кроме того, правозащитники доложили главе государства о проблемах, связанных с буллингом в школах, пытками в тюрьмах и защитой прав бездомных, которые в нынешних условиях практически не могут получить медицинскую помощь.

Нечеловеческое поведение

На заседаниях СПЧ традиционно поднимаются острые проблемы в области прав человека. В этом году россияне были потрясены видеороликами пыток осужденных в тюремной больнице под Саратовом . Кадры передал правозащитникам гражданин Белоруссии Сергей Савельев, который отбывал наказание в российской тюрьме и в течение трех лет собирал доказательства изнасилований осужденных. Напомнили участники совещания и о случаях систематических пыток, которые относительно недавно были выявлены в колонии Иркутской области .

— Я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли. Все, что вы перечислили, безусловно, подлежит самому внимательному рассмотрению и — после этого рассмотрения — принятию , — подчеркнул Владимир Путин. — Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления — «пытки».

Это важно, прежде всего, для того, чтобы такого рода преступления не считались просто «злоупотреблением должностными полномочиями», пояснили правозащитники.

За права и человека Следственные действия в Туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратове, в отношении сотрудников которой возбуждены уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Члены СПЧ после обнародования страшных кадров объехали десятки тюрем и выявили, что издевательства применяются, прежде всего, для того, чтобы получить признательные показания, а также в целях вымогательства денег. Кроме того, насилие используется для того, чтобы запугать заключенных и добиться беспрекословного подчинения, доложила президенту член совета Ева Меркачева.

Она попросила главу государства дать поручение СПЧ проконтролировать все учреждения, которые известны как «пыточные». Сейчас члены СПЧ не имеют право прийти с проверкой в исправительные учреждения без согласия ФСИН и МВД даже в случае, когда информация о подобных инцидентах всплывает на поверхность.

Правозащитник подчеркнула: многие начальники тюрем, которые оказались в центре скандалов, продолжают работать, а некоторые насильники, непосредственно участвовавшие в пытках, получили положительные характеристики в колониях и освободились условно-досрочно.

За права и человека Вид на туберкулезную больницу ФСИН № 1 в Саратове Фото: ТАСС/Филипп Кочетков

На заседании обратили внимание еще на одну проблему — сейчас в российских СИЗО содержится 109 тыс. человек. Посколько по их делам еще не вынесен приговор, получается, что заметная часть находящихся в таких учреждениях, — это невиновные. Президент отметил, что считает зачастую неоправданными решения «засаживать человека за решетку» на этапе следствия . По мнению членов СПЧ, многие подозреваемые, например, в экономических преступлениях, бы могли находиться под домашним арестом.

Защита слова

Увы, насилие не обходит стороной и образовательные учреждения, где так называемый буллинг становится все более распространенным явлением . По данным члена СПЧ Кирилла Кабанова, свыше 40% школьников подверглись какой-либо из форм издевательств. Владимир Путин согласился, что все предложения по профилактике подобной травли должны быть тщательно рассмотрены. При этом он считает, что агрессивное поведение детей зачастую связано с вредным контентом в социальных сетях.

Во время заседания также обсуждался закон о СМИ-иноагентах , который, по мнению главы Союза журналистов Москвы Павла Гусева принимался в спешке. По его словам, сейчас, по сути, любое участие журналистов в международных мероприятиях может обернуться попаданием в реестр.

— Без всякого предупреждения выносится решение, что ты иноагент. Причем это делает Минюст, который вообще не знает специфику работы СМИ. Наверное, имеет смысл, чтобы суд принимал это решение, и сначала выносил бы предупреждение, а уже в случае нарушений присваивал бы статус, — сказал Павел Гусев.

Владимир Путин согласился подробно обсудить этот закон с профессиональным сообществом .

За права и человека Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Нам нужно только защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела со стороны , нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри России для того, чтобы достигать своих целей, ничего не имеющих общего с нашими интересами. Вот, о чем идет речь, — пояснил президент.

Между тем, он напомнил о плохом отношении к российским журналистам за границей, где их вызывают на допросы, а за неявку им грозит и вовсе тюремное заключение.

— Совет по правам человека подготовил поправки в российское законодательство. И юристы Союза журналистов также подготовили поправки. Будем надеяться, что законодатели воспримут эти предложения, — заявил «Известиям» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. — Несмотря на то, что говорят, в России свободы слова нет, я считаю, что у нас с этим, если взять общемировой уровень, все в порядке. Потому что в нашем информационном поле работают все, кто захочет . Даже если вдруг они оказались в реестре иноагентов, это не мешает им говорить все, что они хотят, если это не переходит границы гражданского или уголовного кодекса.

Также на встрече президенту предложили открыть больницу для бездомных . По оценкам общественных организаций, в Москве и Подмосковье сейчас от 80 до 100 тыс. граждан без места жительства.

— Кто-то из них, понятно, сам выбрал такую жизнь, а кто-то просто стал жертвой обстоятельств. Как бы там ни было, все они сейчас — особенно сейчас — сталкиваются с проблемами в получении плановой медицинской помощи, — сказала участница встречи с президентом Марина Ахмедова. — Мы знаем случаи, когда бездомные люди просто умирали на улице в мучениях от онкологии, потому что они не могли получить в больнице обезболивания. Мы точно знаем случаи, когда бездомных женщин с онкологией выписывали из больницы с кровотечением, просто затампонировав это кровотечение, со словами: «Обращайтесь по месту жительства».

За права и человека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Владимир Путин в целом поддержал идею открытия такой больницы. При этом очевидно, что потребуется не одно, а несколько таких учреждений в разных регионах страны .

— Для любого человека, занимающегося муниципальной, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит , — констатировал президент. — О чиновничьей черствости мы часто говорим, [но] это зависит от конкретных людей. У нас чиновников достаточно много — людей совестливых, сознательных, с чувством ответственности за то, чем они занимаются, — но есть разные , конечно.

От коронавируса до китов

Также на заседании затрагивался вопрос, связанный с введением QR-кодов в транспорте и общественных местах . В ближайшее время Госдума должна рассмотреть соответствующие законопроекты. По мнению президента, в России нужно обойтись без «опрометчивых решений» в данном вопросе. При этом, по его словам, закон носит рамочный характер и должен быть дополнительно проработан в регионах.

— Нужно быть очень аккуратными при этих решениях. Перед тем как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет . И посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся, — отметил глава РФ.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев, в свою очередь, предложил выдавать QR-коды всем гражданам с высоким титром антител.

За права и человека Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Кто в соответствии с законопроектом получит QR-коды? Вакцинированные, переболевшие — это понятно. Но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств: немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или пример: у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка? — задался вопросом Валерий Фадеев .

Кроме того, есть люди, перенесшие инфекцию, но не обратившиеся к медикам, добавил он. При этом не все поступили таким образом в силу личной безответственности. Некоторым россиянам, которые переносили болезнь легко, сами специалисты рекомендовали оставаться просто дома, чтобы не перегружать систему здравоохранения в период пиков распространения заболеваемости, подчеркнул он. Помимо этого, нельзя забывать и о том, что не у всех жителей страны есть смартфоны.

— Вопрос вокруг QR-кодов и вакцинации сейчас интересует не только россиян, но и граждан остальных стран. Везде применяется, по сути, аналогичный подход в борьбе с пандемией. И здесь важно быть очень аккуратным при принятии тех или иных решений, потому что многие задаются вопросом: «почему я должен потерять работу из-за вакцины» или «почему меня не пускают в некоторых регионах в торговые центры или другие места». То есть это очень тонкая грань между борьбой с инфекцией, которая ежедневно уносит тысячи жизней, и соблюдением прав человека, — отметила в беседе с «Известиями» доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко.

На встрече поднимались и другие важные темы. В частности, Владимир Путин поддержал идею запрета вылова китообразных в культурно-развлекательных целях .

За права и человека Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Обеспечить приемлемые условия для содержания китообразных в неволе просто невозможно. В дикой природе они живут группами, каждый день проплывают сотни километров, охотятся. Минприроды России поддержало законопроект о запрете вылова китообразных в культурных и просветительских целях, — сказал «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов.

Между тем, на 14 декабря в Госдуме запланировано второе чтение законопроекта о запрете промышленного лова китов. По мнению зоозащитников, законопроект — полезный, однако в нем на данный момент нет главного — запрета на отлов китообразных в так называемых «культурно-просветительских и учебных целях».