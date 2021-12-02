Вспомнить всех: что упущено в стратегии развития стройотрасли и ЖКХ

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года проходит стадию интенсивной доработки. Собраны замечания по итогам общественных обсуждений документа. Этот проект — первая попытка объединить строительство, ЖКХ и индустрию стройматериалов в единую систему управления, утверждают эксперты. Как это позволит добиться целевых показателей, которых до сих пор достигнуть не удавалось, — в материале «Известий».

«Необходимо учесть особенности субъектов РФ»

В настоящее время Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года находится в высокой степени готовности и дорабатывается с учетом замечаний по итогам обсуждений документа. Актуальный проект Стратегии (есть в распоряжении «Известий») был разработан по инициативе СРО Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», направлялся для обсуждения в Минстрой России, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Торгово-промышленную палаты РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей. В пресс-службе Минстроя на запрос «Известий» о перспективах важного государственного проекта ответить не успели.

По имеющимся данным, стратегия развития ЖКХ и стройотрасли должна охватить сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также она должна затронуть сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров. В ее основу лягут механизмы достижения целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». В соответствии с указом президента России Владимира Путина о национальных целях развития России, к 2030-му году ежегодный ввод жилья должен доходить до 120 млн кв. м.

Вспомнить всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам генерального директора СРО А «Объединение строителей СПб» Алексея Белоусова, данный проект — первая в РФ попытка объединить такие, на первый взгляд, разные направления экономической деятельности, как строительство, ЖКХ и индустрия строительных материалов в единую систему управления. Такой единый механизм — в комплексе с долгосрочным планированием, переходом на инновационные технологии и цифровизацию сделает процесс развития отрасли более эффективным и позволит добиться тех тех целевых показателей, которых до сих пор достигнуть не удавалось .

— Очень важно, что в проекте Стратегии уделяется достаточно большое внимание экологическим аспектам строительства и эксплуатации зданий, «зеленому» строительству и ESG повестке, — рассказывает вице-президент ЦСР Диана Каплинская. — Однако обширная проблематика оборота отходов строительства не вполне охвачена текстом Проекта, как и проблема перехода к экономике замкнутого цикла в строительстве.

Сегодня, подчеркивает вице-президент ЦСР, строительство вносит колоссальный вклад в формирование отходов. Учитывая масштабные планы по развитию отрасли и объемов строительства, актуальность проблемы будет только нарастать.

— Несмотря на то, что Проектом затрагивается вопрос доступности сертификации как инструмента повышения конкурентоспособности материалов, сертификация технологичных материалов, в том числе с использованием вторичных ресурсов, на наш взгляд, требует отдельного внимания, — говорит Диана Каплинская. — Кроме того, реализация масштабных планов, заложенных в Проект, сопряжена с большим, нежели сейчас рассматривается, количеством рисков.

Вспомнить всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

К наиболее значимым на сегодняшний день Каплинская относит риски, связанные с ростом процентных ставок в экономике (и как следствие, давление на спрос, себестоимость строительства и эксплуатации), с продолжительным сохранением плохой эпидемиологической ситуации (что коснется вопроса доступности зарубежной рабочей силы), а также инфляционные риски.

— В Стратегии заложены основные направления, которые должны помочь отрасли выйти на новый ритм развития, сделать отрасль менее заадминистрированной, более прозрачной, и обеспечить правильность использования бюджетных средств для развития экономики, дорожного хозяйства, жилищного и промышленного строительства в РФ, — подчеркивает вице-президент НОСТРОЙ, вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Антон Мороз.

Стратегия, однако, не отражает развитие сельских территорий. Об этом «Известиям» заявил и. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

— Основные целевые показатели Стратегии направлены на строительство многоквартирных домов, — говорит Валерий Савченко. — Достичь таких показателей возможно только при строительстве жилья в городских населенных пунктах и городских агломерациях, что на территории того же Ставропольского края (как и многих других) затруднительно без развития сельских территорий. Таким образом, по нашему мнению, в Стратегии необходимо учесть отдельные особенности тех или иных субъектов РФ.

Общее количество сельских населённых пунктов в стране по итогам переписи 2010 года составило 153 125. Обновленные данные, как объяснили в Росстате, появятся только в четвертом квартале 2022 года.

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Индивидуальное жилье и обманутые дольщики

Как рассказал «Известиям» руководитель Аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг, о дна из главных точек развития жилищной отрасли на ближайшую перспективу, которой уделяется первостепенное внимание в Стратегии, — это индивидуальное жилищное строительство.

— На этот сегмент сейчас приходится около половины годового ввода жилья, но его потенциал раскрыт совсем незначительно, — поясняет Михаил Гольдберг. — Мы видим по опросам, что граждане хотят жить в собственных домах.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, о таком желании заявляют 45 млн семей в стране — 73% от общего числа домохозяйств. При этом банки крайне неохотно кредитуют ИЖС из-за повышенных рисков: отсутствие ликвидного залога, трудности с контролем за ходом строительства.

По мнению Михаила Гольдберга, выход из этой ситуации — в строительстве домов по стандартным проектам с привлечением профессиональных застройщиков, которые реализовывали бы проекты по схеме эскроу с проектным финансированием. По оценке Дом.РФ, при запуске ипотеки на ИЖС по доступным ставкам с привлечением подрядчиков к строительству дополнительный спрос на частные дома может составить до 100 тыс. домов ежегодно. Для сравнения, сейчас строится ежегодно около 250-300 тыс. индивидуальных домов.

Помощник первого проректора-директора Института архитектуры и строительства (ИАиС ВолгГТУ) Вера Федякова отмечает, что реализация Стратегии позволит разрешить и накопившиеся проблемы обманутых дольщиков (в России на текущий момент более 3000 проблемных объектов), а также снизить значительную долю аварийного и ветхого жилья.

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— Помимо того, стратегия предполагает применение более эффективных технологий управления имуществом многоквартирных домов, в том числе их собственниками, — объясняет Вера Федякова. — Но, конечно, важны и цели Стратегии в части увеличения темпов строительства и доведения ежегодного ввода жилья до 120 млн кв. м, равно как и решение проблемы низкого качества городской среды, являющейся главной причиной оттока трудоспособного населения из регионов в Москву и Санкт-Петербург.

Безбарьерная среда для маломобильных групп населения

Вера Федякова уверена, что в обсуждаемой федеральной программе необходимо предусмотреть механизмы стимулирования работодателей и муниципалитетов к целевому обучению специалистов.

— Важным представляется и внедрение цифровых платформ для принятия оптимальных решений по управлению жизненным циклом объектов строительства (включая и такие глобальные задачи, как проработка сценариев развития городских агломераций) в концепции BIM-технологий, — сказала Вера Федякова.

По суждению старшего партнера группы «Деловой профиль» Армена Даниеляна, в попытке создания многоотраслевой стратегии упущена необходимая детализации целевых показателей и ресурсов, требуемых для их реализации. По большинству представленных направлений развития отсутствуют указания на промежуточные цели, которые позволили бы осуществлять оперативный мониторинг их достижения.

— Новая федеральная программа не учитывает, что для расширения ипотечного кредитования индивидуального жилья на стадии строительства, необходимо повысить уровень доверия банков к застройщикам, — отмечает эксперт. — Введение квалификационных требований к застройщикам в индивидуальном строительстве, формирование реестра надежных застройщиков, смогло бы существенно снизить банковские риски в финансировании такой ипотеки.

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На взгляд руководителя InfraOne Research Александры Галактионовой, для комплексного подхода в стратегии следовало бы учитывать стоимость не только создания объекта, но и его содержания на всем жизненном цикле (ОСВР), так как более дешевые решения на этапе строительства могут обойтись дороже во время эксплуатации.

— Инструменты проектного финансирования (концессии и ГЧП) очень кратко упоминаются в стратегии, но в то же время они могли бы снять часть нагрузки с государства, способствовать развитию отрасли и экономическому росту, — указывает глава InfraOne Research.

Президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева напоминает, что при общественной экспертизе проекта стратегии высказывалось много дополнительных предложений.

— В частности, хотелось бы увидеть, как и в какие сроки предлагается решение проблемы накопившихся государственных обязательств по обеспечению жильем 2,18 млн семей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий в среднем 20 лет, — говорит Надежда Косарева. — Также было бы правильным несколько больше внимания уделить вопросам формирования безбарьерной среды для маломобильных групп населения, в том числе на стадии строительства.

Антон Мороз отметил, что проект все еще нуждается в доработке по отдельным моментам. По его мнению, следует уделить больше внимания малому и среднему бизнесу в области строительства и ЖКХ.

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— Чтобы более детально были проработаны вопросы контрактования в строительстве, ценообразования и цифровизации, — говорит Антон Мороз. — Важно понимать, что один рубль, вложенный в строительство, помогает в семь раз увеличить развитие смежных отраслей, и загрузить их необходимыми заказами и объемами.

Кроме того, в аппарате Национального объединения организаций экспертизы в строительстве (НОЭКС) обратили внимание, что в новой Стратегии не учтены результаты выполнения предыдущей, принятой в 2014 году.