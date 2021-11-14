Даром не надо: почему подрядчики не интересуются капремонтом

В 2021 году не было проведено 60% тендеров на поиск подрядчиков по капремонту. Такие данные озвучил руководитель комиссии по вопросам ценообразования в строительстве Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Антон Глушков на Санкт-Петербургском международном жилищном конгрессе. «Известия» совместно с экспертами разбираются в причинах и последствиях этого явления.

Желающих нет

Компании-подрядчики не спешили с участием в госзакупках на проведение капитального ремонта в 2021 году. Причина, как сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, в огромной разнице между ценами, заявленными в конкурсе, и реальной стоимостью строительных материалов.

Проблема заключается в принципах исчисления стоимости проекта региональными операторами на основе данных прошлых периодов, которые не учитывают резкого скачка цен, причиной которого стал коронакризис.

Даром не надо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В 2020 году резко подорожали стройматериалы. Тенденция продолжилась: за восемь месяцев 2021 года ресурсы выросли в стоимости еще на 26%. Взлетели цены на металлы. По сравнению с ноябрем 2020 года арматура стала дороже на 105%. Таким образом, расходы на строительство и капитальный ремонт увеличились пропорционально, в среднем на 20–25%.

Чтобы выправить ситуацию, правительство разрешило увеличить цену по госконтрактам не более чем на 30%, а на капремонт жилых домов — до 25% от заявленной первоначальной стоимости.

Винить некого

Любая сделка может быть заключена только тогда, когда обе стороны устраивают условия. Можно обижаться, ругаться, жаловаться, но если подрядчик видит, что ему предлагают за работу неадекватно низкую оплату, он вправе не браться вообще, напоминает аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

— Винить подрядчиков в массовых отказах нет смысла. Исполнители ориентируются на рыночную стоимость стройматериалов, которые предстоит закупить для ремонта, и хотят заработать на сделке. А заказчик следует ранее выданным инструкциям по формированию цен, которые в условиях быстро меняющейся ситуации устарели. Мы столкнулись с неприятной ситуацией, когда одна сторона продолжает подавать заказы по расценкам, которые уже не актуальны, вторая (подрядчики) не соглашаются работать себе в убыток.

Даром не надо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Оптимальным решением, по мнению эксперта, станет учет оперативной ситуации и прогнозов по рынку при составлении технического задания и определении изначальной стоимости.

Проблема в системе

На рынке господряда сложилась непростая ситуация, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— За счет эффективной работы с конкурсами государство создало рынок с низкой маржой у подрядчиков, и рост цен на материалы заложить туда просто нельзя, с учетом минимальной прибыли для подрядчиков.

По оценке аналитика, процедура тендера — многоступенчатая и сложная.

— С момента принятия решения о капремонте до объявления конкурса может пройти до шести месяцев, и заложенные в смету цены на материалы уже не соответствуют рынку ко времени публикации на площадке.

Решение проблемы возможно, но чревато рисками.

Даром не надо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Госзаказчик может принять аргументы исполнителя по выигранному контракту и выделить дополнительные средства, — продолжает Тузов, — но на практике такие решения редки и несут риски предъявления претензий как со стороны конкурентов, о недобросовестной конкуренции, так и со стороны правоохранительных органов, по подозрению в коррупции. Так что игнорировать торги — наименее рискованный способ попросить госзаказчика пересмотреть смету и цену конкурса. По тем конкурсам, где не нашли подрядчиков по капремонту, просто состоятся новые торги — с ценами, более соответствующими рыночным реалиям.

По мнению эксперта, в итоге конкурс всё равно состоится. Это нужно не только компаниям, но и государству, поскольку госконтракты обеспечивают социальную стабильность и рабочие места.

Мир прежним не будет

Также на ситуацию повлияли несовершенство системы сметного ценообразования и низкий уровень зарплат в строительной отрасли, полагает директор Научно-консалтингового центра государственно-частного партнерства и управления инвестициями Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Надежда Кулакова.

— На сегодняшний день при процедуре конкурса заказчик, в соответствии с законом № 44-ФЗ, обязан выбрать подрядчика, предлагающего минимальную цену договора, никак не увязывая эту цену с затратами на строительно-монтажные работы. Логичное следствие этого правила — уход организаций с торгов.

Текущая ситуация постепенно изменяет рынок тендеров.

— В первую очередь будут удовлетворяться потребности крупных застройщиков, субъектам малого предпринимательства станет сложнее закупать строительные материалы. При этом на рынке останутся те участники отрасли, которые умеют использовать внутренние резервы, оптимизировать производство, внедрять цифровые технологии, повышать производительность труда — то есть всё, что поможет уменьшить издержки. Кроме того, нельзя списывать со счетов непредсказуемый фактор коронавируса и связанных с ним ограничений.

Даром не надо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Государство поставило задачу нарастить объемы капитального ремонта, реконструировать действующие производственные мощности, ввести в эксплуатацию новые объекты, рассказывает эксперт.

— Следовательно, одно из негативных последствий несостоявшихся торгов — срыв запланированных программных мероприятий. Избежать печальных итогов поможет изменение системы сметного ценообразования и введение механизма дополнительного стимулирования добросовестных подрядных организаций, исполняющих государственные контракты.

Рост цен не бесконечен

К осени рост цен на стройматериалы замедлился, утверждает младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова.

— По данным Росстата, в августе цены на строительные материалы остались практически неизменными по сравнению с уровнем июля, а в сентябре — снизились на 1,3% к уровню предыдущего месяца. Вполне вероятно, что пик ускорения цен на стройматериалы уже пройден, и годовая динамика на горизонте ближайших 6–12 месяцев замедлится.

С тем, что рост цен не может быть постоянным, согласна и управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— В текущем году не состоялось шесть торгов из десяти, по понятным причинам. Тем не менее, планов и программ никто не отменял. Эти же торги состоятся с возможно более близкими к реальности ценами, поскольку большинство бюджетов закладывается именно сейчас и с учетом текущего момента.

Даром не надо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Эксперт прогнозирует снижение цен на стройматериалы.

— Взрывной рост цен похож на пузырь, который должен сдуться, по нашим подсчетам, уже в следующем году. Так, рост цен на металлы был вызван не объективными причинами, а исключительно международными биржевыми торгами. Если по завышенной цене покупают, почему бы не продавать. За международными ценами ожидаемо подтянулись и внутренние.

По мнению Екатерины Косаревой, пандемия и кризис вымыли со строительного рынка слабейших участников, которые не смогли оптимизировать бизнес-процессы.