ФАС создаст ресурс для контроля за ценой стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба России создала демоверсию сервиса-реестра крупных производителей стройматериалов для оперативного контроля за ценообразованием. Об этом сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский в рамках брифинга с компаниями-членами Ассоциации европейского бизнеса в четверг, 11 ноября.

В реестр включена информация об объеме продаж, производственных мощностях и выручке отдельных компаний.

В совокупности с информацией о результатах хозяйственной деятельности компаний эти сведения позволят ФАС оперативно контролировать ценообразование крупных производителей основных и вспомогательных стройматериалов, выявлять необоснованный рост цен и принимать соответствующие меры, рассказал Шаскольский.

Руководитель антимонопольной службы подчеркнул, что ведомство не будет принимать административные меры только на основании данных реестра. ФАС намерен делать выводы о наличии или отсутствии в действиях хозяйствующих субъектов признаков нарушения Закона о защите конкуренции только после детального изучения их деятельности, пояснил он.

Реестр создается для рынков древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, арматуры и первичных полимеров, добавил Шаскольский.

В конце июля участники рынка недвижимости сообщили «Известиям», что с начала пандемии стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% из-за подорожания стройматериалов. Согласно данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с IV квартала 2020 года сильнее всего подорожали металлопрокат — на 80–100%, древесина — на 40–70%, утеплители — на 20–40%, битум дорожный — на 40–60%. В числе лидеров по росту цен так отмечается фанера, отделочные материалы, электротехническая и кабельная продукция, пластиковые окна.

В начале июля ФАС поручила своим территориальным органам провести проверки крупных строительных компаний и производителей основных стройматериалов. Отмечалось, что они отчитываются службе о результатах.