Стальная хватка: в ГД хотят продлить пошлины на металлы из-за подорожания жилья
Продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы, чтобы остановить рост цен на жилье, предлагают в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Введенные с 1 августа до 31 декабря сборы там хотят пролонгировать на весь 2022 год. Инициативу планируется в ближайшее время обсудить со строительным сообществом для дальнейшей передачи правительству. Высокая стоимость металла отражается в ценах на жилье. С начала 2021-го металлоизделия и конструкции для строительства подорожали на 25–80%.
Новый рост
С начала 2021 года цены на металлические изделия и конструкции для строительства выросли на 25–80%. Поэтому есть риск еще большего подорожания квадратного метра жилья, сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В среднем по стране за год стоимость арматуры подскочила на 100% и более, канатов для производства плит — на 215%. В числе причин роста — экспорт за границу, где арматуру готовы покупать по более высокой цене, чем на внутреннем рынке, добавил парламентарий.
— Необходимо продление экспортных пошлин на черные и цветные металлы, которые были введены с 1 августа по 31 декабря, на весь 2022 год. Это позволит притормозить рост цен на строительную арматуру и, может быть, даже их снизит, — заявил Владимир Кошелев, уточнив, что инициативу планируют в ближайшее время обсудить со строительным сообществом, чтобы затем передать правительству.
Депутат отметил: цена арматуры серьезно влияет на себестоимость железобетонных изделий в крупноблочных и панельных зданиях, где их доля может превышать 30%.
Глава комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев рассказал, что доля металла в себестоимости строительства — порядка 12%, это существенная составляющая.
По мнению руководителя блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами, члена правления ВЭБ.РФ Александра Тарабрина, стоимость арматуры, которая находится в числе лидеров по росту цен среди стройматериалов, в стоимости железобетонного каркаса достигает 70%, или около 15–20% в цене 1 кв. м.
— Удорожание стройматериалов стало одним из основных факторов роста цен на жилье в 2021 году. Также на увеличение стоимости квадратного метра повлияли повышенный спрос и коронавирусные ограничения. Квадратный метр подорожал в зависимости от региона на 20–30%, — сказал Александр Тарабрин.
В конце мая 2021-го первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей. Они получили сверхдоход в том числе за счет роста цен и должны вернуть деньги в бюджет, говорил он. Позже по итогам совещания у главы Минпромторга Дениса Мантурова с представителями отрасли стороны договорились обеспечить гособоронзаказ металлопродукцией по зафиксированной в контрактах цене. 24 июня власти ввели пошлины на экспорт металлов на срок с 1 августа по 31 декабря 2021 года.
Также с декабря 2020-го Минпромторг при участии Минстроя ведет работу по заключению прямых договоров между производителями металлопродукции и потребителями (в том числе стройкомпаниями). Переход на такие соглашения исключает посредников из цепочки поставок и снижает стоимость металлопроката, отметил исполнительный директор Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь» Алексей Сентюрин.
Правительство РФ введет акциз на сталь со ставкой 2,7%, сообщал в сентябре 2021-го глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин по итогам совещания у премьера Михаила Мишустина с бизнесменами. Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.
Представитель Андрея Белоусова порекомендовал «Известиям» обратиться за комментариями в Минстрой и Минэкономразвития. В последнем посоветовали задать вопросы Минпромторгу. А там, а также в Минстрое и аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина на момент публикации не ответили.
Кто кого
Цены на металлопродукцию высоко волатильны — стоимость стали может меняться на 60–80% в течение одного года, сказали «Известиям» в «Северстали». Цены на металлопрокат на российском рынке исторически коррелируют с мировыми, добавили в компании.
— В начале 2021 года мы видели рост мировых цен на сталь на фоне резкого роста спроса и дефицита стали в мире. Пиковых значений цены достигли в мае–июне, но с июля начали свое закономерное плавное снижение. Цены в августе–октябре 2021 года снижались на отечественном рынке, а на жилье — неизменно росли, не имея нисходящих трендов, — отметили в «Северстали».
В феврале и марте 2021 года стоимость металла несколько снижалась, но потом опять наблюдался рост, сказал президент Национального объединения строителей Антон Глушков. В июле падение цен возобновилось, но уже в октябре рост снова начался и продолжается до сих пор, добавил он.
— Только с октября по ноябрь цена выросла от 15% до 35% в зависимости от региона. Например, самая ходовая арматура 16-го диаметра с ноября 2020 года на сегодняшний день подорожала на 105% — более чем в два раза, — подчеркнул Антон Глушков.
В ноябре арматура выросла в цене на 40% по сравнению с сентябрем, подтвердил Алексей Сентюрин. По его мнению, подорожание произошло из-за того, что девелоперы ждали выгодных цен для покупки металла.
— В октябре девелоперы начали покупать арматуру у трейдеров, что привело к вымыванию складских запасов под ноль и превышению спроса над предложением. Как следствие, это вызвало этот самый рост цен в ноябре. После наполнения складов, которое в настоящее время происходит, цены снизятся, — сказал Алексей Сентюрин.
В ФАС напомнили, что антимонопольная служба возбудила три дела на рынке плоского проката. В ведомстве считают, что «Северсталь», ММК и НЛМК поддерживали монопольно высокие цены. Очередное заседание комиссии ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката в отношении НЛМК перенесено на 15 ноября, в отношении ММК — на 18 ноября, «Северстали» — на 19 ноября, сообщили в службе. Также антимонопольщики продолжают антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры.
Сохранение пошлин позволит увеличить долю продукции металлургов для отечественного рынка, уверен Александр Ручьев. Это будет способствовать стабилизации цен. Но для полного решения вопроса дефицита металла на российском рынке необходимо параллельно наращивать производство, считает он.
— Цель вывозных пошлин — оставить сталь в стране и тем самым обеспечить рынок по более конкурентным ценам, — подчеркнул Владимир Кошелев.
Впрочем, помимо стоимости металлопродукции есть и ряд других причин, обуславливающих рост цен на новостройки. Среди них — высокий спрос из-за льготных ипотечных программ, уменьшение объема предложения, высокая инфляция, рост цен на прочие стройматериалы и комплектующие, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Поэтому только продление экспортных пошлин на металлы вряд ли способно остановить дальнейший рост цен на рынке новостроек, считает девелопер.