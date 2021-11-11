Стальная хватка: в ГД хотят продлить пошлины на металлы из-за подорожания жилья

Продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы, чтобы остановить рост цен на жилье, предлагают в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Введенные с 1 августа до 31 декабря сборы там хотят пролонгировать на весь 2022 год . Инициативу планируется в ближайшее время обсудить со строительным сообществом для дальнейшей передачи правительству. Высокая стоимость металла отражается в ценах на жилье. С начала 2021-го металлоизделия и конструкции для строительства подорожали на 25– 80% .

Новый рост

С начала 2021 года цены на металлические изделия и конструкции для строительства выросли на 25–80%. Поэтому есть риск еще большего подорожания квадратного метра жилья , сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В среднем по стране за год стоимость арматуры подскочила на 100% и более, канатов для производства плит — на 215% . В числе причин роста — экспорт за границу, где арматуру готовы покупать по более высокой цене, чем на внутреннем рынке, добавил парламентарий.

— Необходимо продление экспортных пошлин на черные и цветные металлы, которые были введены с 1 августа по 31 декабря, на весь 2022 год. Это позволит притормозить рост цен на строительную арматуру и, может быть, даже их снизит , — заявил Владимир Кошелев, уточнив, что инициативу планируют в ближайшее время обсудить со строительным сообществом, чтобы затем передать правительству .

Депутат отметил: цена арматуры серьезно влияет на себестоимость железобетонных изделий в крупноблочных и панельных зданиях, где их доля может превышать 30%.

Глава комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев рассказал, что доля металла в себестоимости строительства — порядка 12% , это существенная составляющая.

Стальная хватка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По мнению руководителя блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами, члена правления ВЭБ.РФ Александра Тарабрина, стоимость арматуры, которая находится в числе лидеров по росту цен среди стройматериалов, в стоимости железобетонного каркаса достигает 70%, или около 15– 20% в цене 1 кв. м .

— Удорожание стройматериалов стало одним из основных факторов роста цен на жилье в 2021 году. Также на увеличение стоимости квадратного метра повлияли повышенный спрос и коронавирусные ограничения . Квадратный метр подорожал в зависимости от региона на 20–30%, — сказал Александр Тарабрин.

В конце мая 2021-го первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей. Они получили сверхдоход в том числе за счет роста цен и должны вернуть деньги в бюджет , говорил он. Позже по итогам совещания у главы Минпромторга Дениса Мантурова с представителями отрасли стороны договорились обеспечить гособоронзаказ металлопродукцией по зафиксированной в контрактах цене. 24 июня власти ввели пошлины на экспорт металлов на срок с 1 августа по 31 декабря 2021 года.

Также с декабря 2020-го Минпромторг при участии Минстроя ведет работу по заключению прямых договоров между производителями металлопродукции и потребителями (в том числе стройкомпаниями). Переход на такие соглашения исключает посредников из цепочки поставок и снижает стоимость металлопроката, отметил исполнительный директор Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь» Алексей Сентюрин.

Стальная хватка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Правительство РФ введет акциз на сталь со ставкой 2,7% , сообщал в сентябре 2021-го глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин по итогам совещания у премьера Михаила Мишустина с бизнесменами. Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.

Представитель Андрея Белоусова порекомендовал «Известиям» обратиться за комментариями в Минстрой и Минэкономразвития. В последнем посоветовали задать вопросы Минпромторгу. А там, а также в Минстрое и аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина на момент публикации не ответили.

Кто кого

Цены на металлопродукцию высоко волатильны — стоимость стали может меняться на 60– 80% в течение одного года , сказали «Известиям» в «Северстали». Цены на металлопрокат на российском рынке исторически коррелируют с мировыми, добавили в компании.

— В начале 2021 года мы видели рост мировых цен на сталь на фоне резкого роста спроса и дефицита стали в мире. Пиковых значений цены достигли в мае–июне, но с июля начали свое закономерное плавное снижение. Цены в августе–октябре 2021 года снижались на отечественном рынке, а на жилье — неизменно росли, не имея нисходящих трендов, — отметили в «Северстали».

В феврале и марте 2021 года стоимость металла несколько снижалась, но потом опять наблюдался рост , сказал президент Национального объединения строителей Антон Глушков. В июле падение цен возобновилось, но уже в октябре рост снова начался и продолжается до сих пор, добавил он.

Стальная хватка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Только с октября по ноябрь цена выросла от 15% до 35% в зависимости от региона . Например, самая ходовая арматура 16-го диаметра с ноября 2020 года на сегодняшний день подорожала на 105% — более чем в два раза, — подчеркнул Антон Глушков.

В ноябре арматура выросла в цене на 40% по сравнению с сентябрем, подтвердил Алексей Сентюрин. По его мнению, подорожание произошло из-за того, что девелоперы ждали выгодных цен для покупки металла.

— В октябре девелоперы начали покупать арматуру у трейдеров, что привело к вымыванию складских запасов под ноль и превышению спроса над предложением. Как следствие, это вызвало этот самый рост цен в ноябре . После наполнения складов, которое в настоящее время происходит, цены снизятся, — сказал Алексей Сентюрин.

В ФАС напомнили, что антимонопольная служба возбудила три дела на рынке плоского проката . В ведомстве считают, что «Северсталь», ММК и НЛМК поддерживали монопольно высокие цены. Очередное заседание комиссии ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката в отношении НЛМК перенесено на 15 ноября, в отношении ММК — на 18 ноября, «Северстали» — на 19 ноября, сообщили в службе. Также антимонопольщики продолжают антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры .

Сохранение пошлин позволит увеличить долю продукции металлургов для отечественного рынка , уверен Александр Ручьев. Это будет способствовать стабилизации цен. Но для полного решения вопроса дефицита металла на российском рынке необходимо параллельно наращивать производство , считает он.

Стальная хватка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Цель вывозных пошлин — оставить сталь в стране и тем самым обеспечить рынок по более конкурентным ценам, — подчеркнул Владимир Кошелев.