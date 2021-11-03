Принять метры: из-за длинных выходных резко вырос спрос на жилье

После объявления длинных выходных россияне начали активно скупать недвижимость . За последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на вторичку — на 11,9%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Они связывают тенденцию с тем, что граждане опасаются ухудшения эпидситуации и возможного снижения доходов. Кроме того, ряд покупателей стараются успеть взять ипотеку по более выгодным условиям, пока банки не пересмотрели условия по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ. Спрос сказывается на ценах на квартиры, они продолжают расти. До конца года стоимость квадратного метра первичного жилья может увеличиться еще на 5%, не исключили эксперты.

Последний вагон

Активность россиян на рынке недвижимости в период перед нерабочими днями рекордно выросла. За последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на вторичное жилье — на 11,9% , рассказал «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

— Многие из тех, кто уже подбирал жилье, постарались максимально ускорить совершение сделки , как минимум заключив предварительный договор до начала нерабочих дней, — сказал он.

Также активизировались люди, которые опасаются затяжного локдауна и растущей инфляции — они решили вложить свои сбережения в недвижимость, добавил Сергей Зайцев. По его словам, россиян тревожит вероятность ухудшения эпидситуации и связанного с этим снижения доходов, дальнейшего повышения ключевой ставки и разгона инфляции. При таком сценарии в том числе может встать под вопрос одобрение ипотеки , пояснил он.

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Скорее всего, в ближайшее время банки будут очень аккуратно одобрять кредиты людям, работающим в проблемных (с точки зрения ограничений) отраслях экономики, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Речь о сотрудниках сферы развлечений и досуга, ресторанного бизнеса, индустрии красоты, сказал он.

За счет перевода ряда процессов в онлайн высокая активность на рынке недвижимости наблюдается и в первые дни ограничений , чего не было в марте 2020-го, подчеркнул Сергей Зайцев. Тогда случился колоссальный спад продаж, напомнил Андрей Колочинский. В апреле-мае прошлого года падение количества сделок по некоторым проектам достигло 60%, отметила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Но с тех пор люди адаптировались к изменениям и поняли, что решение квартирного вопроса можно не откладывать до лучших времен, добавил Андрей Колочинский.

Спрос на квартиры в конце октября – начале ноября показал резкий рост, подтвердил заместитель генерального директора компании «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов. Это связано прежде всего с повышением ключевой ставки 22 октября с 6,75% до 7,5% . Покупатели стараются взять ипотечный кредит по максимально выгодным условиям , пока банки не пересмотрели ставки, уточнил он.

Кроме того, на активизацию спроса повлиял инфляционный прогноз Банка России . Повышение прогноза по инфляции до 7,4–7,9% вызывал опасения по поводу возможной девальвации рублевых накоплений, поэтому люди стремятся зафиксировать капитал в недвижимости, добавил Алексей Ионов.

— Мы подтверждаем эту тенденцию. Спрос на новостройки в третьей декаде октября заметно вырос. В ожидании неопределенности люди стремятся инвестировать в недвижимость как надежный актив, который в случае необходимости может приносить стабильный доход, — сказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

По данным «Циан», число просмотров объявлений осталось на уровне трех первых недель октября (в продаже новостроек — рост на 5%, на вторичном рынке — на 3%). Такая динамика укладывается в общий сезонный тренд, связанный с тем, что многие хотят закрыть жилищный вопрос до Нового года и понимают, что для этого начинать поиски нужно как минимум в конце октября, пояснил руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

Ни шагу назад

По словам Андрея Колочинского, темпы подорожания жилья замедлились в июле и августе, но в сентябре средняя стоимость квадратного метра, например, в столичных новостройках выросла почти на 3%, до 256 тыс. рублей. В октябре квартиры в строящихся корпусах в городах-миллионниках подорожали в среднем на 0,8%, зафиксировал «Циан».

— Развитие ситуации на рынке новостроек будет зависеть от того, на какой срок вводятся ограничения. Если нерабочие дни продлятся до 7 ноября, то общие тенденции принципиально не изменятся. Спрос на жилье сохранится, и возрастающий тренд продолжится, — полагает Сергей Нюхалов.

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Если не будет введен длительный локдаун, цены на первичное жилье в Москве могут вырасти в пределах 5% до конца года, считает Андрей Колочинский. В крупных городах России — на 3–5%, полагает Сергей Зайцев. В перспективе произойдет замедление индексации цен, они уже не могут расти теми же темпами, что во время ажиотажа 2020-го , уверен Алексей Попов.

Продление жестких ограничений в Москве может привести к снижению спроса, что вынудит застройщиков заморозить цены, добавил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

По мнению коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, квартиры в новостройках продолжат дорожать, динамика будет зависеть от соотношения спроса и предложения на рынке, а также стоимости ипотечных займов. Инфляция и растущая себестоимость не оставляют шансов рынку на активное снижение цен, подчеркнул он.