Малы, да дороги: за год студии в России подорожали на 31%

За год студии в новостройках подорожали заметно больше, чем остальные типы квартир, — в среднем по стране почти на 31% . Об этом «Известиям» рассказали риелторы и девелоперы. Например, в Москве стоимость студий выросла на 42%, «однушек» — на 34%, двухкомнатных — на 30%, трехкомнатных — на 25%. Жилье наименьшей площади легче перепродать или сдать в аренду, поэтому оно пользуется спросом, что подогревает цены, пояснили эксперты. Кроме того, самые доступные объекты дорожают быстрее, пояснили специалисты.

Самый быстрый

Среди других типов жилья студии в массовых новостройках стали лидерами по годовому росту цены , сообщили «Известиям» в компании «Метриум». Например, в Москве они подорожали в среднем на 42%, до 7,56 млн рублей . Однокомнатные квартиры квартиры в столице прибавили в цене 34% (до 10,8 млн рублей), двухкомнатные — 30% (до 15,14 млн), трехкомнатные — 25% (до 19,68 млн), уточнили аналитики.

В среднем в крупных городах России стоимость квадратного метра студий в октябре 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 30,7%, а в целом на первичном рынке — на 17% , рассказал «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

— Максимальный рост на квадратные метры в студиях среди крупных городов отмечен в Москве — 52,6% (средняя стоимость «квадрата» по всем типам выросла на 17,4%), Санкт-Петербурге — 48% (по всем типам — 34,7%), Краснодаре — 40,8% (по всем типам — 24%), Казани — 37,9% (по всем типам — 24,1%) и Омске — 27,1% (по всем типам —13,3%), — рассказал он.

По сравнению с июнем 2020-го, когда начался существенный рост цен на фоне ажиотажного спроса на жилье, в октябре 2021-го стоимость студий в крупных городах увеличилась на 43% , добавил Сергей Зайцев.

Основные причины роста цен на жилье — это повышение себестоимости строительства, увеличение расходов на стройматериалы и рабочую силу, девальвация рубя и рост издержек на импортную технику и материалы, сказал вице-президент по маркетингу и продажам ГК «Кортрос» Филипп Третьяков. Также оказал влияние ажиотажный спрос на фоне высокой активности на рынке ипотеки, добавил он.

— Кроме того, за три квартала 2021 года спрос на студии в жилых комплексах бизнес-класса в Москве вырос в два раза — на 101% . В комфорт-классе рост спроса на студии составил 38%. В то же время объем предложения на студии бизнес- и комфорт-класса увеличились за этот период всего на 72% и 26% соответственно, — указал заместитель гендиректора «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов.

Студии, как правило, имеют самую минимальную площадь. Например, их средний размер в Москве сейчас составляет 24,7 кв. м , «однушек» — 39,9 «квадратов», «двушек» — 61,2, «трешек» — 83,9, рассказали в «Метриуме».

Традиционно квадратный метр в студии стоит дороже, чем в более крупных квартирах , отметил вице-президент GloraX Руслан Сырцов. И общий рост цен наиболее заметен именно на малогабаритных квартирах, пояснил он.

— Стоимость квадратного метра в студиях и однокомнатных квартирах в наших проектах в 2021 году стала выше, чем в 2020-м в среднем на 60%, а в «двушках» и «трешках» рост составил порядка 40%, — сказал Руслан Сырцов.

Несмотря на высокую стоимость квадратного метра, студии остаются самыми доступными предложениями на первичном рынке, указал совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.

— Это делает их привлекательными для широкого круга покупателей — молодых профессионалов, студентов, семейных пар и инвесторов. Студии легко перепродать или сдать в аренду , особенно если они удачно находятся рядом со станциями метро. В совокупности все эти факторы обуславливают высокую ценовую динамику, — сказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

В прошлом году студии были особо востребованы среди инвесторов, поэтому в четверке лидеров по росту их стоимости и оказались города с наиболее высокой степенью инвестиционной привлекательности рынка жилой недвижимости , отметил Сергей Зайцев.

Ещё меньше

Доходы населения не успевают за ростом цен на недвижимость, поэтому девелоперы, чтобы поддержать доступность жилья, пошли по пути сокращения площади квартир , считает Руслан Сырцов. В Москве площадь студий за год уменьшилась на 2,1 кв. м, «однушек» — на один «квадрат», «двушек» — на 1,7, трехкомнатные квартиры не изменились, рассказали аналитики «Метриума». По данным «Этажей», за 12 месяцев в крупных городах России средняя площадь студий сократилась на 1%.

Но меняется качество строящегося жилья: девелоперы продают не просто стены и квадратные метры, а комплексный продукт, отметил Руслан Сырцов.

— Сегодня в принципе есть тренд на сокращение площадей квартир и повышение их функциональности за счет более продуманных планировочных решений . И это как раз шаг на пути доступности жилья, — сказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

По его словам, проектировщики стараются сделать максимально большую полезную площадь, избавить планировки от неудобных вытянутых коридоров и так далее. Часть функций в современных проектах вообще выводится за пределы квартиры. Например, создаются кладовые помещения на подземных уровнях рядом с паркингом. Это освобождает квартиру от функции хранения габаритных и сезонных вещей, позволяет оптимизировать площадь, снизив стоимость жилья, сказал Олег Колченко.