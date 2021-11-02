Малы, да дороги: за год студии в России подорожали на 31%
За год студии в новостройках подорожали заметно больше, чем остальные типы квартир, — в среднем по стране почти на 31%. Об этом «Известиям» рассказали риелторы и девелоперы. Например, в Москве стоимость студий выросла на 42%, «однушек» — на 34%, двухкомнатных — на 30%, трехкомнатных — на 25%. Жилье наименьшей площади легче перепродать или сдать в аренду, поэтому оно пользуется спросом, что подогревает цены, пояснили эксперты. Кроме того, самые доступные объекты дорожают быстрее, пояснили специалисты.
Самый быстрый
Среди других типов жилья студии в массовых новостройках стали лидерами по годовому росту цены, сообщили «Известиям» в компании «Метриум». Например, в Москве они подорожали в среднем на 42%, до 7,56 млн рублей. Однокомнатные квартиры квартиры в столице прибавили в цене 34% (до 10,8 млн рублей), двухкомнатные — 30% (до 15,14 млн), трехкомнатные — 25% (до 19,68 млн), уточнили аналитики.
В среднем в крупных городах России стоимость квадратного метра студий в октябре 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 30,7%, а в целом на первичном рынке — на 17%, рассказал «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
— Максимальный рост на квадратные метры в студиях среди крупных городов отмечен в Москве — 52,6% (средняя стоимость «квадрата» по всем типам выросла на 17,4%), Санкт-Петербурге — 48% (по всем типам — 34,7%), Краснодаре — 40,8% (по всем типам — 24%), Казани — 37,9% (по всем типам — 24,1%) и Омске — 27,1% (по всем типам —13,3%), — рассказал он.
По сравнению с июнем 2020-го, когда начался существенный рост цен на фоне ажиотажного спроса на жилье, в октябре 2021-го стоимость студий в крупных городах увеличилась на 43%, добавил Сергей Зайцев.
Основные причины роста цен на жилье — это повышение себестоимости строительства, увеличение расходов на стройматериалы и рабочую силу, девальвация рубя и рост издержек на импортную технику и материалы, сказал вице-президент по маркетингу и продажам ГК «Кортрос» Филипп Третьяков. Также оказал влияние ажиотажный спрос на фоне высокой активности на рынке ипотеки, добавил он.
— Кроме того, за три квартала 2021 года спрос на студии в жилых комплексах бизнес-класса в Москве вырос в два раза — на 101%. В комфорт-классе рост спроса на студии составил 38%. В то же время объем предложения на студии бизнес- и комфорт-класса увеличились за этот период всего на 72% и 26% соответственно, — указал заместитель гендиректора «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов.
Студии, как правило, имеют самую минимальную площадь. Например, их средний размер в Москве сейчас составляет 24,7 кв. м, «однушек» — 39,9 «квадратов», «двушек» — 61,2, «трешек» — 83,9, рассказали в «Метриуме».
Традиционно квадратный метр в студии стоит дороже, чем в более крупных квартирах, отметил вице-президент GloraX Руслан Сырцов. И общий рост цен наиболее заметен именно на малогабаритных квартирах, пояснил он.
— Стоимость квадратного метра в студиях и однокомнатных квартирах в наших проектах в 2021 году стала выше, чем в 2020-м в среднем на 60%, а в «двушках» и «трешках» рост составил порядка 40%, — сказал Руслан Сырцов.
Несмотря на высокую стоимость квадратного метра, студии остаются самыми доступными предложениями на первичном рынке, указал совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.
— Это делает их привлекательными для широкого круга покупателей — молодых профессионалов, студентов, семейных пар и инвесторов. Студии легко перепродать или сдать в аренду, особенно если они удачно находятся рядом со станциями метро. В совокупности все эти факторы обуславливают высокую ценовую динамику, — сказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.
В прошлом году студии были особо востребованы среди инвесторов, поэтому в четверке лидеров по росту их стоимости и оказались города с наиболее высокой степенью инвестиционной привлекательности рынка жилой недвижимости, отметил Сергей Зайцев.
Ещё меньше
Доходы населения не успевают за ростом цен на недвижимость, поэтому девелоперы, чтобы поддержать доступность жилья, пошли по пути сокращения площади квартир, считает Руслан Сырцов. В Москве площадь студий за год уменьшилась на 2,1 кв. м, «однушек» — на один «квадрат», «двушек» — на 1,7, трехкомнатные квартиры не изменились, рассказали аналитики «Метриума». По данным «Этажей», за 12 месяцев в крупных городах России средняя площадь студий сократилась на 1%.
Но меняется качество строящегося жилья: девелоперы продают не просто стены и квадратные метры, а комплексный продукт, отметил Руслан Сырцов.
— Сегодня в принципе есть тренд на сокращение площадей квартир и повышение их функциональности за счет более продуманных планировочных решений. И это как раз шаг на пути доступности жилья, — сказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.
По его словам, проектировщики стараются сделать максимально большую полезную площадь, избавить планировки от неудобных вытянутых коридоров и так далее. Часть функций в современных проектах вообще выводится за пределы квартиры. Например, создаются кладовые помещения на подземных уровнях рядом с паркингом. Это освобождает квартиру от функции хранения габаритных и сезонных вещей, позволяет оптимизировать площадь, снизив стоимость жилья, сказал Олег Колченко.
Цены на жилье и ставки по ипотеке продолжают расти, поэтому востребованность компактных вариантов тоже будет увеличиваться, полагает Владимир Щекин.