Убыточное давление: нужны ли бизнесу компенсации высокой инфляции

Ряд отраслей российской экономики — например, машиностроение и химическая промышленность — нуждаются в компенсациях повышения цен . Об этом заявили представители бизнеса, комментируя дискуссию, которая развернулась на Гайдаровском форуме между главами Минфина, Минэка и Центробанка . Министр экономики Максим Решетников предложил разработать комплексную систему компенсаций высокой инфляции, в то время как его собеседники предупредили об опасностях такого решения. Главные темы и заявления форума — в материале «Известий» .

Умеренный оптимизм

Гайдаровский форум – 2022 проходил в «телевизионном» формате: на базе кампуса РАНХиГС были оборудованы студии, из которых велись трансляции . При этом из-за пандемии число участников существенно ограничили: доступ имели только спикеры, их сопровождающие, технический персонал и волонтеры. Немногочисленных журналистов, которые смогли получить очную аккредитацию, сотрудники службы безопасности не пустили даже в прилегающие коридоры. Им оставалось только смотреть трансляции из пресс-центра и участвовать в пресс-подходах.

Убыточное давление_5 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Повестка форума получилась насыщенной . За два дня было проведено множество сессий по различной тематике — экономике, финансам, образованию, здравоохранению, рынку труда, региональному развитию, ESG, цифровой трансформации. Открыл форум глава правительства Михаил Мишустин. В своем видеообращении он дал оценку восстановлению российской экономики от последствий пандемии коронавируса — по его мнению, оно прошло быстрее, чем ожидалось. А говоря об инфляции, которая ускорилась до 8,6% в годовом выражении в первую неделю января, глава правительства обозначил способ ее дальнейшего замедления.

— Уже в этом году есть планы вернуться к обычным параметрам бюджетных правил , что будет способствовать снижению инфляции и сбалансированному развитию экономики на основе частных инвестиций, — отметил он.

Двузначный риск

Тема инфляции стала ключевой и на сессии, где встретились глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников . Темпы роста цен в России могли бы быть двузначными, если бы ЦБ не предпринял активных действий, сказала председатель регулятора.

— Если бы мы не делали того ужесточения политики, если бы мы оставили [ключевую] ставку как есть, конечно, инфляция была бы выше где-то до 4 п.п. И нам бы пришлось еще больше повышать ставки , — заявила Эльвира Набиуллина.

Убыточное давление_2 Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на сессии «Россия и мир: макроэкономические приоритеты» в рамках Гайдаровского форума – 2022 «Россия и мир: приоритеты» в РАНХиГС Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В свою очередь, без мер правительства по стабилизации ценовой ситуации (введения пошлин и экспортных квот), установления предельных отпускных цен инфляция в 2021 году могла бы превысить 9%, уверен Максим Решетников .

Достаточно оптимистично на проблему инфляции смотрит и глава Минфина. В кулуарах форума он заявил РБК, что, по его мнению, пик инфляции пройден. В целом же сложности в этой сфере удастся преодолеть к концу 2022 года.

— Задачи мы прекрасно понимаем — какие нужно решать, принят бюджет, мы имеем хорошую координацию с ЦБ. Поэтому те проблемы, а проблемы в первую очередь инфляционного характера мы видим сейчас, считаем, что в этом году мы их сможем решать, и к концу года ожидаем положительных результатов, — отметил Антон Силуанов , выступая на форуме.

Впрочем, мнения о том, как именно нужно решать эти проблемы, у участников дискуссии сильно разошлись. Максим Решетников указал на сложную природу и долговременный характер инфляции, а также на необходимость поиска комплексных решений, одним из которых может стать прямая компенсация потребителям.

— Может быть, нам надо постепенно подумать и где-то уходить от ограничений, которые, как правило, носят временный характер, к системным мерам, связанным с компенсацией подорожания тех или иных товаров потребителям . Не вмешиваясь в сами рынки, помогать потребителям, причем по широкому спектру, — не только в продовольствии, но и по вопросам тех же удобрений, например, — заявил глава Минэка.

Убыточное давление_1 Ректор РАНХиГС Владимир Мау, министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и министр финансов РФ Антон Силуанов (слева направо) на сессии «Россия и мир: макроэкономические приоритеты» в рамках Гайдаровского форума – 2022 «Россия и мир: приоритеты» в РАНХиГС Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Государство должно возмещать повышенный рост цен бизнесу аккуратно, возразил Антон Силуанов.

— Компенсация удорожания может иметь вторичный эффект, который повлияет на увеличение инфляции. Нам нужно перетерпеть , — отметил он.

Впрочем, это не относится к гражданам, семьям с детьми и пенсионерам — им нужно обязательно помогать, уверен министр финансов.

Аналогичную позицию заняла и Эльвира Набиуллина.

— Конечно, меры таргетированной социальной поддержки, которые позволяют уязвимым группам населения этот период пройти, — это очень важно. Соглашусь, что это не должно быть индексацией по всему кругу, иначе мы получим просто спираль: рост инфляции — рост расходов и опять рост инфляции , — заявила она.

Дать или не дать

Истина в споре лидеров финансово-экономического блока, как обычно, находится где-то посередине, уверен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Не всему бизнесу нужны компенсации — большинство экспортеров, а кроме того, такие сферы, как фарма, производители средств индивидуальной защиты, сегодня прекрасно себя чувствуют.

— Однако есть отрасли, где удорожание товаров (чаще всего импортируемых) вызвало реальные сложности, остановило важные цепочки. Среди них, например, химическая промышленность и машиностроение. Они страдают от нехватки прибыли, которая происходит из-за ввозимой инфляции, — констатировал он.

Убыточное давление_4 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

По мнению эксперта, в основу механизма компенсаций мог бы лечь принцип минимального расчета рентабельности , в рамках которого компаниям устанавливают планку прибыльности (например, 3–5%) и субсидируют объем средств, который позволяет ее достичь.

Компенсации в денежной форме могут приводить к похожим последствиям, как прямое регулирование цен, категоричен директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов .

— На мой взгляд, государство должно применять компенсационные меры в случаях, когда основные управленческие цели, которые были публично задекларированы, явно не достигнуты, а также одновременно существует способ организовать неискажающий рыночный баланс, — констатировал он.

Налоговый момент

Одной из центральных тем форума также стали вопросы развития налоговой системы. Руководитель ФНС Даниил Егоров в качестве трех главных приоритетов в этой области назвал упрощение, доверие и адекватность реалиям , а замглавы Минфина Алексей Сазанов — администрируемость, собираемость и предсказуемость. По словам Сазанова, в 2022 году приоритетом министерства в налоговой сфере будет настройка законодательства под глобальную реформу налогообложения международных компаний.

Убыточное давление_3 Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС России) Даниил Егоров на сессии «Налоговая система: приоритеты» в рамках Гайдаровского форума – 2022 «Россия и мир: приоритеты» в РАНХиГС Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

По мнению председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который выступил модератором дискуссии, популярность офшоров вызвана нестабильностью налогового законодательства, «неуважением» к институту частной собственности и «абсолютным всевластием силовиков над бизнесом». Это высказывание представители Минфина и ФНС комментировать не стали.

Парламентарий также спросил главу ФНС о необходимости возврата к прежнему порядку возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям — только на основании материалов налоговиков. Даниил Егоров ответил, что у обеих позиций есть свои «за» и «против».