Живое участие: какую поддержку получат самозанятые в 2022 году

На сегодняшний день в России зарегистрировано более 3 млн самозанятых граждан. В 2022 году они смогут воспользоваться не только федеральными мерами поддержки, но и региональными. Как российские субъекты будут помогать самозанятым — в материале «Известий».

Кто сегодня может стать самозанятым

Специальный налоговый режим начал действовать в России в январе 2019 года. Тогда он был запущен лишь в нескольких российских регионах, однако в 2020 году распространился на всю страну. С тех пор, согласно федеральному закону, физические лица (в том числе ИП) могут перейти на новый налоговый режим — НПД (налог на профессиональный доход). Налоговая ставка для плательщиков НПД, или самозанятых, составляет 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. При этом самозанятый платит налог только с фактически полученного дохода и не обязан платить страховые взносы. По состоянию на 1 октября 2021 года число зарегистрированных самозанятых превысило 3,1 млн человек.

На сегодняшний день самозанятыми могут стать граждане, которые: получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества, при ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор, а также не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам.

Что касается сфер деятельности, подходящих самозанятым, в этот список входят IT, обучение, различные услуги, производство и ремонт, творческая деятельность и так далее. Как ранее отмечали в ФНС, такой налоговый режим, в частности, подойдет гражданам, которые работают удаленно через различные электронные площадки, оказывают косметические услуги на дому, продают продукцию собственного производства или же занимаются перевозкой пассажиров и грузов. Перейти на НПД также могут и фотографы или же организаторы праздников.

Живое участие Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Не прочь поработать с самозанятыми и многие компании. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса SuperJob, сегодня около 17% российских компаний привлекают к работе самозанятых .

— Больше всего работодателей, привлекающих самозанятых, среди компаний с численностью персонала до 100 человек (19%), меньше всего — среди крупных организаций, в которых трудится свыше 1000 работников (9%). Чаще всего услугами самозанятых пользуются компании из сфер строительства (25%) и информационных технологий (21%). Работодатели из производственной отрасли к такой практике прибегают редко (7%).

Чаще всего самозанятые оказывают услуги в области маркетинга, рекламы и дизайна, информационных технологий, логистики, строительства, управления персоналом, бухгалтерии и продаж, уточняют в SuperJob.

Как в регионах поддерживают самозанятых

На сегодняшний день самозанятые могут рассчитывать как на федеральные, так и на региональные меры поддержки. Как сообщили «Известиям» в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2022 году предусмотрено 8,9 млн рублей.

Кроме того, на территории региона для самозанятых граждан также действуют меры поддержки, реализуемые в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Например, самозанятые могут получить кредит до 500 тыс. рублей сроком до двух лет по процентной ставке, не превышающей размер ключевой ставки Центрального банка РФ.

Живое участие Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

«При недостаточности собственного залогового обеспечения при обращении в кредитные учреждения самозанятые могут воспользоваться поручительством регионального Центра предоставления гарантий, осуществляющего деятельность в составе НО «Алтайский фонд МСП». Поручительства предоставляются по займам и кредитам, получаемым на срок не менее одного года. Размер поручительства может составлять до 50% от суммы привлекаемого кредита, комиссионное вознаграждение за пользование — от 0,5 до 1,0% от суммы поручительства», — уточняют в ведомстве.

Кроме того, самозанятые граждане могут воспользоваться инструментами имущественной поддержки, которая заключается в передаче во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов и другое). В целом по состоянию на начало декабря 2021 года в регионе зарегистрировано свыше 32 тыс. самозанятых граждан.

— Востребованность указанного налогового режима подтверждается приростом числа плательщиков. Наиболее активно этот статус получают граждане, работающие в таких сферах, как перевозки, бьюти-индустрия, аренда, верстка-дизайн, автосервис, IT-сфера, строительство, репетиторство. Благоприятные условия для ведения такой деятельности обеспечиваются за счет низких налоговых ставок и оптимального режима взаимодействия с уполномоченными органами посредствам мобильного приложения.

Реализуют свои проекты в отношении самозанятых и другие регионы. Как рассказали «Известиям» в правительстве Башкирии, на территории республики действует проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Им предоставляется комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг центром «Мой бизнес», микрозаймы, а также доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства.

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Кроме того, предусмотрены в республике и программы, в рамках которых самозанятым предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью.

Как заключить социальный контракт

Что касается Калининградской области, то поддержка самозанятых осуществляется по линии двух ведомств — регионального министерства социальной политики и местного центра «Мой бизнес», сообщили «Известиям» в правительстве области.

Так, самозанятые граждане, доход которых за три последних месяца был ниже среднего прожиточного минимума на душу населения в регионе с учетом комплексной оценки нуждаемости, для создания или развития своего дела могут заключить социальный контракт по одному из направлений: ведение личного подсобного хозяйства или организация индивидуальной предпринимательской деятельности. По первому направлению они получают 100 тыс. рублей, по второму — 250 тыс. рублей. При этом по обоим направлениям перед заключением соцконтракта граждане должны пройти бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности и ведения ЛПХ.

— В следующем году планируется заключить 450 соцконтрактов по направлению «организация индивидуальной предпринимательской деятельности» и 236 соцконтрактов по ведению личного подсобного хозяйства, — уточняют в областном правительстве. — Также в Калининградской области в рамках реализации мероприятий активной политики занятости оказывается содействие гражданам в открытии собственного дела. На открытие собственного дела гражданин, подготовив бизнес-план и получив согласование муниципальной комиссии, может получить субсидию в размере 90 тыс. рублей.

Живое участие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Также самозанятые активно пользуются услугами, связанными с выставками, добавляют в ведомстве. Так, регион оплачивает им регистрационный взнос, аренду и застройку, включая оформление и оснащение стенда, аренду необходимого дополнительного оборудования, перевозку выставочных образцов и подготовку рекламных материалов.

Заключить социальный контракт также могут и жители Санкт-Петербурга, сообщил «Известиям» директор Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга Лев Кузнецов.

— Социальный контракт — письменное соглашение, заключенное между гражданином и органом социальной защиты по месту жительства, в котором гражданин обязуется выполнить ряд мер, направленных на устранение сложных жизненных обстоятельств, а органы социальной защиты — предоставить гражданину безвозмездную финансовую помощь. Выплата по социальному контракту, который заключается на срок от 3 до 12 месяцев, составляет до 250 тыс. рублей.

Кроме того, в Санкт-Петербурге поддержку самозанятым гражданам также оказывает ряд организаций, которые предоставляют бесплатные консультации юристов и бухгалтеров, помогают в регистрации в качестве самозанятого.

В Подмосковье сегодня зарегистрировано более 320 тыс. самозанятых граждан, рассказали «Известиям» в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Как и все субъекты МСП, самозанятые Московской области имеют право на получение микрозаймов в Московском областном фонде микрофинансирования, а также субсидий на компенсацию затрат на маркетплейсах — такая мера поддержки была запущена летом 2021 года, сообщили в региональном ведомстве.

Живое участие Работа логистического центра одного из крупнейших маркетплейсов Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Подмосковный мининвест компенсирует предпринимателям до 50% затрат на продвижение товаров собственного производства, работ и услуг на маркетплейсах. В программе принимают участие крупнейшие маркетплейсы: OZON, Wildberries, «AliExpress Россия», «Яндекс.Еда», «Авито», ЛеснойРесурс.рф, «Ярмарка мастеров», «Яндекс.Маркет», Детский мир, «СберМегаМаркет». Эта мера поддержки стала очень востребованной, поэтому по просьбам предпринимателей был увеличен срок подачи заявок и расширен круг заявителей, чтобы не только производители товаров, но и кафе, и рестораны из Подмосковья могли получить поддержку.