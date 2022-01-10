Живое участие: какую поддержку получат самозанятые в 2022 году
На сегодняшний день в России зарегистрировано более 3 млн самозанятых граждан. В 2022 году они смогут воспользоваться не только федеральными мерами поддержки, но и региональными. Как российские субъекты будут помогать самозанятым — в материале «Известий».
Кто сегодня может стать самозанятым
Специальный налоговый режим начал действовать в России в январе 2019 года. Тогда он был запущен лишь в нескольких российских регионах, однако в 2020 году распространился на всю страну. С тех пор, согласно федеральному закону, физические лица (в том числе ИП) могут перейти на новый налоговый режим — НПД (налог на профессиональный доход). Налоговая ставка для плательщиков НПД, или самозанятых, составляет 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. При этом самозанятый платит налог только с фактически полученного дохода и не обязан платить страховые взносы. По состоянию на 1 октября 2021 года число зарегистрированных самозанятых превысило 3,1 млн человек.
На сегодняшний день самозанятыми могут стать граждане, которые: получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества, при ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор, а также не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам.
Что касается сфер деятельности, подходящих самозанятым, в этот список входят IT, обучение, различные услуги, производство и ремонт, творческая деятельность и так далее. Как ранее отмечали в ФНС, такой налоговый режим, в частности, подойдет гражданам, которые работают удаленно через различные электронные площадки, оказывают косметические услуги на дому, продают продукцию собственного производства или же занимаются перевозкой пассажиров и грузов. Перейти на НПД также могут и фотографы или же организаторы праздников.
Не прочь поработать с самозанятыми и многие компании. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса SuperJob, сегодня около 17% российских компаний привлекают к работе самозанятых .
— Больше всего работодателей, привлекающих самозанятых, среди компаний с численностью персонала до 100 человек (19%), меньше всего — среди крупных организаций, в которых трудится свыше 1000 работников (9%). Чаще всего услугами самозанятых пользуются компании из сфер строительства (25%) и информационных технологий (21%). Работодатели из производственной отрасли к такой практике прибегают редко (7%).
Чаще всего самозанятые оказывают услуги в области маркетинга, рекламы и дизайна, информационных технологий, логистики, строительства, управления персоналом, бухгалтерии и продаж, уточняют в SuperJob.
Как в регионах поддерживают самозанятых
На сегодняшний день самозанятые могут рассчитывать как на федеральные, так и на региональные меры поддержки. Как сообщили «Известиям» в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2022 году предусмотрено 8,9 млн рублей.
Кроме того, на территории региона для самозанятых граждан также действуют меры поддержки, реализуемые в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Например, самозанятые могут получить кредит до 500 тыс. рублей сроком до двух лет по процентной ставке, не превышающей размер ключевой ставки Центрального банка РФ.
«При недостаточности собственного залогового обеспечения при обращении в кредитные учреждения самозанятые могут воспользоваться поручительством регионального Центра предоставления гарантий, осуществляющего деятельность в составе НО «Алтайский фонд МСП». Поручительства предоставляются по займам и кредитам, получаемым на срок не менее одного года. Размер поручительства может составлять до 50% от суммы привлекаемого кредита, комиссионное вознаграждение за пользование — от 0,5 до 1,0% от суммы поручительства», — уточняют в ведомстве.
Кроме того, самозанятые граждане могут воспользоваться инструментами имущественной поддержки, которая заключается в передаче во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов и другое). В целом по состоянию на начало декабря 2021 года в регионе зарегистрировано свыше 32 тыс. самозанятых граждан.
— Востребованность указанного налогового режима подтверждается приростом числа плательщиков. Наиболее активно этот статус получают граждане, работающие в таких сферах, как перевозки, бьюти-индустрия, аренда, верстка-дизайн, автосервис, IT-сфера, строительство, репетиторство. Благоприятные условия для ведения такой деятельности обеспечиваются за счет низких налоговых ставок и оптимального режима взаимодействия с уполномоченными органами посредствам мобильного приложения.
Реализуют свои проекты в отношении самозанятых и другие регионы. Как рассказали «Известиям» в правительстве Башкирии, на территории республики действует проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Им предоставляется комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг центром «Мой бизнес», микрозаймы, а также доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, предусмотрены в республике и программы, в рамках которых самозанятым предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью.
Как заключить социальный контракт
Что касается Калининградской области, то поддержка самозанятых осуществляется по линии двух ведомств — регионального министерства социальной политики и местного центра «Мой бизнес», сообщили «Известиям» в правительстве области.
Так, самозанятые граждане, доход которых за три последних месяца был ниже среднего прожиточного минимума на душу населения в регионе с учетом комплексной оценки нуждаемости, для создания или развития своего дела могут заключить социальный контракт по одному из направлений: ведение личного подсобного хозяйства или организация индивидуальной предпринимательской деятельности. По первому направлению они получают 100 тыс. рублей, по второму — 250 тыс. рублей. При этом по обоим направлениям перед заключением соцконтракта граждане должны пройти бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности и ведения ЛПХ.
— В следующем году планируется заключить 450 соцконтрактов по направлению «организация индивидуальной предпринимательской деятельности» и 236 соцконтрактов по ведению личного подсобного хозяйства, — уточняют в областном правительстве. — Также в Калининградской области в рамках реализации мероприятий активной политики занятости оказывается содействие гражданам в открытии собственного дела. На открытие собственного дела гражданин, подготовив бизнес-план и получив согласование муниципальной комиссии, может получить субсидию в размере 90 тыс. рублей.
Также самозанятые активно пользуются услугами, связанными с выставками, добавляют в ведомстве. Так, регион оплачивает им регистрационный взнос, аренду и застройку, включая оформление и оснащение стенда, аренду необходимого дополнительного оборудования, перевозку выставочных образцов и подготовку рекламных материалов.
Заключить социальный контракт также могут и жители Санкт-Петербурга, сообщил «Известиям» директор Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга Лев Кузнецов.
— Социальный контракт — письменное соглашение, заключенное между гражданином и органом социальной защиты по месту жительства, в котором гражданин обязуется выполнить ряд мер, направленных на устранение сложных жизненных обстоятельств, а органы социальной защиты — предоставить гражданину безвозмездную финансовую помощь. Выплата по социальному контракту, который заключается на срок от 3 до 12 месяцев, составляет до 250 тыс. рублей.
Кроме того, в Санкт-Петербурге поддержку самозанятым гражданам также оказывает ряд организаций, которые предоставляют бесплатные консультации юристов и бухгалтеров, помогают в регистрации в качестве самозанятого.
В Подмосковье сегодня зарегистрировано более 320 тыс. самозанятых граждан, рассказали «Известиям» в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Как и все субъекты МСП, самозанятые Московской области имеют право на получение микрозаймов в Московском областном фонде микрофинансирования, а также субсидий на компенсацию затрат на маркетплейсах — такая мера поддержки была запущена летом 2021 года, сообщили в региональном ведомстве.
Работа логистического центра одного из крупнейших маркетплейсов
— Подмосковный мининвест компенсирует предпринимателям до 50% затрат на продвижение товаров собственного производства, работ и услуг на маркетплейсах. В программе принимают участие крупнейшие маркетплейсы: OZON, Wildberries, «AliExpress Россия», «Яндекс.Еда», «Авито», ЛеснойРесурс.рф, «Ярмарка мастеров», «Яндекс.Маркет», Детский мир, «СберМегаМаркет». Эта мера поддержки стала очень востребованной, поэтому по просьбам предпринимателей был увеличен срок подачи заявок и расширен круг заявителей, чтобы не только производители товаров, но и кафе, и рестораны из Подмосковья могли получить поддержку.
Кроме того, самозанятые Подмосковья могут арендовать место в коворкингах региона на льготных условиях — 90% от стоимости аренды компенсируется из бюджетных средств. Помимо финансовых мер поддержки, регулярно проводятся обучающие курсы для самозанятых. В 2022 году министерство сохранит весь комплекс мер поддержки для самозанятых граждан, которыми охватит не менее 10% от общего числа всех самозанятых, подчеркнули в ведомстве.