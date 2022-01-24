«Вклад» с двузначным процентом: стоит ли сейчас покупать российские корпоративные облигации

Текущая доходность многих самых надежных корпоративных облигаций российских эмитентов сейчас доходит до 11% годовых — это больше, чем текущая инфляция и ставки по банковским вкладам. Но даже у такого относительно безрискового инструмента есть свои особенности, на которые консервативным инвесторам стоит обратить внимание. Подробнее — в материале «Известий».

Тише едешь — дальше будешь

В конце января состоится размещение корпоративных облигаций одного из крупнейших российских лесопромышленных холдингов «Сегежа Групп» с финальным размером ставки купона 10,9% годовых (сбор заявок по ним уже завершен). Но как и любой другой биржевой инструмент, купить корпоративные облигации можно не только на размещении.

Так, например, частный инвестор может приобрести долговые бумаги девелопера «Самолет» с погашением в феврале 2024-го и доходностью к погашению 11,42%, а один из выпусков Совкомбанка с погашением в сентябре 2024-го дает доходность к погашению на уровне 10,56%. Ставка по облигациям «М.Видео» составляет 10,4%, а по социальным облигациям ДОМ.РФ — 10,21%. Все эти показатели доходности превышают как нынешние ставки по банковским депозитам, так и нынешний процент инфляции. Проще говоря, рублевые активы, вложенные в такие инструменты, дают положительную реальную пассивную доходность.

Суть такого биржевого инструмента в том, что, приобретая такие бумаги, покупатель как бы дает деньги в долг эмитенту под определенный фиксированный процент, а по истечении срока такого «займа» эмитент возвращает средства инвестору, объясняет в беседе с «Известиями» основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Вклад с двузначным процентом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Такие бумаги действительно выгодны для инвесторов: например, в данный момент доходность корпоративных облигаций РФ по надежным эмитентам может доходить до 11% годовых в рублях. По корпоративным облигациям компаний с более высокими рисками — до 20% годовых в рублях. Но есть и свои сложности — при выборе облигаций не обойтись без серьезного анализа конкретного эмитента, иначе можно сильно потерять, если компания разорится, — предупреждает собеседник издания.

С одной стороны, биржевые эксперты рекомендуют использовать такие инструменты не только консервативным инвесторам, но и тем, кто использует более агрессивные стратегии на рынке. Но вместе с тем инвестор может полностью составить портфель именно из таких инструментов с фиксированной доходностью — такая консервативная стратегия больше всего подходит для того, чтобы накопить на какую-то крупную покупку либо отложить побольше средств на комфортную старость (например — предпенсионерам).

— В России, в отличие от западных стран, крайне развитый биржевой рынок долга, что позволяет приобретать этот тип бумаг инвесторам даже с некрупными счетами. Корпоративный сегмент имеет более низкую ликвидность по сравнению с госбумагами, но, с другой стороны, дает и более высокую доходность, — рассуждает специалист по долговому рынку управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. — Сейчас можно собрать портфель корпоративных облигаций со средним сроком около трех лет и доходностью более 11% годовых.

Смысл облигаций в том, что пассивный доход по ним формируется в виде купонных выплат, которые производятся в заранее определенные сроки. Тут важно разделять два понятия: текущая доходность и доходность к погашению.

Вклад с двузначным процентом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как объясняет старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Дмитрий Постоленко, купонная ставка рассчитывается от номинальной стоимости облигации. Это значит, что если номинал бумаги составляет 100 рублей, а ставка — 9%, то инвестор получит 9 рублей.

Однако после первичного размещения облигации могут торговаться как выше, так и ниже номинальной стоимости. Таким образом, доход от купонных выплат может быть больше или меньше. Например, если выкупили облигацию по 95 рублей, то каждый квартал вы будете получать 9 рублей, и это будет уже 9,5% годовых для вас, хотя номинально доходность самой облигации, как указано выше, составляет 9%. Доходность к погашению состоит из купонной доходности, которую инвестор зафиксировал при покупке, а также из разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью облигации, которую он получит при погашении. В нашем расчете это будет 14,5% — 9,5% купонная доходность, плюс 5% при погашении по 100 рублей бумаг, купленных по 95 рублей.

Процент означает риск

Несмотря на то что риски у облигаций значительно ниже, чем при торговле акциями, свои подводные камни у такого инструмента тоже есть. Яркий пример — дефолт по облигациям выпуска БО-07 ритейлера OR Group (бренд «Обувь России»), случившийся 21 января. Компания не погасила в срок бумаги на сумму 592 млн рублей, притом что погасила последний 20-й купон по этому выпуску.

Важно понимать, что размещать такие ценные бумаги на бирже могут не только полностью частные компании, но и компании с государственным участием. Однако принадлежность к государству не является 100%-ной страховкой от дефолта.

— Из свежих примеров — Объединенная вагоностроительная компания (ОВК), которая через госбанки по большей части принадлежит государству. Несмотря на это, в 2021 году компания допустила дефолт по своим облигациям. Поэтому в первую очередь стоит ориентироваться на финансовое состояние эмитента или поручителя, — объясняет Дмитрий Александров.

Вклад с двузначным процентом Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В целом Дмитрий Постоленко считает нынешнюю ситуацию на фондовом рынке России хорошей возможностью зафиксировать высокую купонную доходность по облигациям, поскольку они торгуются значительно ниже номинальной стоимости.

— Сейчас именно такой момент, доходности корпоративных облигаций сейчас двузначные — выше инфляции и депозитов даже с учетом повышения ставки. В то же время в стоимость облигаций уже частично заложены геополитические риски, что делает их еще более привлекательными, — говорит Постоленко.

Чтобы выбрать надежную бумагу с адекватной доходностью, частному инвестору нужно проанализировать отчетность компании, причем желательно за длительный срок — важно понимать, как она ведет бизнес и насколько способна обслуживать собственные долги. Есть и другие моменты, которые касаются чисто технических моментов.

— Важно учесть и дюрацию, или срок погашения, облигаций. Чем выше срок, тем выше процентные риски: если будет дальнейший рост ставок в экономике, наиболее длинные бумаги будут падать сильнее всего. Поэтому для консервативного портфеля я бы выбрал бумаги до трех лет, — объясняет Дмитрий Александров.

Федор Сидоров из «Школы практического инвестирования» добавляет, что значимым подспорьем при выборе облигаций являются не только мнения отдельных аналитиков, но и рейтинговая оценка компании, которую выставляют и перманентно обновляют соответствующие агентства с аккредитацией Банка России. У нас в стране есть четыре таких агентства — Национальное рейтинговое агентство (НРА), Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Национальные кредитные рейтинги (НКР) и «Эксперт РА».

Вклад с двузначным процентом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Вместе с тем Федор Сидоров отмечает, что потенциальным покупателям корпоративных облигаций нужно смотреть на общую динамику рынка, где работает компания.

— Потому что понятно: в условиях кризиса те или иные сектора будут снижаться, как, например, туризм и авиаперевозки во время пандемии, а другие — расти — те же фарма или ритейл. Стоит учитывать, что в текущий момент складывается такая ситуация, что очень многое зависит от доходов людей, — объясняет собеседник «Известий».

Дмитрий Постоленко из «Сбер Управление Активами» добавляет, что чрезмерно высокая доходность по корпоративным облигациям сопряжена со значительными рисками. Поэтому бумаги таких компаний стоит дополнительно и очень пристально анализировать перед покупкой. Но для инвесторов, которые сомневаются в своих аналитических способностях, есть более простой вариант.