Четкий сигнал: ЦБ может поднять ключевую ставку выше 9%

Смещение кривой доходности российских ОФЗ на всех участках, произошедшее в начале недели, явно свидетельствует о том, что рынок ждет от Банка России очередного повышения ключевой ставки — до 9% годовых или еще выше. «Известия» выяснили, как на это следует реагировать консервативным частным инвесторам и что может вынудить регулятор сделать ключевую ставку двузначной в этом году.

Год начался с обвала

В результате первых полноценных торгов на рынке ОФЗ в этом году кривая доходности на участке трех-пяти лет сдвинулась на 20 б.п., на участке семи-десяти лет — на 10 – 14 б.п., а на участке 15 – 20 лет — на 6 – 8 б.п. , обращают внимание авторы профильного Telegram-канала MMI. Таким образом, вся кривая ушла выше нынешнего уровня ключевой ставки в 8,5%, причем доходность коротких бумаг оказалась выше, чем длинных. По мнению MMI, это явно сигнализирует о том, что рынок ожидает очередного повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании регулятора, которое должно пройти 11 февраля.

В пользу этой версии говорит и предварительная оценка инфляции за прошлый год: по данным Росстата, ее показатель в декабре составил 8,39% год к году, что значительно превышает прогноз Банка России в 7,4–7,9%.

В беседе с «Известиями» управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров подтвердил, что на практике доходности ОФЗ являются следствием ожиданий рынка по ставке Банка России, а также инфляционных ожиданий. При этом Александров, как и другие собеседники издания, отметил, что геополитические факторы (политическая нестабильность в Казахстане плюс переговоры по безопасности между Россией и Западом) тоже влияют на доходности ОФЗ, но в нынешней ситуации рост доходностей обусловлен в первую очередь состоянием мировой экономики.

Четкий сигнал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Основной фактор — общемировая тенденция к росту ставок центробанков на фоне растущей инфляции. Скорее всего, мы увидим несколько повышений ставки ФРС, и это неизбежно приведет к росту доходностей бондов на развивающихся рынках, — говорит экономист.

Главный аналитик банка ПСБ Дмитрий Монастыршин в комментарии «Известиям» отметил, что если в ближайшие полгода ЦБ повысит ключевую ставку до 9,5% в соответствии с базовым сценарием банка, то вся кривая доходности ОФЗ выйдет в диапазон 9,25 – 9,75%. В результате владельцы длинных бумаг с фиксированным купоном увидят отрицательную переоценку своих инвестиций.

Вырастет ли ставка до двузначных значений

Важно отметить, что единого мнения по поводу того, станет ли ставка в 9% пиковой в нынешнем цикле ужесточения ДКП, у аналитиков нет. Так, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что в соответствии с базовым сценарием уже во втором полугодии этого года инфляция начнет замедляться за счет высокой базы прошлого года и нескольких раундов повышения ключевой ставки ЦБ, и это может нивелировать необходимость дальнейшего поднятия ставки. При этом ее роста до 10% и более эксперт не ожидает. По его словам, такой сценарий стоит рассматривать только в случае дальнейшего заметного роста потребительских цен в стране.

— Это может быть только продолжающееся ускорение инфляции, в том числе импортируемой извне. Однако в базовом сценарии не ожидаю ключевую на уровне 10% в этом году. Наоборот, к концу 2022-го допускаю, что она может быть даже чуть ниже текущих значений, — говорит Карпунин.

Четкий сигнал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Его позицию разделяет и Дмитрий Монастыршин из ПСБ. По словам собеседника «Известий», рост ключевой ставки до 10% и выше возможен, если инфляция продолжит ускоряться и достигнет 9,5 – 10%.

— Вероятность данного сценария мы оцениваем как низкую — около 15%. В ближайшие месяцы мы ждем разворот инфляционного тренда вниз, — говорит он.

Но вместе с тем экономист добавляет, что рост доходностей в облигациях наблюдается по всему миру: за время новогодних каникул доходность UST-10 (гособлигаций США) выросла на 25 б.п., 10-летних госбумаг Германии — на 14 б.п., Великобритании — на 21 б.п., Австралии — на 26 б.п. Гособлигации развивающихся стран в местной валюте также выросли в доходности.

Это в свою очередь говорит о том, что инфляционные риски по всему миру на деле гораздо выше, чем ожидалось ранее. Так, согласно прогнозу Goldman Sachs, в этом году ФРС поднимет ставку целых четыре раза. И российский ЦБ будет вынужден реагировать на это соответствующим образом, так что ключевая ставка в 9% — не предел нынешнего цикла.

— В целом тенденция на рост ставок со стороны центральных банков означает, что государства пытаются реагировать на рост инфляции через стагнацию в экономике, — объясняет основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

Четкий сигнал Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Эту позицию частично поддерживает и Дмитрий Александров из ИК «Иволга Капитал».

— Я считаю, что двузначная ключевая ставка в России в 2022 году вполне реальна. Рыночный консенсус сейчас — рост ставки на ближайшем заседании не менее чем на 0,5%, что уже отправит ее значение на уровень 9% плюс, — объясняет Александров. — При этом внутри года я ожидаю роста ставок в развитых экономиках, в первую очередь в США, что может привести к необходимости дальнейшего поднятия ключевой ставки и в России.

Что делать консервативному инвестору

В нынешней ситуации уже свершившегося сдвига в российских облигациях консервативный инвестор, который предпочитает пользоваться такими финансовыми инструментами, должен сделать для себя выводы на будущее, считает Дмитрий Александров.

— Я бы воспринял такое движение как продолжение неопределенности на рынке облигаций, то есть сигнал к более осторожному инвестированию. На мой взгляд, пока рано уходить в длину, я бы не ждал быстрой победы над инфляцией. На мой взгляд, весь мир ждет относительно продолжительный период более высоких уровней инфляции , чем мы привыкли в последнее десятилетие или в последние годы, — сказал собеседник «Известий».

Четкий сигнал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Если ЦБ и дальше будет повышать ключевую ставку, это выльется в очередное падение цены долговых бумаг на вторичном рынке, то есть обернется убытками для инвесторов в долговые бумаги.

Дмитрий Монастыршин из ПСБ добавляет, что для частных инвесторов, ожидающих дальнейшего роста повышения ставок, предпочтительна покупка облигаций с привязкой к инфляции и ставке межбанковского кредитования RUONIA.

— Рост доходности ОФЗ с фиксированной ставкой купона происходит через снижение цен облигаций, особенно сильно это отражается в бумагах с длинным сроком погашения. Поэтому если и держать бумаги с фиксированным купоном, то короткие — до одного года, — объясняет Монастыршин. — Депозиты также лучше укоротить, так как через три-шесть месяцев ставки будут выше, чем сейчас.

Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций», напротив, не видит в нынешнем сдвиге ничего критичного.

— Индекс гособлигаций RGBI сейчас находится выше уровня ноября. То есть мы не на минимумах по средним и длинным ОФЗ. Падение ОФЗ в августе-ноябре было гораздо более существенным, — подытожил собеседник «Известий».