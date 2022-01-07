Эфир и ум: в 2022-м капитализация крипторынка достигнет $4 трлн

В первом полугодии 2022-го курс биткоина обновит исторический максимум и может даже достигнуть $100 тыс., однако затем окажется под давлением , прогнозируют эксперты. При этом, по их словам, значительный объем длинных вложений не позволит монете резко подешеветь, как это было в 2018-м . Аналитики считают, что Ethereum окажется более инвестиционно привлекательным и за счет активного расширения проектов на основе его блокчейна способен подорожать до $6 тыс. Однако уже в 2022 году Центробанк может ужесточить контроль за операциями с криптой на территории страны.

По бычьему тренду

Текущая ситуация на крипторынке предполагает рост курса биткоина и цифровых валют в целом. В I квартале 2022-го цена главной монеты будет подвержена бычьей динамике, может обновить исторический максимум и превысить $70 тыс. , уверен ведущий аналитик финансовой компании 8848 Invest Виктор Першиков. По его словам, основной причиной повышения станет инфляция фиатных денег, которая вынуждает инвесторов искать альтернативные инструменты для вложений. Кроме того, увеличивается число институциональных участников рынка, в том числе на фоне запуска банками и компаниями продуктов на основе криптовалют, например биржевых инвестиционных фондов.

Сейчас заметен повсеместный интерес корпоративного сектора и даже государств к размещению резервов в цифровых активах, это мощный фактор спроса и повышения цены биткоина, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход. По его мнению, бычий тренд продолжится в 2022-м и год может стать не менее успешным для рынка, чем 2021-й. При этом цена главной криптовалюты способна превысить отметку $100 тыс., а стоимость Ethereum составить $5,8–6 тыс .

Виктор Першиков также ожидает рекордных значений на рынке криптовалют, однако прогнозирует рост биткоина в начале года, а сектора в целом и Ethereum — во втором полугодии. После обновления главной монетой исторического максимума ее цена может начать снижаться и зафиксироваться в первые шесть месяцев в диапазоне $40–75 тыс . Это произойдет на фоне ужесточения монетарной политики мировыми Центробанками, сворачивания программ количественного смягчения, из-за чего инвесторы начнут забирать средства с рынка криптовалют.

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При этом во втором полугодии капитализация сектора может достичь уже $4 трлн за счет активного расширения сегментов DeFi, GameFi, NFT и метавселенных . Такое повышение приведет к росту курса Ethereum — наиболее популярной платформы для децентрализаванных финансов и NFT-проектов. Стоимость второй по капитализации монеты в 2022 году может достичь отметки в $6 тыс. , рассказал эксперт. И эта криптовалюта будет более инвестиционно привлекательна, чем биткоин.

Справка «Известий» DeFi — это децентрализованная общедоступная экосистема финансовых приложений и сервисов, основанных на блокчейне. NFT — невзаимозаменяемый токен, он имеет свой уникальный идентификатор, отслеживается и не может быть заменен другими, в отличие от обычных криптовалют, как, например, биткоин. Такая монета может быть привязана к уникальному объекту в реальном мире и подтверждать владение предметом. GameFi — это индустрия блокчейн-игр, объединяющая игровую механику с децентрализованными финансами.

С таким прогнозом согласен ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. По его мнению, в 2022 году капитализация рынка может достичь 4 трлн, при этом Ethereum будет занимать всё более значительную позицию по отношению к главной монете . Его рост поддержат растущие секторы NFT и DeFi. Активное расширение этих проектов и интеграция криптовалют в сервисы и платежные системы компаний станут основными тенденциями наступившего года, ожидает эксперт.

Только вперед

Курс биткоина может испытать давление в начале года, однако крупного спада, как в 2018-м, не будет , так как рынок наполнен долгосрочными инвесторами, которые не торопятся продавать активы, сообщил Янис Кивкулис.

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В 2022 году главная криптовалюта может укрепиться до $75 тыс . и даже выше, считает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Кроме того, в середине года состоится обновление Ethereum, которое изменит механизм обработки транзакций и может значительно расширить сеть. Это событие способно повысить цену второй по популярности монеты до $7–8 тыс., а общую капитализацию крипторынка — до $4 трлн .

На текущий момент курс биткоина находится на уровне $50,7 тыс., а индекс его доминирования составляет 40%. При последнем обновлении главной криптовалютой ее исторического максимума это значение превышало 47%. В начале ноября 2021-го ведущая монета подорожала до рекордных $67,5 тыс., а размер общей капитализации крипторынка составил $2,9 трлн. Цена Ethereum сейчас составляет примерно $4 тыс.

Регуляторная политика будет оказывать ключевое влияние на сегмент цифровых активов. В конце 2021-го Центробанк дал понять, что не видит будущего для криптовалют на российском рынке и рассказал, как банки могут ограничить использование таких активов. Поэтому сценарий запрета на обращение криптовалют на территории страны вполне вероятен, считает основатель Anderida financial group Алексей Тараповский. Однако активное освещение этой темы в публичном пространстве может привести к обратному эффекту — повышенному вниманию и спросу на цифровые активы.

На текущий момент криптовалютами заинтересовались даже те потребители, которые игнорировали этот сегмент в предыдущие волны популярности цифровых валют. Из-за этого уже в первой половине 2022-го может произойти значительный рост количества операций с криптой, совершаемых россиянами, отметил эксперт.

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Руководитель аналитического департамента международной финансовой компании AMarkets Артем Деев согласен, что стоит ожидать ужесточения регулирования криптовалют. В 2022 году могут значительно усилить контроль за их покупкой и продажей на территории страны. Кроме того, из-за роста ставок со стороны центральных банков рисковые активы могут начать терять привлекательность и оказаться под давлением , считает эксперт.

В крупнейших кредитных организациях и Банке России оперативно не ответили на запрос «Известий» об ограничении использования цифровых активов.