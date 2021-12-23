 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Джонсон и Шольц согласились с важностью взаимодействия с РФ по Украине
Наука
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»
Спорт
НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине
Мир
Контактная группа договорилась вернуться к режиму тишины в Донбассе
Общество
Ректора КФУ арестовали на два месяца
Мир
Украина и Венгрия заключили соглашение о транспортировке газа из ЕС
Мир
В Великобритании побит антирекорд выявленных за сутки случаев коронавируса
Мир
Глава ВОЗ призвал «покончить с пандемией» коронавируса в 2022 году
Общество
Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин
Мир
Полянский заявил о «кольце нестабильности» вокруг России и Белоруссии
/

Замерзнуть за биткоины: чем опасен нелегальный майнинг и как его победить

С бытовыми майнерами криптовалют предлагают бороться при помощи дифференцируемых тарифов
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Главный слайд
Начало статьи
Замерзнуть за биткоины: чем опасен нелегальный майнинг и как его победить
2021-12-21 22:19:52">
2021-12-21 22:19:52
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России может полностью запретить инвестиции в криптовалюты в стране из-за «рисков нарушения финансовой стабильности» — в последнее время число подобных трансакций только растет. Но некоторые эксперты утверждают, что гораздо большие риски создают не те, кто инвестирует в цифровые активы, а те, кто их «добывает». Отдельные региональные суды уже научились наказывать нелегальных майнеров, но это не избавляет общество и бизнес от энергетической составляющей данной проблемы. Для всех будет лучше, если помочь криптоэнтузиастам выйти из тени, — такое мнение поддерживают в том числе и в Минэнерго.

Не спрятаться, не скрыться: в России планируют начать конфискации криптовалюты
Генпрокуратура занялась вопросами регулирования оборота цифровых денег

«Церковь святого битка»

Яркий случай, демонстрирующий жизнь нелегального майнинга в России, произошел на днях в Смоленске, где местная прокуратура организовала проверку в местном государственном университете спорта и обнаружила работающую майнинговую ферму. По предварительной оценке, ущерб образовательному учреждению, которое всё это время оплачивало электричество для машинок, составил более 5 млн рублей.

Когда злоумышленник будет найден, местным судам, вероятно, пригодится опыт иркутских коллег, где уже не один год успешно работают с исками к нелегальным майнерам, причем вне зависимости от того, какое лицо оказывается на скамье подсудимых — физическое или юридическое. Так, в августе этого года судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда оставила в силе решение Ленинского районного суда Иркутска от 14 сентября прошлого года, обязавшего одного из местных жителей выплатить «Иркутскэнергосбыту» почти 1,7 млн рублей за электричество, «съеденное» его майнинг-фермой.

Замерзнуть за биткоины_1
Майнинг ферма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Так и майнит: энергопотребление в России может вырасти в 2,5 раза из-за добытчиков крипты
Какие риски для снабжения граждан электричеством увидел бизнес

В 2018-м местный арбитражный суд отказал в удовлетворении иска «Церкви евангельских христиан «Благодать» о возмещении 1,1 млн рублей, которые организация выплатила той же сбытовой компании после того, как последняя, выявив признаки майнинга, перевела компанию в другую категорию плательщиков — до этого по договору к ней применялся тариф «потребители, приравненные к населению, расположенные в городском населенном пункте».

Для Иркутска проблема нелегальных майнеров с каждым годом становится всё актуальнее: в беседе с «Известиями» пресс-секретарь «Иркутскэнерго» Евгения Романова рассказала, что только с начала этого года компания выявила 1100 подобных нарушений, подала 85 исков в суды на 73,3 млн рублей и уже выиграла девять дел.

В комментарии «Известиям» руководитель практики интеллектуальной собственности и информационного права Maxima Legal Максим Али рассказал, что в последнем случае решение суда выглядит так, что особых сложностей в сборе доказательств у энергетиков не возникло. Поэтому, для того чтобы облегчить судебную практику по таким делам, вносить какие-то изменения в существующее законодательство смысла нет.

— Строго говоря, такие дела имеют мало отношения к законодательству о цифровых активах. Как мы видим из этого дела, «обычного» законодательства оказалось вполне достаточно, чтобы разрешить спор, — говорит Али.

Замерзнуть за биткоины_2
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По мнению эксперта, сложности могли бы возникнуть в случае, если бы кто-то создавал подставные заведомо неплатежеспособные юридические лица — тогда отстоять свои интересы без помощи правоохранительных органов «Иркутскэнергосбыт» вряд ли смог бы.

CEO сервиса Bitnalog Дмитрий Мачихин, в свою очередь, отметил, что хотя правовая система в России не основывается на прецедентном праве, формировать такую судебную практику всё равно необходимо, поскольку вынесенные судебные решения де-факто всё равно имеют вес для вынесения последующих судебных решений, хотя законодательно это и не закреплено.

На грани прорыва: биткоин может обновить рекорд в начале 2022-го
Почему криптовалюта подешевела на $15 тыс. за один день и что определит дальнейший прогноз

Особенно важна роль судебной практики при недостаточном законодательном регулировании определенной отрасли. Если точных законов нет, то судьи начинают формировать правовое регулирование по данным вопросам, особенно важными прецедентами в таких случаях являются решения Верховного суда РФ, — говорит Мачихин. — Это полностью применимо к криптовалютной сфере.

Маленький завод

Борьба с серыми майнерами — не просто вопрос денежной компенсации: нелегальный майнинг — это реальная угроза для обычных потребителей. Собеседница издания отмечает, что уже второй год подряд организация в зимний период (когда фермы легче охлаждать благодаря естественным метеоусловиям) наблюдает резкий рост потребления электроэнергии, который приводит к перегрузке сетей, их выходу из строя.

— Самыми проблемными точками в этом направлении являются населенные пункты Хомутово, Грановщина и Баклаши\Введенщина в Шелеховском районе. Основной причиной роста полезного отпуска электроэнергии является активная генерация криптовалюты, — говорит Романова. — Жители перечисленных населенных пунктов оплачивают электроэнергию по самому низкому, так называемому сельскому тарифу — 0,861 кВт·ч, что делает деятельность по добыче криптовалюты наиболее экономически выгодной.

Замерзнуть за биткоины_3
Майнинг ферма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Истинный парадиз: Сальвадор построит Биткоин-Сити на вулкане
Создание города без налогов начнётся уже в следующем году

Важно понимать, что профиль нагрузки при потреблении электроэнергии на бытовые нужды существенно отличается от профиля нагрузки потребления майнинга — он круглосуточный и беспрерывный, что накладывает дополнительную нагрузку на сетевую инфраструктуру. По сути, такие фермы работают в режиме 24/7, то есть их коэффициент одновременности работы сети равен единице — это больше, чем у алюминиевого завода. Бытовые сети же рассчитаны на коэффициенты 0,2–0,4 в летний и 0,6–0,7 в зимний период.

Представитель ассоциации «НП Совет рынка» в беседе с «Известиями» добавил, что непосредственно кроме роста аварийности нелегалы ухудшают экономические условия для других потребителей электроэнергии, ведь бизнес, по сути, платит за нее больше, чтобы для простых людей она оставалась сравнительно дешевой.

— Необходимо отметить, что тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей устанавливаются региональными регуляторами на уровне существенно более низком, чем цены для прочих потребителей. Распространение бытового майнинга может привести к росту и без того предельно высокого уровня перекрестного субсидирования и сказаться на тарифах для прочих потребителей, что только усугубит ситуацию, — говорит собеседник издания.

Монетный вор: у россиян стали красть деньги при запуске фейковых криптовалют
Как работают новые схемы мошенничества с токенами

Въезд под разрешающий знак

Фактически заниматься майнингом в России не запрещено. Как отмечает руководитель юридического департамента хостинг-провайдера reg.ru Павел Патрикеев, действующий Федеральный закон «О цифровых финансовых активах» от 31.07.2020 (259-ФЗ), который в настоящий момент регулирует оборот биткоинов в РФ, вообще не дает определения такому понятию, а соответственно, и не запрещает такой вид деятельности.

Если лицо платит налоги согласно закону — а цифровые активы признаны имуществом и с прибыли от продажи криптовалюты выплачивается НДФЛ — и не использует криптовалюту запрещенным образом — например, как платежное средство, — то законодательства при непосредственном майнинге оно не нарушает, — говорит Патрикеев.

Что касается «серых» схем с подключением ферм к бытовым сетям — очевидно майнеры экономят расходы на оплату электроэнергии и стараются максимально дешевыми и доступными средствами нарастить мощности для майнинга, прибегая к не вполне законным схемам.

Законный способ, поясняет руководитель компании Comino Евгений Власов, — пользоваться услугами дата-центров. В России в их лице часто выступают дата-центры, занимающиеся рендерингом видео. При этом сам по себе майнинг запрещать ни в коем случае нельзя, поскольку это убьет перспективную криптоиндустрию в принципе, предупреждает эксперт.

Замерзнуть за биткоины_5
Биткоин на клавиатуре компьютера
Фото: Global Look Press/EIBNER/DROFITSCH
Спасти рядового «Кальмара»: на что рассчитывали создатели криптовалюты Squid
Зачем инвесторы скупают обвалившийся до нуля токен

— Сейчас есть множество блокчейнов, и в одном необходимо создавать трансакции, в другом — субтокены. В Европе всё просто — получаешь электричество, а за него ты предоставляешь IT-услуги в определенном объеме, платишь налоги и создаешь рабочие места. Это единственно верный путь, — говорит Власов.

Тем более, по словам эксперта, в России электричество — это отрасль, генерирующая избыток, а майнинг приносит доход для энергетических компаний. Самый мудрый подход, по его мнению, — монетизация своих ресурсов и развитие цифрового бизнеса в стране.

Опыта успешного взаимодействия между криптоиндустрией и государством в мире много, говорит управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин, поэтому варианты по его налаживанию в России есть у кого подсмотреть. В числе таких стран — Казахстан, легализовавший майнинг законом от 25 июня 2020-го. Уже после его принятия появились различные нормативно-правовые акты, регулирующие отдельные аспекты майнинга, что позволило стране занять второе место в мире в рейтинге Кембриджского университета по объему вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткоина.

Россия в том же рейтинге занимает третье место. Таким образом, российскому законодателю стоит изучить опыт других стран и сформировать собственную позицию в отношении различных аспектов, связанных с майнинговой деятельностью, которая будет отвечать интересам майнеров, государства и общества в целом, — говорит Тугарин.

Время малых: курс Ethereum может достичь $6 тыс. до конца года
Почему спрос на альткоины резко вырос и какие из них продолжат дорожать

Павел Патрикеев из reg.ru, в свою очередь, апеллирует к опыту Швейцарии и Исландии, а также Мальты, на территории которой закон о виртуальных финансовых активах был принят еще в 2018-м.

Что с ними делать?

Что касается компаний, которые работают в открытую и не занимаются банальным воровством электроэнергии, для них необходимость подключаться к сетям решается довольно просто. Как рассказали «Известиям» в «Иркутскэнергосбыте», для такого вида деятельности существуют специальные площадки в Иркутском, Усольском, Шелеховском и других районах региона. Еще одна такая площадка в 2020 году была организована в Братске.

— На каждом из 14 модулей вмещается до 400 майнеров. Естественно, там действуют свои тарифы, условия, чего не скажешь о предпринимателях «в домах», которые платят за электроэнергию по тарифу для населения, да еще и часто по сельскому, — говорит Романова.

Замерзнуть за биткоины_4
Платы ферм для майнинга криптовалют
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Опасная игра: подходит ли биткоин для сбережений
Волатильность криптовалют делает их рискованным финансовым инструментом

Что касается борьбы с нелегалами, вариантов несколько. В «Иркутскэнергосбыте» предлагают ввести дифференцированный тариф аналогично тому, как это работает в Крыму: потребил выше нормы — значит, должен больше платить.

— Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил письмо в Министерство энергетики РФ с описанием сложившейся ситуации и предложением ввести дифференцированный тариф для предпринимателей, которые занимаются добычей криптовалюты. Энергетики и муниципальная власть региона поддерживают это предложение главы области, — рассказали в компании. Представитель ассоциации «НП Совет рынка» подтвердил, что в отрасли считают введение дифференциации тарифов целесообразным в тех случаях, когда объемы потребления значительно превышают характерные для массового бытового потребления.

Кроме того, в «Иркутскэнергосбыте» уверены, что майнинг необходимо признать коммерческой деятельностью и применять к ней несубсидируемые тарифы. В Минэнерго «Известиям» подтвердили, что знакомы с таким предложением и согласны с ним.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021