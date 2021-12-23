Замерзнуть за биткоины: чем опасен нелегальный майнинг и как его победить

Банк России может полностью запретить инвестиции в криптовалюты в стране из-за «рисков нарушения финансовой стабильности» — в последнее время число подобных трансакций только растет. Но некоторые эксперты утверждают, что гораздо большие риски создают не те, кто инвестирует в цифровые активы, а те, кто их «добывает». Отдельные региональные суды уже научились наказывать нелегальных майнеров, но это не избавляет общество и бизнес от энергетической составляющей данной проблемы. Для всех будет лучше, если помочь криптоэнтузиастам выйти из тени, — такое мнение поддерживают в том числе и в Минэнерго.

«Церковь святого битка»

Яркий случай, демонстрирующий жизнь нелегального майнинга в России, произошел на днях в Смоленске , где местная прокуратура организовала проверку в местном государственном университете спорта и обнаружила работающую майнинговую ферму. По предварительной оценке, ущерб образовательному учреждению , которое всё это время оплачивало электричество для машинок, составил более 5 млн рублей.

Когда злоумышленник будет найден, местным судам, вероятно, пригодится опыт иркутских коллег, где уже не один год успешно работают с исками к нелегальным майнерам, причем вне зависимости от того, какое лицо оказывается на скамье подсудимых — физическое или юридическое. Так, в августе этого года судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда оставила в силе решение Ленинского районного суда Иркутска от 14 сентября прошлого года, обязавшего одного из местных жителей выплатить «Иркутскэнергосбыту» почти 1,7 млн рублей за электричество, «съеденное» его майнинг-фермой.

В 2018-м местный арбитражный суд отказал в удовлетворении иска «Церкви евангельских христиан «Благодать» о возмещении 1,1 млн рублей , которые организация выплатила той же сбытовой компании после того, как последняя, выявив признаки майнинга, перевела компанию в другую категорию плательщиков — до этого по договору к ней применялся тариф «потребители, приравненные к населению, расположенные в городском населенном пункте».

Для Иркутска проблема нелегальных майнеров с каждым годом становится всё актуальнее: в беседе с «Известиями» пресс-секретарь «Иркутскэнерго» Евгения Романова рассказала, что только с начала этого года компания выявила 1100 подобных нарушений, подала 85 исков в суды на 73,3 млн рублей и уже выиграла девять дел.

В комментарии «Известиям» руководитель практики интеллектуальной собственности и информационного права Maxima Legal Максим Али рассказал, что в последнем случае решение суда выглядит так, что особых сложностей в сборе доказательств у энергетиков не возникло. Поэтому, для того чтобы облегчить судебную практику по таким делам, вносить какие-то изменения в существующее законодательство смысла нет.

— Строго говоря, такие дела имеют мало отношения к законодательству о цифровых активах. Как мы видим из этого дела, «обычного» законодательства оказалось вполне достаточно, чтобы разрешить спор, — говорит Али.

Замерзнуть за биткоины_2 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По мнению эксперта, сложности могли бы возникнуть в случае, если бы кто-то создавал подставные заведомо неплатежеспособные юридические лица — тогда отстоять свои интересы без помощи правоохранительных органов «Иркутскэнергосбыт» вряд ли смог бы.

CEO сервиса Bitnalog Дмитрий Мачихин, в свою очередь, отметил, что хотя правовая система в России не основывается на прецедентном праве, формировать такую судебную практику всё равно необходимо, поскольку вынесенные судебные решения де-факто всё равно имеют вес для вынесения последующих судебных решений, хотя законодательно это и не закреплено.

— Особенно важна роль судебной практики при недостаточном законодательном регулировании определенной отрасли. Если точных законов нет, то судьи начинают формировать правовое регулирование по данным вопросам, особенно важными прецедентами в таких случаях являются решения Верховного суда РФ, — говорит Мачихин. — Это полностью применимо к криптовалютной сфере .

Маленький завод

Борьба с серыми майнерами — не просто вопрос денежной компенсации: нелегальный майнинг — это реальная угроза для обычных потребителей. Собеседница издания отмечает, что уже второй год подряд организация в зимний период (когда фермы легче охлаждать благодаря естественным метеоусловиям) наблюдает резкий рост потребления электроэнергии, который приводит к перегрузке сетей, их выходу из строя.

— Самыми проблемными точками в этом направлении являются населенные пункты Хомутово, Грановщина и Баклаши\Введенщина в Шелеховском районе. Основной причиной роста полезного отпуска электроэнергии является активная генерация криптовалюты, — говорит Романова. — Жители перечисленных населенных пунктов оплачивают электроэнергию по самому низкому, так называемому сельскому тарифу — 0,861 кВт·ч, что делает деятельность по добыче криптовалюты наиболее экономически выгодной.

Важно понимать, что профиль нагрузки при потреблении электроэнергии на бытовые нужды существенно отличается от профиля нагрузки потребления майнинга — он круглосуточный и беспрерывный, что накладывает дополнительную нагрузку на сетевую инфраструктуру. По сути, такие фермы работают в режиме 24/7, то есть их коэффициент одновременности работы сети равен единице — это больше, чем у алюминиевого завода. Бытовые сети же рассчитаны на коэффициенты 0,2–0,4 в летний и 0,6–0,7 в зимний период.

Представитель ассоциации «НП Совет рынка» в беседе с «Известиями» добавил, что непосредственно кроме роста аварийности нелегалы ухудшают экономические условия для других потребителей электроэнергии, ведь бизнес, по сути, платит за нее больше, чтобы для простых людей она оставалась сравнительно дешевой.

— Необходимо отметить, что тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей устанавливаются региональными регуляторами на уровне существенно более низком, чем цены для прочих потребителей. Распространение бытового майнинга может привести к росту и без того предельно высокого уровня перекрестного субсидирования и сказаться на тарифах для прочих потребителей , что только усугубит ситуацию, — говорит собеседник издания.

Въезд под разрешающий знак

Фактически заниматься майнингом в России не запрещено . Как отмечает руководитель юридического департамента хостинг-провайдера reg.ru Павел Патрикеев, действующий Федеральный закон «О цифровых финансовых активах» от 31.07.2020 (259-ФЗ), который в настоящий момент регулирует оборот биткоинов в РФ, вообще не дает определения такому понятию, а соответственно, и не запрещает такой вид деятельности.

— Если лицо платит налоги согласно закону — а цифровые активы признаны имуществом и с прибыли от продажи криптовалюты выплачивается НДФЛ — и не использует криптовалюту запрещенным образом — например, как платежное средство, — то законодательства при непосредственном майнинге оно не нарушает , — говорит Патрикеев.

Что касается «серых» схем с подключением ферм к бытовым сетям — очевидно майнеры экономят расходы на оплату электроэнергии и стараются максимально дешевыми и доступными средствами нарастить мощности для майнинга, прибегая к не вполне законным схемам.

Законный способ, поясняет руководитель компании Comino Евгений Власов , — пользоваться услугами дата-центров. В России в их лице часто выступают дата-центры, занимающиеся рендерингом видео. При этом сам по себе майнинг запрещать ни в коем случае нельзя, поскольку это убьет перспективную криптоиндустрию в принципе, предупреждает эксперт.

Замерзнуть за биткоины_5 Фото: Global Look Press/EIBNER/DROFITSCH

— Сейчас есть множество блокчейнов, и в одном необходимо создавать трансакции, в другом — субтокены. В Европе всё просто — получаешь электричество, а за него ты предоставляешь IT-услуги в определенном объеме, платишь налоги и создаешь рабочие места. Это единственно верный путь, — говорит Власов.

Тем более, по словам эксперта, в России электричество — это отрасль, генерирующая избыток, а майнинг приносит доход для энергетических компаний. Самый мудрый подход, по его мнению, — монетизация своих ресурсов и развитие цифрового бизнеса в стране.

Опыта успешного взаимодействия между криптоиндустрией и государством в мире много, говорит управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин, поэтому варианты по его налаживанию в России есть у кого подсмотреть. В числе таких стран — Казахстан , легализовавший майнинг законом от 25 июня 2020-го. Уже после его принятия появились различные нормативно-правовые акты, регулирующие отдельные аспекты майнинга, что позволило стране занять второе место в мире в рейтинге Кембриджского университета по объему вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткоина.

— Россия в том же рейтинге занимает третье место . Таким образом, российскому законодателю стоит изучить опыт других стран и сформировать собственную позицию в отношении различных аспектов, связанных с майнинговой деятельностью, которая будет отвечать интересам майнеров, государства и общества в целом, — говорит Тугарин.

Павел Патрикеев из reg.ru, в свою очередь, апеллирует к опыту Швейцарии и Исландии, а также Мальты, на территории которой закон о виртуальных финансовых активах был принят еще в 2018-м.

Что с ними делать?

Что касается компаний, которые работают в открытую и не занимаются банальным воровством электроэнергии, для них необходимость подключаться к сетям решается довольно просто. Как рассказали «Известиям» в «Иркутскэнергосбыте», для такого вида деятельности существуют специальные площадки в Иркутском, Усольском, Шелеховском и других районах региона. Еще одна такая площадка в 2020 году была организована в Братске.

— На каждом из 14 модулей вмещается до 400 майнеров. Естественно, там действуют свои тарифы, условия, чего не скажешь о предпринимателях «в домах», которые платят за электроэнергию по тарифу для населения, да еще и часто по сельскому, — говорит Романова.

Замерзнуть за биткоины_4 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Что касается борьбы с нелегалами, вариантов несколько. В «Иркутскэнергосбыте» предлагают ввести дифференцированный тариф аналогично тому, как это работает в Крыму: потребил выше нормы — значит, должен больше платить.

— Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил письмо в Министерство энергетики РФ с описанием сложившейся ситуации и предложением ввести дифференцированный тариф для предпринимателей, которые занимаются добычей криптовалюты. Энергетики и муниципальная власть региона поддерживают это предложение главы области, — рассказали в компании. Представитель ассоциации «НП Совет рынка» подтвердил, что в отрасли считают введение дифференциации тарифов целесообразным в тех случаях, когда объемы потребления значительно превышают характерные для массового бытового потребления.