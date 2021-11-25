Истинный парадиз: Сальвадор построит Биткоин-Сити на вулкане

Правительство Сальвадора сделало еще один шаг по превращению страны в экстравагантную криптовалютно-либертарианскую утопию. Президент Наиб Букеле пообещал построить на тихоокеанском берегу Биткоин-Сити, который будет полностью снабжаться энергией вулкана. Резиденты этого города получат полное освобождение от налогов за исключением НДС. Финансирование строительства нового населенного пункта планируется обеспечить за счет специальных «вулканических» облигаций. Выручить сальвадорцы намерены эквивалент $1 млрд только на первом выпуске. Подробности — в материале «Известий».

Смелые решения

Сальвадор — одна из самых маленьких и бедных латиноамериканских стран (ниже по ВВП на душу населения только Венесуэла, Боливия, Гондурас, Никарагуа и Гватемала), ассоциирующаяся у большинства людей разве что с высоким уровнем криминала, массовой эмиграцией в США и преступной группировкой «Мара Сальватруча». В остальном же Сальвадор воспринимался как глухая провинция Латинской Америки. В совершенно новом свете эту страну представил президент Наиб Букеле, в этом году решивший сделать ее главным мировым центром криптовалютной индустрии.

Букеле — чрезвычайно интересный политик: будь он главой государства покрупнее, вероятно, не сходил бы с первых страниц крупнейших мировых изданий. 40-летний президент происходит из семьи ближневосточных арабов-христиан, которых в Латинской Америке многие миллионы. Правда, его отец уже в зрелом возрасте перешел в ислам, основав первую в стране мечеть. Сам Наиб, делающий реверансы в сторону всех авраамических конфессий, сделал головокружительную политическую карьеру — от мэра крошечного городка Нуэво-Каскатлан (2012 год) через кресло главы столицы Сан-Сальвадора (2015) к президентскому посту (2019). Заслужив репутацию «сильной руки», поборовшей преступность на управляемых территориях, на президентских выборах он разгромил конкурентов, которых выставили две доминирующие в сальвадорском политическом поле системные партии. После победы его рейтинг зашкалил. Ни в одном из опросов одобрения после июня 2019 года он не набрал менее 80% — такие результаты не каждому диктатору по силам. Всеобщему одобрению не помешал (а может, и помог) даже ввод войск в парламент в стиле Наполеона для принятия необходимого президенту закона о займе от США.

Истинный парадиз Эль-Сонте, Сальвадор Фото: REUTERS/Jose Cabezas

В 2019 году в небольшом городке Эль-Сонте, прибежище серферов, был начат эксперимент по созданию сообщества, где для платежей использовались бы криптовалюты. Программа Bitcoin Beach оказалась вполне успешной, несмотря на то что подавляющее большинство жителей поселка изначально не доверяло крипте. Тем не менее уже к 2020 году виртуальные валюты активно использовались для оказания помощи семьям, пострадавшим от пандемии, и даже в качестве вознаграждения для школьников, успешно выполняющих домашнее задание. Пример вдохновил Букеле, и он решил проделать что-то подобное на национальном уровне.

Официальная крипта

5 июня 2021 года президент заявил, что намерен в скором времени сделать биткоин официальным платежным средством в стране. От слов к делу перешли очень быстро: 8 июня законопроект был принят парламентом, на тот момент уже вполне лояльным главе государства. Спустя менее чем через три месяца, 7 сентября, стартовало реальное внедрение биткоина в финансовую систему Сальвадора — впервые в мире.

План был таков: государство на бюджетные средства прикупило 400 биткоинов на общую сумму около $20 млн. К слову, это сильно повлияло на курс самой популярной криптовалюты, позволив ей впервые с мая подняться выше отметки в $50 тыс. Одновременно власти запустили приложение Chivo, которое мог скачать любой сальвадорец и получить на криптокошелек эквивалент в $30. Вся операция была проведена сальвадорцами самостоятельно при поддержке энтузиастов из IT-среды. Всемирный банк в помощи с этой операцией отказал.

Основной замысел состоял в том, чтобы граждане страны могли получить доступ к электронным платежам, минуя традиционных посредников — банки и платежные системы. Букеле аргументировал это тем, что расчеты через биткоин позволят жителям страны сэкономить около $400 млн в год на транзакциях. По его словам, так страна должна была порвать «с традициями прошлого» и сделать шаг «в первый мир». Однако поначалу пришлось скорее ковылять. Во-первых, около половины населения страны надежного доступа к интернету не имеет, соответственно, и насладиться преимуществами распределенных финансовых систем не могла. Во-вторых, многие из тех, кто такой возможностью располагал, столкнулись с тем, что приложение оказалось невозможно скачать с платформ Apple, Google и Huawei. Выяснилось, что разработчики совершенно не учли единомоментный интерес к программе и трафик превзошел возможности серверов. Тем не менее, когда ситуация устаканилась, правительство решило, что эксперимент в целом прошел успешно и докупило еще 150 биткоинов, пользуясь временным снижением цены на криптобиржах.

Истинный парадиз Президент Сальвадора Наиб Букеле представляет план первого «Биткойн-Сити» Фото: REUTERS/Jose Cabezas

Практика показала, что, несмотря на критику (в первые две недели зарубежные СМИ подавали операцию по легализации биткоина как провальную), определенных успехов добиться удалось, и использование криптовалюты начало расти. Многие бизнесы отказались принимать биткоин в качестве платежного средства — государственное принуждение в данном вопросе применялось далеко не везде. В то же время программа стала весьма популярна среди эмигрантов, перечисляющих свои деньги семьям в Сальвадор. Всего к середине октября около 12% населения признались, что используют криптовалюту в своих денежных операциях, а количество владельцев кошелька Chivo превысило 3 млн человек, или более половины населения страны.

Энергия вулкана

Воодушевленные достигнутыми результатами, сальвадорские власти теперь выдвинули куда более грандиозный проект: строительство целого города — Биткоин-Сити. Это не просто красивое название: в городе будет создано что-то вроде либертарианской утопии, к которой тяготеют энтузиасты криптовалюты. В Биткоин-Сити не будет привычных для Сальвадора налогов, включая подоходный. Единственное исключение будет сделано для НДС. В остальном же строительство и обслуживание города будет на первых порах финансироваться за счет выпуска специальных облигаций.

Реализация проекта начнется не «в отдаленном светлом будущем», а в самые сжатые сроки. В начале 2022 года планируется разместить выпуск облигаций на $1 млрд, а строительство стартует спустя 60 дней после размещения. Букеле и компания заранее предусмотрели ответ на критику в адрес биткоина, который в последнее время обвиняют в колоссальном расходе электричества (больше, чем страны вроде Аргентины или Норвегии) и, соответственно, усилении глобального потепления. Биткоин-Сити будет питаться за счет геотермальной энергии находящегося по соседству вулкана Кончагуа, что позволит обойтись без выбросов CO 2 .

Истинный парадиз Фото: REUTERS/Edgar Su

C чисто технической точки зрения это отнюдь не научная фантастика. Геотермальная энергия используется в нескольких странах мира, а к примеру, в Исландии является основной. Мощности некоторых электростанций — таких как «Крафла» на северо-востоке острова — достигают 60 МВт, чего должно быть достаточно для обеспечения питания средних размеров города. Очевидное преимущество геотермальных станций перед другими возобновляемыми источниками энергии состоит в том, что они могут работать круглые сутки и совершенно не зависят от погоды. С другой стороны, технологически это задача довольно сложная, а компаний и людей, которые владеют необходимыми умениями для строительства и эксплуатации такого объекта, в мире не так уж и много — в отличие от бурно растущей индустрии ветряных и солнечных станций.

Потратить и заработать

Финансирование масштабного проекта в общих чертах выглядит так: государство выпустит «вулканические бонды». Половина выручки от размещения пойдет на строительство инфраструктуры, а на другую половину будут закуплены биткоины. Ставка по облигациям составит 6,5%, что в два с лишним раза меньше для обычных 10-летних обязательств Сальвадора. Кстати, сальвадорские долговые бумаги весьма популярны у инвесторов, а ажиотажный спрос на них возник сразу после объявления о переходе на биткоин в финансовых расчетах. Впоследствии планируются новые выпуски, объем которых может достичь $5 млрд. Стоимость одной бумаги составит около $100, что, по замыслу сальвадорцев, «демократизирует» доступ к ним.

Правительство рассчитывает, что цена биткоина спустя несколько лет существенно подскочит. Таким образом, государство сможет не только с лeгкостью погасить образовавшиеся долги, но и обеспечить инвесторам дополнительный купон. Приобретенные биткоины будут заморожены, а продажа их начнется не ранее чем через пять лет. Как прогнозирует соратник Букеле, разработчик блокчейн-технологий Самсон Моу, через 10 лет после размещения биткоин должен достичь отметки в $1 млн, что принесет инвесторам чистый доход в 146%.

Истинный парадиз Фото: REUTERS/Jose Cabezas

Перспективы на бумаге выглядят воодушевляюще. Букеле и его сподвижники довольно неплохо уловили дух времени в своем проекте. Во-первых, инвесторы в условиях низких ставок хотят высокодоходных вложений и готовы вкладываться в рискованные мероприятия. Во-вторых, сам проект выглядит прорывным и революционным, а также получил неплохое паблисити. Сравнения Биткоин-Сити с «Александриями» — принципиально новыми городами, который строил по всей Азии Александр Македонский — могут впечатлить многих. О том, что бывает с предприятиями, обеспечившими успешный пиар, можно спросить у Илона Маска или его менее знаменитых коллег из Rivian и Tesla. Либертарианцы со всего мира также могут проявить интерес к «городу без налогов».