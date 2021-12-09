Так и майнит: энергопотребление в России может вырасти в 2,5 раза из-за добытчиков крипты

Из-за майнеров бытовое потребление электроэнергии в России в этом году в ряде регионов может вырасти в 2,5 раза, рассказали «Известиям» участники энергетического рынка . Теневые добытчики криптовалюты не регистрируют бизнес, устанавливают в жилых домах энергоемкое оборудование. Рост их энергопотребления под видом «населения» за 2021 год по стране может составить более 20%, заявил «Известиям» глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков. Таких майнеров в России около 100 тыс. человек, сказал источник «Известий», знакомый с ситуацией. В отрасли предостерегают, что граждане уже в ближайшие годы могут столкнуться с массовыми перебоями с электричеством. В Минэнерго отметили, что среднее количество потребителей, которые были затронуты нарушениями в энергоснабжении, по итогам 2020 года уже выросло в 2,3 раза, а средняя длительность обесточивания — на 19%. В ведомстве считают, что для решения проблемы майнинг следует признать предпринимательской деятельностью.

За ваши деньги

Рост потребления электричества майнерами под видом «населения» в 2021 году в целом по стране может составить более 20% , сказал «Известиям» глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков. При этом увеличение бытового энергопотребления в стране превышает все разумные пределы и в некоторых регионах может составить 250% , рассказал «Известиям» гендиректор компании Bitriver (крупнейший оператор дата-центров для майнинга в России) Игорь Рунец.

Под теневыми манерами имеются в виду люди, которые, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для майнинга криптовалюты. Сегодня они потребляют 500–700 МВт, а их численность может составлять 50–100 тыс. человек, сказал «Известиям» источник в отрасли . В итоге из-за стремительного роста теневой добычи криптовалюты, которая создает избыточную нагрузку на энергосистему страны и не регулируется законодательством, уже в ближайшие годы россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией , добавил Михаил Хардиков.

Игорь Рунец подчеркнул, что регионы, страдающие от домашних майнеров, уже подвержены частым аварийным отключениям энергии из-за перегрузки электросетей. Особенно остро эта проблема проявляется в зимнее время года, когда наблюдается рост энергопотребления физлицами, добавил он.

В Минэнерго «Известиям» сказали, что для майнеров привлекательны регионы с наиболее низкими тарифами на электроэнергию.

— Традиционно центром домашнего майнинга считается Иркутская область , в которой можно выделить Иркутский и Шелеховский районы. Помимо нее, домашний майнинг может получить распространение в Красноярском крае и в отдельных регионах европейской части России (например, в некоторых республиках СКФО), — отметил Игорь Рунец.

В октябре 2021 года в Иркутской области уже были случаи отключения целых улиц, чего не случалось ранее даже при 30 градусах мороза , добавил он. Ранее местные власти заявили о «лавинообразном» росте потребления электроэнергии в регионе на бытовые нужды на 159% из-за теневых майнеров. Такие нагрузки могут приводить не только к авариям и обесточиванию, но и к пожарам, заключил Игорь Рунец.

— Происходит такая ситуация: в поселке на 200 домов есть трансформатор на 2МВт, то есть на каждый дом там есть по 10 кВт·ч. А кто-то из жителей решил начать майнить и закупил майнингового оборудования на 500 кВт·ч, — сказал исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников.

Машины для добычи криптовалюты работают круглосуточно без перерыва, и может наступить момент, когда электричества будет не хватать для других владельцев домов , добавил он.

В Минэнерго подтвердили, что при таком незаконном подключении могут возникать перегрузки в электросетях, аварии, угрозы энергосистеме.

Пока против нелегальных майнеров не будет принято юридических и административных мер, они будут продолжать пользоваться бездействием властей, а электросетевые компании — продолжать нести потери, уверена заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Выйти из тени

Майнинг следует признать предпринимательской деятельностью, считают в Минэнерго . Как ранее заявляли представители министерства, регулирование сферы должно предполагать, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки — для бизнеса или личного потребления. Также министр энергетики Николай Шульгинов отмечал, что майнеры не должны получать электроэнергию по ценам для населения .

Проблема теневого майнинга действительно нарастает, согласны в Сообществе потребителей энергии. Теневые майнеры не только вызывают перегрузки в электросетях жилого сектора, фактически они присваивают деньги, которые обеспечивают льготные бытовые тарифы, подчеркнули представители бизнеса.

В НП «Совет рынка» подчеркнули, что тарифы для населения устанавливаются на уровне существенно более низком, чем для прочих потребителей. Учитывая, что майнинг — это деятельность, направленная на извлечение прибыли, использование субсидируемых тарифов для населения в таких случаях необоснованно, считают в организации.

Ситуация требует скорейшего разрешения, так как влечет рост перекрестного субсидирования, а значит, нагрузку на официальный бизнес и рост объемов продажи электроэнергии по заниженным ценам генераторами для населения на оптовом рынке, сказали в Совете производителей энергии.

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний считают целесообразным ввести дифференцированные тарифы для населения, повышая плату при более высоком потреблении . Тогда майнеры криптовалюты будут платить за электроэнергию справедливую цену, отметили там.

Если Россия сумеет вывести теневой майнинг в правовое поле, то у этой отрасли будет очень большой потенциал, считает эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. Особенно большим конкурентным преимуществом России может стать экологически чистый майнинг, использующий зеленую энергию, заключил эксперт.