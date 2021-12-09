Так и майнит: энергопотребление в России может вырасти в 2,5 раза из-за добытчиков крипты
Из-за майнеров бытовое потребление электроэнергии в России в этом году в ряде регионов может вырасти в 2,5 раза, рассказали «Известиям» участники энергетического рынка. Теневые добытчики криптовалюты не регистрируют бизнес, устанавливают в жилых домах энергоемкое оборудование. Рост их энергопотребления под видом «населения» за 2021 год по стране может составить более 20%, заявил «Известиям» глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков. Таких майнеров в России около 100 тыс. человек, сказал источник «Известий», знакомый с ситуацией. В отрасли предостерегают, что граждане уже в ближайшие годы могут столкнуться с массовыми перебоями с электричеством. В Минэнерго отметили, что среднее количество потребителей, которые были затронуты нарушениями в энергоснабжении, по итогам 2020 года уже выросло в 2,3 раза, а средняя длительность обесточивания — на 19%. В ведомстве считают, что для решения проблемы майнинг следует признать предпринимательской деятельностью.
За ваши деньги
Рост потребления электричества майнерами под видом «населения» в 2021 году в целом по стране может составить более 20%, сказал «Известиям» глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков. При этом увеличение бытового энергопотребления в стране превышает все разумные пределы и в некоторых регионах может составить 250%, рассказал «Известиям» гендиректор компании Bitriver (крупнейший оператор дата-центров для майнинга в России) Игорь Рунец.
Под теневыми манерами имеются в виду люди, которые, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для майнинга криптовалюты. Сегодня они потребляют 500–700 МВт, а их численность может составлять 50–100 тыс. человек, сказал «Известиям» источник в отрасли. В итоге из-за стремительного роста теневой добычи криптовалюты, которая создает избыточную нагрузку на энергосистему страны и не регулируется законодательством, уже в ближайшие годы россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией, добавил Михаил Хардиков.
Игорь Рунец подчеркнул, что регионы, страдающие от домашних майнеров, уже подвержены частым аварийным отключениям энергии из-за перегрузки электросетей. Особенно остро эта проблема проявляется в зимнее время года, когда наблюдается рост энергопотребления физлицами, добавил он.
В Минэнерго «Известиям» сказали, что для майнеров привлекательны регионы с наиболее низкими тарифами на электроэнергию.
— Традиционно центром домашнего майнинга считается Иркутская область, в которой можно выделить Иркутский и Шелеховский районы. Помимо нее, домашний майнинг может получить распространение в Красноярском крае и в отдельных регионах европейской части России (например, в некоторых республиках СКФО), — отметил Игорь Рунец.
В октябре 2021 года в Иркутской области уже были случаи отключения целых улиц, чего не случалось ранее даже при 30 градусах мороза, добавил он. Ранее местные власти заявили о «лавинообразном» росте потребления электроэнергии в регионе на бытовые нужды на 159% из-за теневых майнеров. Такие нагрузки могут приводить не только к авариям и обесточиванию, но и к пожарам, заключил Игорь Рунец.
— Происходит такая ситуация: в поселке на 200 домов есть трансформатор на 2МВт, то есть на каждый дом там есть по 10 кВт·ч. А кто-то из жителей решил начать майнить и закупил майнингового оборудования на 500 кВт·ч, — сказал исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников.
Машины для добычи криптовалюты работают круглосуточно без перерыва, и может наступить момент, когда электричества будет не хватать для других владельцев домов, добавил он.
В Минэнерго подтвердили, что при таком незаконном подключении могут возникать перегрузки в электросетях, аварии, угрозы энергосистеме.
Пока против нелегальных майнеров не будет принято юридических и административных мер, они будут продолжать пользоваться бездействием властей, а электросетевые компании — продолжать нести потери, уверена заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Выйти из тени
Майнинг следует признать предпринимательской деятельностью, считают в Минэнерго. Как ранее заявляли представители министерства, регулирование сферы должно предполагать, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки — для бизнеса или личного потребления. Также министр энергетики Николай Шульгинов отмечал, что майнеры не должны получать электроэнергию по ценам для населения.
Проблема теневого майнинга действительно нарастает, согласны в Сообществе потребителей энергии. Теневые майнеры не только вызывают перегрузки в электросетях жилого сектора, фактически они присваивают деньги, которые обеспечивают льготные бытовые тарифы, подчеркнули представители бизнеса.
В НП «Совет рынка» подчеркнули, что тарифы для населения устанавливаются на уровне существенно более низком, чем для прочих потребителей. Учитывая, что майнинг — это деятельность, направленная на извлечение прибыли, использование субсидируемых тарифов для населения в таких случаях необоснованно, считают в организации.
Ситуация требует скорейшего разрешения, так как влечет рост перекрестного субсидирования, а значит, нагрузку на официальный бизнес и рост объемов продажи электроэнергии по заниженным ценам генераторами для населения на оптовом рынке, сказали в Совете производителей энергии.
В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний считают целесообразным ввести дифференцированные тарифы для населения, повышая плату при более высоком потреблении. Тогда майнеры криптовалюты будут платить за электроэнергию справедливую цену, отметили там.
Если Россия сумеет вывести теневой майнинг в правовое поле, то у этой отрасли будет очень большой потенциал, считает эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. Особенно большим конкурентным преимуществом России может стать экологически чистый майнинг, использующий зеленую энергию, заключил эксперт.