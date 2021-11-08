Добытчик в законе: власти выступили за признание майнеров предпринимателями

Майнинг криптовалют следует официально признать предпринимательской деятельностью, присвоить ему ОКВЭД и регламентировать порядок его налогообложения, заявили «Известиям» в Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме. Легализация майнинга может быть выгодна и государству, и криптоиндустрии, считают в Минэке. ЦБ, в свою очередь, не поддерживает инициативу, ссылаясь на риски оборота криптовалют в России. Опрошенные «Известиями» эксперты и представители отрасли в целом позитивно оценили идею. По их словам, сейчас большинство майнеров не уплачивает налоги, но приравнивание к предпринимателям может упростить легализацию их доходов от криптодобычи и пополнить бюджет, однако заставить платить в казну непрофессиональных игроков будет практически невозможно.

Мнения разделились

Регулирование майнинговой деятельности в России пока отсутствует, констатировали «Известиям» в Минфине. В законе о цифровых финансовых активах (ЦФА) понятие «майнинг» не упоминается, но встречается определение «выпуск цифровой валюты». В общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) добыча криптовалют также не указывается.

Майнинг следует приравнять к предпринимательству и нормативно урегулировать, поскольку он вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, закрепленной в Гражданском кодексе, полагают в Минэкономразвития.

Добытчик в законе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета, — отметили в министерстве.

В настоящее время ведомство обсуждает возможное регулирование с предпринимательским сообществом. Представители бизнеса планируют представить конкретные проекты в этой сфере уже в ближайшее время, уточнили в Минэке.

Отрасль добычи криптовалют «заслуживает уважения и регулирования», подчеркнул в беседе с «Известиями» заместитель директора департамента развития цифровой экономики Минэка Алексей Минаев в кулуарах форума Blockchain Life 2021.

— Это как раз та сфера, в которой и государство может получить свою выгоду в виде налогов, и люди могут легализовать свои доходы, крупный бизнес также всё больше интересуется этим, — подчеркнул чиновник.

Минэнерго поддержало идею официального признания майнинга предпринимательством. По мнению представителей ведомства, регулирование этой сферы должно предполагать, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки (для бизнеса или личного потребления), поскольку для бытовых нужд и майнинга она серьезно различается.

Идею признания майнинга предпринимательством поддерживают и в Госдуме. Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» отметил, что криптодобыча и сейчас не запрещена, но принципы ее налогообложения не ясны.

— Очевидно, надо присвоить майнингу ОКВЭД, определить порядок налогообложения и получать доходы от этого вида деятельности, — призвал депутат.

Добытчик в законе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Парламентарий также предложил подумать над вопросом повышенных тарифов на электроэнергию для майнеров, поскольку сейчас они платят за нее наравне с рядовыми потребителями. По его данным, большинство из них не уплачивает никаких налогов, но крупные фермы хотели бы легализоваться.

Принципиальной иной, консервативной точки зрения придерживается ЦБ, который последовательно выступает против оборота криптовалют в России.

— Банк России не поддерживает инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов, — указали в регуляторе.

В Минфине, в свою очередь, считают, что вопросы осуществления майнинговой деятельности, «включая установление регуляторных особенностей, необходимо рассматривать в контексте формирования правовой базы в сфере обращения цифровых валют».

Взаимная выгода

Регулирование криптодобычи может повлечь определенные выгоды как для государства (рост налоговых поступлений), так и для самих майнеров, считает руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов. Официальное признание может помочь последним легче получать кредиты на покупку мощностей под майнинг, а также даст возможность господдержки инвестпроектов, прогнозирует эксперт.

Сейчас подавляющее число майнеров не уплачивает налогов, отмечают аналитики и представители индустрии. Регулирование ничего не изменит для «домашнего» и малого майнинга, которые генерируют в сумме лишь несколько процентов от общего объема, поскольку их криптодобычу трудно отследить, ожидает руководитель компании Comino Евгений Власов.

По той же причине майнинговую отрасль практически невозможно приравнять к обычному предпринимательству и высчитывать налоги по классической схеме, согласился майнер Михаил Плужников. Он привел в пример модель налогообложения в Казахстане, где сбор взымается в расчете на потребленное электричество.

Добытчик в законе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Государство не сможет заставить платить налоги мелких майнеров, которые работают дома или в гараже, это коснется только крупных игроков рынка, — полагает он.

Для крупных же ферм регулирование будет означать четкие правила игры, благодаря чему они смогут с уверенностью масштабировать свой бизнес, уверен Михаил Плужников.

В ФНС на запрос «Известий» не дали разъяснений о существующем порядке налогообложения майнинговой отрасли.

Сейчас майнеры зачастую не возвращают доходы от продажи добытых криптовалют в Россию, потому что сложно объяснить легальность этих средств, заметил вице-президент по развитию и регулированию рынка Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров. По его данным, ежедневно в мире майнится около 900 биткойнов. В годовом и денежном выражении доходы с добычи только главной криптовалюты оцениваются в $19,7 млрд. Доля России в ней составляет порядка $2,4 млрд (около 12%). Из-за отсутствия регулирования и четких правил налогообложения майнинга российский бюджет за последние годы недополучил сотни миллионов долларов, посетовал он.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) в целом пока не регламентированы Налоговым кодексом, напомнила партнер PwC Карина Худенкоп. По ее мнению, во избежание различных интерпретаций можно было бы четко прописать в НК, что доходы от реализации добытых криптоактивов подлежат налогообложению.