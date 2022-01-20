Надейся и жди: когда настанет время откупать упавший российский рынок

Российский фондовый рынок, переживший в начале недели настоящую кровавую баню, в среду начал демонстрировать признаки восстановления. Но опрошенные «Известиями» биржевые аналитики рекомендуют частным инвесторам не спешить с покупками, указывая на то, что после такого масштабного падения котировок у них будет достаточно времени для того, чтобы присоединиться к росту восстанавливающегося до прежних значений рынка.

Уплыли в тихую гавань

По итогам основной торговой сессии в среду индекс Мосбиржи вырос на 3,24% к предыдущему закрытию — до 3436 пункта. Среди лидеров роста оказались акции «Норникеля», «Полиметалла», самой Мосбиржи, а также «Газпрома» и металлургического комбината ММК — все они прибавили от 5,4 до 6,6% (по данным на 17:20 мск).

Тем не менее опрошенные «Известиями» аналитики рынка в один голос рекомендуют частным инвесторам подождать более выгодного момента для входа в российские активы — хотя бы пока нынешний внешнеполитический конфликт между Россией и странами Запада не перетечет в более спокойную фазу.

Само рекордное с начала пандемии падение рынка собеседники издания объясняют в первую очередь продажами активов со стороны иностранных инвестфондов. К панике среди частных инвесторов это не имеет никакого отношения: суммарный объем российских активов, которые они держат у себя в портфелях, сопоставим с продажами максимум в одной из компаний перечня «голубых фишек». Но это вовсе не означает, что иностранные инвестфонды со 100-процентной вероятностью ожидают начала полномасштабной войны между Россией и Украиной.

Надейся и жди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Менеджеру зарубежного фонда будет сложно объяснить своим инвесторам, ради чего он продолжал держать российские акции на фоне «новой холодной войны» и «дна отношений России и Запада со времен Карибского кризиса», — замечает автор Telegram-канала по инвесттематике РДВ. — Ему не хочется рисковать карьерой ради более высокой дивидендной доходности российских акций, чем, скажем, в сравнимой с РФ Бразилии. Западный фонд будет продавать, если просто вероятность войны не 0%, а, скажем, уже 20–30%.

При этом котировки на утро среды 19 января, по словам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, уже выглядели так, словно участники рынка заложили в цену самые негативные сценарии. А эффект маржин-коллов только усилил масштаб падения.

Руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров, в свою очередь, замечает, что иностранные инвестфонды скорее ждут не горячей фазы военного конфликта, а сомневаются в вероятности его быстрого урегулирования даже в том состоянии, в котором он находится сейчас. Поэтому в соответствии со своими инвестдекларациями или протоколами принятия решений они пережидают период турбулентности в более безопасных активах.

Еще не дно

Частному инвестору важно понимать, что нынешние скачки котировок на российском рынке в любую сторону в первую очередь сигнализируют об общей волатильности на рынке. Поэтому отскок котировок, произошедший в среду, ни в коем случае не стоит воспринимать как сигнал к набору позиции.

— Никакого мгновенного восстановления рынка не произойдет, разве что небольшой отскок, затем снова снижение, в зависимости от новостного фона, или боковое движение, — уверен основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Надейся и жди Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Собеседник «Известий» добавляет, что сейчас физлицам очень опасно пытаться что-либо приобретать на фондовом рынке, так как в мире и на торговых площадках слишком непредсказуемая ситуация. Единственным исключением, считает он, может быть добавление в инвестиционный портфель акций с высокой дивидендной доходностью после некоторой стабилизации отечественного рынка. Также могут быть интересны краткосрочные облигации с датой погашения в течение ближайших двух-трех лет.

Но если исходить из предположения, что полномасштабной войны всё же не случится, то российский рынок сейчас выглядит чрезмерно перепроданным. Исходя из такого предположения, сам собой напрашивается вывод, что будущий восстановительный рост активов может принести частным инвесторам значительные прибыли, кратно превышающие рублевую инфляцию, даже если она в этом году окажется выше, чем в прошлом. Главный вопрос — какой момент считать максимально безопасной «точкой входа».

Моментально не отскочит

Все опрошенные «Известиями» аналитики считают, что после нормализации внешнеполитического конфликта у частных инвесторов будет достаточно времени для того, чтобы качественно оценить все риски и перейти к совершению покупок. Искомую выгоду они получат даже в том случае, если пропустят самое начало роста активов.

— Тайминг, конечно, имеет ключевую роль, и довольно сложно предугадать развитие событий и настроения отдельных крупных инвесторов, которые своими действиями могут перевернуть рынок, — говорит Кирилл Комаров. — Моментального восстановления ждать не стоит. Например, после похожих событий для российского рынка в апреле 2018-го восстановление заняло порядка трех месяцев, в том числе за счет щедрых дивидендов.

Собеседник «Известий» из РДВ добавляет, что отсутствие горячей войны не означает снятие напряжений в отношениях, ведь противостояние в духе холодной войны тоже не вызывает желания покупать.

Надейся и жди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Но если Россия и Запад всё же договорятся, то да, российские акции будут восстанавливаться. И, возможно, быстро, за пару месяцев. Ибо на общемировом фоне российские акции дешевые — 5–6 P/E, а не 15–20х, как западные, и актуально антиинфляционные — у нас на рынке много публичных сырьевых компаний.

Что касается конкретных секторов, по мнению Василия Карпунина из «БКС Мир инвестиций», наиболее сильное движение способны реализовать как самые упавшие голубые фишки, например Сбербанк, TCS Group, Московская биржа, так и бумаги экспортеров, которые в меньшей степени связаны с геополитическими рисками.

— В частности, это акции нефтяных компаний и металлургов. Все они выигрывают от относительной слабости рубля, — объясняет Карпунин.

Кирилл Комаров соглашается, что банки как наиболее пострадавшая от данных событий отрасль выглядят перспективно. К тому же тактически акции сырьевых компаний, в первую очередь нефтедобывающих, могут выглядеть устойчиво на фоне высоких цен на нефть, но стратегически они менее перспективны, чем банки и технологические компании.

Федор Сидоров считает, что в условиях, когда падению могут быть подвержены любые активы, а инфляция в мире находится на рекордных отметках, стоит рассмотреть акции металлургических, горнодобывающих компаний и компаний, работающих в секторе драгметаллов.

Надейся и жди Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В прошлом году цена акций показала существенный рост, и они также принесли неплохую дивидендную доходность. В данный момент прогнозируемая дивидендная доходность по акциям «Северстали», ММК и НЛМК находится в районе 19% годовых, акции «Распадской» и «Мечел-ап» — около 21% годовых, «Алросы» — 13,5%, — подытожил собеседник «Известий».

Мнения аналитиков, приведенные в этом материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).