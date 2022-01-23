Верхняя планка: российский бизнес ставит рекорд рентабельности

На протяжении всего 2021 года финансовые показатели российских предприятий стремительно росли. В результате рентабельность активов крупного и среднего бизнеса за год выросла в 2,4 раза и достигла максимальных значений со времен мирового кризиса 2008 года. Подробности — в материале «Известий».

«Ситуация уникальна, и маловероятно ее повторение»

На волне постпандемийного восстановления экономики рентабельность российских средних и крупных предприятий по итогам января–сентября 2021 года достигла 6,44%. Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza установила, что за последние 13 лет это максимальный показатель — рентабельность активов отечественного бизнеса была выше лишь перед мировым кризисом 2008 года. (Отчет имеется в распоряжении «Известий».)

— В 2021 году на фоне восстановления экономики корпоративные прибыли начали стремительно расти, — объясняют эксперты. — Основными бенефициарами посткоронакризисного периода стали добывающие компании и обрабатывающая промышленность сырьевого сектора.

Рост цен на нефть, газ, металлы и другое сырье, а также продовольствие позволил предприятиям существенно увеличить прибыль и показатели рентабельности. Но другие отрасли, хотя и улучшили свои финансовые показатели, безусловно, не могут похвастаться столь же внушительными успехами.

— Малый и средний бизнес во многих регионах продолжает работать в условиях низкого розничного спроса в связи с недостаточным ростом доходов населения, — отметили в FinExpertiza.

Верхняя планка Нефтехимический завод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Наибольшую прибыль относительно размера своих активов получил бизнес в Белгородской области (42%), Карелии (32,1%) и Мурманской области (28,1%). Минимальную рентабельность либо убытки показали предприятия в Ингушетии (–13%), Кабардино-Балкарии (–5,7%) и Северной Осетии (–4,6%).

На фоне происходящего в мире сырьевого ралли наибольшую рентабельность продемонстрировала отрасль добычи полезных ископаемых. Это ключевой для российской экономики сектор, финансовые результаты которого тянут за собой средний показатель по всем прочим отраслям. На втором и третьем местах по уровню рентабельности оказались негосударственная сфера здравоохранения и социальных услуг (9,3%), а также административная деятельность в материальном аспекте (8,6%). Четвертое место занимает обрабатывающая промышленность (8,2%), крупнейшая по абсолютному размеру прибыли макроотрасль. При этом самые самые низкие прибыли относительно стоимости активов получил бизнес в сфере недвижимости (покупка, продажа, аренда, управление), а также строительная отрасль (1,2%), образование (1,7%), гостиничный бизнес и рестораны (2,5%).

— На период с 2008 года пришелся не один кризис, что привело к сравнительно невысокой средней рентабельности за эти годы, — пояснили «Известиям» в РСПП. — Ситуация 2021 года уникальна, и ее повторение маловероятно, хотя такое подтверждение эффективности российского бизнеса в условиях непростых экономических условий приятно.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова назвала результаты исследования ожидаемыми. Очевидно, что отрасль добычи полезных ископаемых показывает высокую рентабельность на фоне внешней конъюнктуры и текущих тенденций на мировых рынках.

Верхняя планка Производственная линия детского питания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков обращает внимание, что наращивание рентабельности в сфере добычи ископаемых может быть тревожным сигналом для экономики, ведь лидерами становятся сырьевые экспортно ориентированные предприятия, а не высокотехнологические производства.

— В России реализовался сценарий, когда стоимость активов осталась прежней и была зафиксирована бухгалтерским учетом по старым ценам, а прибыль увеличилась, — говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН Оксана Тевелева. — Прибыль — это выручка минус затраты. Снижения производственных затрат не было, инфляция даже по официальным данным составила в России в среднем 8,4%, а продовольственная инфляция — свыше 12%. Таким образом, росла выручка. А вот затраты производства, как и в случае с активами, были зафиксированы бухгалтерским учетом по старым, еще доинфляционным ценам (складские запасы, договоры с фиксированными условиями). Отсюда и рост прибыли.

Однако, продолжает она, если отбросить этот «технический момент», а сконцентрироваться на росте выручки как таковой, мы опять же приходим к интересным наблюдениям. Рост выручки крупных предприятий не означает роста выручки предприятий малых и средних.

Весь 2021 год прекращали свою деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели. С рынка в последние несколько лет уходили и уходят игроки, отмечают эксперты. Коронавирусные ограничения эти тенденции усилили. В результате сформировались монополии, которые и сыграли в пользу повышения цен.

Рост прибыли или снижение размера активов?

Заместитель директора Института анализа предприятий и рынков Светлана Авдашева указывает на то, что рентабельность — это только показатель и, как любой показатель, обладает своими несовершенствами. Рентабельность активов — отношение прибыли к активам. На самом первом уровне положительная рентабельность показывает положительную прибыль. Но рост показателя рентабельности может быть связан с двумя процессами: ростом прибыли и снижением размера активов. Нет сомнений, что в 2021 году во многих отраслях имел место рост прибыли, по самым разным причинам.

— Для сырьевых отраслей сохраняющаяся недооценка рубля (вместе с сохраняющимся контролем над ценами ресурсов) поддерживает международную конкурентоспособность, — отмечает Светлана Авдашева. — Чего стоит одна только вилка цен на газ в Европе и России. В некоторых секторах рост прибыли связан с ростом спроса. С 2020 года в строительстве наблюдается если не бум, то близкое к этому состояние — спрос максимальный за последние 15 лет. Это вызывало рост спроса на сырье и материалы для строительства, что в сочетании с ограниченностью предложения привело к росту цен. Это только один частный пример, в действительности рост цен происходил во многих технологических цепочках.

Вместе с тем эксперт обращает внимание на сохраняющуюся проблему недоинвестирования (следовательно, относительно низкой стоимости активов) российских предприятий. С 2011 года инвестирование в основные фонды в России поддерживалось либо государственными компаниями, либо при прямой поддержке государства. В очень многих отраслях предприятия активами «недообеспечены», полагает Авдашева. И это имеет прямое отношение к интерпретации показателя «рентабельности активов». При более высоких инвестициях в основной капитал сегодняшние показатели рентабельности активов были бы ниже того, что получается в выводах исследования.

Верхняя планка Строительство жилого комплекса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В целом результаты исследования совпадают с отчетами, которые публиковали публичные компании, — подчеркивает завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. — Первое место по рентабельности показывают добывающие компании. Можно отметить относительно неплохой показатель по сфере оптовой и розничной торговли, но надо понимать, что речь идет именно о крупных и средних игроках. Они являются одними из лидеров цифровизации бизнеса в широком понимании этого слова. Крупные игроки укрупнялись, оптимизировали бизнес-процессы, развивали онлайн-торговлю. При этом мелкая торговля так и не смогла вернуть показатели 2019 года.

По его мнению, дальнейшее развитие ситуации будет целиком зависеть от макроэкономической ситуации. Также большинство компаний рассчитывают на то, что ковидные ограничения себя исчерпали и даже с учетом новых штаммом вируса глобальный рынок не постигнут невзгоды 2020 года.

По мнению Светланы Авдашевой, в общем и целом выводы за 13 лет показывают, что в настоящее время российская промышленность имеет запас устойчивости и потенциал конкурентоспособности.

Верхняя планка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Однако генеральный директор НИСИПП Владимир Буев считает, что пока рентабельность многих отраслей крайне низка. Это вновь возвращает нас к проблеме ресурсной экономики.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев обращает внимание и на «денежную накачку экономики со стороны государства в целях борьбы с пандемией».

— Посчитано всё достаточно правильно, — говорит Николаев. — Другое дело, что представлять информацию по рентабельности активов в разрезе регионов не совсем корректно. Нередко этот показатель определяется всего несколькими предприятиями. Вот об их рентабельности и нужно говорить.