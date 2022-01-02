Скупают всё: китайцы разогнали цены на продовольствие

Продовольствие во всем мире рекордно подорожало. Пандемия, сбои в логистике, неурожаи, энергокризис, нехватка удобрений — всё это привело к тому, что цены на базовые продукты подскочили. Еще больше разогнать мировые цены на еду рискует Китай: страна накупила столько продовольствия, что остальным может не хватить. Зачем китайцам столько продуктов и почему продовольственный кризис далек от завершения — выясняли «Известия».

Как подорожали продукты в 2021-м

В конце осени мировые цены на продукты побили десятилетний рекорд. В ноябре среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет отслеживать колебание мировых цен на наиболее ходовые продукты питания, достигло 134,4 пункта. Зерно за год подорожало на 23,2%, растительные масла — на 53%, молочная продукция — на 19,1%, мясо — на 17,6%, сахар — почти на 40%.

По прогнозу ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций), по итогам этого года мировые цены на импорт продовольствия в 2021 году окажутся рекордными. Как сообщала организация в своем докладе «Продовольственный прогноз», объем глобального импорта продовольствия достигнет рекордного уровня в 2021 году в $1,75 трлн. Это на 14% больше, чем в 2020 году, и на 12% выше, чем прогнозировалось в июне 2021 года.

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Как объясняют специалисты, рост обусловлен «повышением стоимости продовольственных товаров на международном рынке, а также трехкратным увеличением транспортных расходов». Это наложилось на нехватку удобрений, неурожай и высокий спрос. В итоге цены на сельхозпродукцию резко взлетели.

Около 40% от общего объема импорта приходится на развивающиеся регионы. По прогнозу ФАО, совокупная стоимость продовольственного импорта увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом.

При этом в странах с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия ждут еще более стремительного роста, «который в большей степени обусловлен более высокими издержками, нежели увеличением объемов импорта продовольствия».

«Развивающиеся регионы сталкиваются с резким ростом цен на базовые продукты питания, такие как зерновые, животные жиры, растительные масла и масличные семена, в то время как в развитых регионах рост цен наблюдается в основном в категориях продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как фрукты и овощи, рыбные продукты и напитки», — констатируют в организации.

Как Китай разгоняет цены

Еда дорожает в мире со скоростью, которой не было почти полвека, отмечает старший научный сотрудник University of Warwick Алистер Смит.

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В такой ситуации риски несут непомерные аппетиты Китая. Как выяснилось, страна скупила почти половину запасов продовольствия в мире. По подсчетам Минсельхоза США, КНР держит на складах 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов. А последнее десятилетие эта доля выросла примерно на 20 процентных пунктов. В 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные $98,1 млрд. За год импорт вырос на 22%, а за последнее десятилетие — на 360%.

Глава Национальной администрации резерва зерна Цинь Юйюн подтвердил: госзапасы продовольствия в стране достигли исторически максимального уровня.

— Наши резервы пшеницы покрывают потребности на полтора года, — заявил он.

По мнению профессора Aichi University Горо Такашахи, такие активные закупки — мера вынужденная, поскольку внутреннее производство стагнирует с 2015 года. Урожайность в Китае низкая в том числе из-за загрязнения почв, к тому же фермеры мигрируют в мегаполисы.

Зачем запасаются китайцы

Рост запасов продуктов питания в КНР может быть связан с целым рядом других причин: страна страхуется и от торговой войны, и от продолжения пандемии, и от неурожая, и от последствий энергокризиса.

Скупают все Фото: Global Look Press/Dwi Anoraganingrum via www.imago

— В 2020 году целые города были блокированы карантинными кордонами, а ведь их жителей надо было обеспечивать едой во избежание голодных бунтов. В 2021 году были проблемы в ряде сельскохозяйственных стран мира. Например, в России вследствие холодной весны сдвинулись сроки посевных работ, летом была жара, поднялись цены на минеральные удобрения, пестициды и топливо, как следствие, сократился урожай зерновых культур, картофеля, гречихи, — напоминает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Энергетический кризис уже привел к снижению загрузки заводов по выпуску минеральных удобрений и прекращению их экспорта. Импортная же продукция дорогая, плюс ее так легко не приобретешь — в Европе тоже недозагружены или простаивают химические предприятия, в России введено квотирование вывоза азотных и сложных удобрений, цены высокие, есть трудности с транспортировкой и перевалкой агрохимикатов. Следовательно, посевы сельскохозяйственных культур в КНР и иных странах мира могут уменьшиться, приведя к падению их урожаев, поясняет экономист.

Вдобавок энергокризис остановил заводы в различных отраслях промышленности. Как следствие, там ждут роста безработицы.

— В таких обстоятельствах накопление больших запасов продовольствия является самым простым и надежным вариантом обеспечения им населения на случай чрезвычайных ситуаций, — указывает аналитик.

Скупают все Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Какие страны пострадают первыми

Как подчеркивают китайские власти, у страны нет «абсолютно никаких проблем с продовольствием». Но проблема в том, что еда станет еще дороже.

— Накопление запасов в Китае — одна из причин роста цен на продовольствие в мире, — констатирует Акио Шибата, президент токийского Natural Resource Research Institute.

«Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания», — отмечает Bloomberg.

Страдают в первую очередь беднейшие страны. Как отмечает The Wall Street Journal, ситуация особенно сложная в Латинской Америке, «где повсеместная инфляция привела к росту цен на большинство товаров, а по данным ООН, десятки миллионов людей недоедают». Однако попасть под удар может любая страна.

— В числе потенциальных потерпевших — Бразилия, США и Канада, Европейский Союз, Китай и Япония, в силу особенности их экономик и структуры производства и потребления продуктов питания, зависимости от импорта, — предполагает Хазанов.

Скупают все Строительство зернохранилища в китайском городе Ханчжоу Фото: Global Look Press/Longwei

В России ситуацию он оценивает как более-менее устойчивую, но прогнозирует, что в 2022 году продовольствие может подорожать еще на 15– 20%.

Как заявил в начале декабря первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья . По его словам, следующий инфляционный всплеск станет «особенно» ощутим во втором полугодии 2022 года.

По предварительным данным Росстата, инфляция в России в 2021 году разогналась до максимума за шесть лет — 8,39%. Продовольственные товары за год подорожали на 10,62%.