Урожайный год: как российский агропром пережил погодные аномалии

14 декабря в Госдуме прошел правительственный час, на котором обсудили итоги осенних полевых работ и ближайшие перспективы развития агропромышленного комплекса. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, несмотря на погодные катаклизмы и пандемию, отрасль показала стабильные результаты. Продовольственный кризис затронул многие страны мира, поэтому правительству пришлось вводить ограничения на экспорт зерна, подсолнечного масла и другой продукции, чтобы замедлить рост цен на продукты питания. Как отрасль справилась с вызовами 2021 года — в материале «Известий».

Показатели в норме

В 2021 году сельское хозяйство в России столкнулось с несколькими крупными проблемами. Их основная причина — непростые климатические условия. Во многих регионах страны в этом и в прошлом годах паводки и засуха погубили значительную часть урожая, в десятках субъектах объявляли режим ЧС.

Но сельскохозяйственной отрасли удалось добиться стабильных результатов, отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев во время правительственного часа. В ведомстве прогнозируют положительный индекс АПК по итогам года, но индекс сельхозпроизводства снизится. В следующем году, по данным министерства, последний показатель должен вырасти до 101,3%, первый — до 101%.

По словам Патрушева, несмотря на пандемию, полученный урожай по основным позициям превышает запланированные в госпрограмме показатели. К примеру, объем зерновых превысит 123 млн т, из них около 76 млн т — пшеница. «Это полностью обеспечивает внутренние потребности и экспортные возможности нашей страны», — подчеркнул министр.

Кроме того, по данным ведомства, в 2021 году будет получено 23 млн т масличных, более 40 млн т сахарной свеклы, около 7 млн т овощей — эти показатели выше уровня 2020 года. Урожай картофеля превысит 6,7 млн т, обновится рекорд по сбору плодов и ягод. В 2022 году площадь посевов увеличится более чем на 1 млн га.

Стабильные итоги ожидаются и в животноводстве. Объем полученного в 2021 году молока достигнет 32,3 млн т — на 110 тыс. т больше прошлогоднего уровня. С производством мяса наблюдаются проблемы во всем мире из-за болезней скота и птиц, но, по словам Патрушева, «в России предприняли все меры, чтобы не допустить наиболее негативного сценария».

— Объемы продукции АПК позволяют нам полноценно покрывать внутренние потребности. По большинству позиций индикаторы доктрины продовольственной безопасности выполнены или перевыполнены. Работаем по категориям, где показатель самообеспеченности на данный момент не достигнут. Это молоко, картофель, а также новые, включенные в доктрину с 2020 года, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды. По нашему мнению, важнейшей задачей для развития АПК является не только обеспечение необходимого объема продукции, но и постоянное повышение ее качества. Работаем в этом направлении, в том числе развивая государственные информационные системы, — подчеркнул министр сельского хозяйства.

Высокий спрос и оживление торговли привели к росту цен на продовольствие во всем мире. Чтобы «отвязать» внутренние цены от мировых, российское правительство ввело ограничения на вывоз зерна и подсолнечного масла. Министр отметил, что к регулированию цен в правительстве подходят внимательно и аккуратно, чтобы не допустить дефицита.

— Себестоимость по производству продуктов питания у нас увеличилась на 20–30%. Рост цен на сами продукты пока этой отметки не достиг и, я уверен, не достигнет. Меры, которые приняты правительством, способствуют разрыву связи мировых цен с ценами внутри страны. Это в том числе демпферная пошлина на зерно и растительное масло, решения по запретительной пошлине на экспорт семечки. На самом деле очень важно с нашей стороны увеличивать предложение, чтобы снижать цены на продукты. По основным направлениям, касающимся картофеля и овощей, мы это будем делать. Но важно держать баланс между регулированием цен и затратами, которые несут производители, — сказал Дмитрий Патрушев.

Стабильное развитие

— С учетом очевидной стагнации на международных рынках депутаты восприняли доклад министра очень позитивно. Достижения российских аграриев в 2021 году были столь очевидны, что даже парламентская оппозиция не смогла найти достойный повод для критики министерства. Все депутаты сошлись во мнении, что в Минсельхозе в настоящее время собралась очень профессиональная команда и ее достижения оставляют самое благоприятное впечатление, — отметил депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

По мнению экспертов, в целом России удалось справиться с проблемами 2021 года и не допустить взлета цен на продукты. Как отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, год запомнился «ажиотажным мировым спросом на зерно и многочисленными попытками спекулянтов взвинтить и без того высокие цены на все зерновые культуры, особенно на пшеницу».

— Россия была вынуждена ввести экспортные ограничения, чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность и сохранить внутренние цены на приемлемом уровне. В феврале вступила в действие тарифная квота на экспорт зерна, а в июне был введен в действие механизм ценового демпфера. В результате экспорт в сезоне-2021/22 снизился. При этом снижение стабильно держится в диапазоне 20–25% к уровню предыдущего года, что можно назвать ожидаемым и некритичным. Россия останется лидером мирового рынка даже с этими объемами, а по оценкам некоторых экспертов — удержит первое место в экспорте мягкой пшеницы, — отметил он.

Зернин подчеркнул, что экспортные ограничения, разработанные Минсельхозом, показали свою эффективность и позволили справиться с ценовым спекулятивным давлением внешних рынков. Сейчас внутренний рынок стабилен, пояснил он, а собранного урожая зерна хватит как на внутренние потребности страны, так и на поставки за рубеж.

— Несмотря на ковид и пандемию, отрасль растет, — сказал «Известиям» политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. — И рост посевной площади более чем на миллион гектаров в 2022 году — это, на мой взгляд, достаточно серьезный прорыв. Но сегодня важный момент — не только прорыв по объемам продовольственной продукции для себя и для экспорта, но и социальная кампания по комплексному развитию сельских территорий. Только в этом году — 234 комплексных проекта, охватывающие 2 млн человек. Тут важно, что село воспринимается не только как место, где производится продукция, но и место, где люди должны комфортно жить и получать сопоставимые с городами услуги.

По словам Олега Матвейчева, на международных рынках наблюдается серьезная стагнация и кризис в сельском хозяйстве, но эти явления затронули Россию несущественно.

— Мы все еще 10–15 лет назад вздыхали о продовольственной безопасности страны, о том, что мы обеспечены определенными продуктами сельского хозяйства на 10–25%, и в случае санкций, войны или замедления поставок страну ждет голод. Сегодня этот вопрос перед Россией вообще не стоит. По всем основным продуктам мы обеспечиваем себя на 80–95%.

Он добавил, что, несмотря ни на что, развивается и экспортный потенциал, в том числе благодаря господдержке отрасли.

— Это краткосрочные кредиты, помощь в приобретении кормов, удобрений и так далее. Всего 291 млрд рублей в этом году направили на поддержку АПК — серьезная сумма. Кроме того, вводятся пошлины, которые не дают слишком сильно экспортировать и позволяют больше продавать на внутреннем рынке, благодаря чему цены у нас значительно ниже, чем в среднем на мировом рынке, — подчеркнул Матвейчев.

Об общих позитивных показателях сельского хозяйства говорил в ноябре и президент России Владимир Путин на совещании по вопросам научно-технического обеспечения развития агропромышленного комплекса.

— Даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия. И конечно, высокие показатели — результат системных изменений в агропромышленном комплексе. Он стал по-настоящему современным, насыщенным передовыми технологиями и новациями, — отмечал глава государства.